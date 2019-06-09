Энергетика
Польша возобновила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба»РИА Новости 06:36
Польша возобновила прокачку чистой нефти по трубопроводу "Дружба" транзитом через Белоруссию. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь PERN (польский оператор нефтепровода) Катажина Красиньская.
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Источник фото: vk.com/a_beglov Беглов заявил, что всего в ходе форума было принято 26 важных соглашений, однако он особенно выделил пять из них.
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Для «чистоты эксперимента» стоило бы вначале определить состав участников, а затем разделить их на завтракающую и голодающую утром группы, после чего сравнить результаты.
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