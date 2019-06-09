Польша возобновила прокачку российской нефти по «Дружбе»Газета.Ru 06:55

Польская сторона возобновила закачку российской нефти по нефтепроводу "Дружба" на польско-белорусской границе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря компании-оператора Катажину Красиньскую. Как отмечается, чистая российская нефть начала циркулировать по трубам в воскресенье, 9 июня.

Происшествия В Лондоне горит семиэтажный дом Сотня пожарных выехала в воскресенье для ведения борьбы с огнем в семиэтажном жилом доме, расположенном в районе Баркинг в восточной части Лондона.

Музыка Стас Барецкий пообещал возглавить «Ленинград» после Шнурова Шоумен Стас Барецкий заявил, что готов стать новым фронтменом группы «Ленинград» и заменить Сергея Шнурова, который ранее объявил о роспуске коллектива.

Происшествия Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова Константин Хабенский на открытии фестиваля "Кинотавра" выступил в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

Происшествия В центре Уфы произошла стрельба По данным ведомства, инцидент произошел недалеко от Южного автовокзала.

Происшествия Произошла утечка данных 900 тысяч клиентов трех банков В открытом доступе оказались данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка. База OTPbank содержит данные о 800 тысячах человек.

Футбол На турнире в Греции игроки «Бешикташа» U16 сняли проституток в отель В ночь перед дебютной игрой футболисты «Бешикташа» сняли проституток прямо в отель, где базировалась их команда.

Здоровье Названы три самых полезных завтрака Специалисты Национального исследовательского центра "Здоровое питание" составили рейтинг наиболее полезных завтраков.

Общество Беглов подвел итоги ПМЭФ на странице «ВКонтакте» Основные результаты работы правительства врио губернатора Санкт-Петербурга связал с ПМЭФ.

Происшествия Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.

Спорт Ласицкене: необходимо спасти то, что осталось от российской лёгкой атлетики Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене прокомментировала решение совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливать Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в правах.

Футбол Гончаренко рассказал, стоит ли Чалову уезжать в Европу Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА, белорусский специалист Виктор Гончаренко поделился мнением о том, стоит ли нападающему Федору Чалову сейчас переходить в один из европейских чемпионатов.

Шоу-бизнес Фото: «Звездный Лорд» Крис Прэтт женился на дочери Шварценеггера Недавняя помолвка актера Криса Прэтта, Звездного Лорда из "Стражей Галактики" и звезды "Мира Юрского периода", и дочери экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера Кэтрин пошла дальше и закончилась успехом.

Общество Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту Россиянку Богдану Осипову поместили в изолятор в Канзасе за отказ делать пробу Манту, сообщила РИА Новости организатор группы общественной поддержки Осиповой Татьяна Якушева.

Политика Додон поддержал решение ЕС по новому правительству Молдавии 9 июня верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини и европейский комиссар Йоханнес Хан выпустили совместное заявление, в котором рассказали о готовности работать с новым правительством Молдавии, назвав его легитимным.

Происшествия Число задержанных протестующих в Казахстане достигло почти 500 человек Количество задержанных в Нур-Султане и Алма-Ате участников несанкционированных митингов против выборов президента Казахстана составляет около 500 человек.

Общество Роспотребнадзор проверит маркировку «Крота» после отравления Алибасова Роспотребнадзор собирается проверить маркировку средства для прочистки труб «Крот» на соответствие требованиям ГОСТа.

Шоу-бизнес Валерия Гай Германика ждет третьего ребенка Отечественный режиссер Валерия Гай Германика снова беременна и ожидает появления на свет третьего ребенка.

Музыка Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».

Происшествия Пожар в ТЦ под Тулой локализовали на площади 2500 квадратных метров В Тульской области локализован пожар на площади 2,5 тыс. квадратных метров на крыше торгового центра в городе Щёкино.