Энергетика

Польша возобновила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба»РИА Новости 06:36

Польша возобновила прокачку чистой нефти по трубопроводу "Дружба" транзитом через Белоруссию. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь PERN (польский оператор нефтепровода) Катажина Красиньская.
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Польша возобновила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба»

РИА Новости06:36

Польша возобновила прокачку российской нефти по трубопроводу «Дружба»

Коммерсантъ08:05

Польша возобновила прокачку нефти по «Дружбе»

RT на русском06:56

Польша возобновила прокачку российской нефти по «Дружбе»

Газета.Ru06:55

Польша возобновила прокачку российской нефти по транзитному трубопроводу

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Польша возобновила прокачку российской нефти по своему участку «Дружбы»

ТАСС06:32

Чистая российская нефть начала поступать в Польшу по нефтепроводу «Дружба»

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