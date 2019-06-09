Энергетика
Польша возобновила прокачку российской нефти по «Дружбе»Газета.Ru 06:55
Польская сторона возобновила закачку российской нефти по нефтепроводу "Дружба" на польско-белорусской границе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря компании-оператора Катажину Красиньскую. Как отмечается, чистая российская нефть начала циркулировать по трубам в воскресенье, 9 июня.
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Иран представил новую систему ПВО собственного производства
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Украинский генерал: Обострение на Донбассе - воспитание Зеленского от Путина
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С начала сдачи ЕГЭ в 2019 году за нарушения удалили более 500 человек
С начала основного периода сдачи ЕГЭ в мае от экзаменов были отстранены 522 человека — за шпаргалки и использование мобильных телефонов.
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Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса
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Неформальное общение президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина заняло беспрецедентно большое место в ходе государственного визита китайского лидера в Россию.
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