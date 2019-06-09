Энергетика
Польша возобновила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба»РИА Новости 06:36
Польша возобновила прокачку чистой нефти по трубопроводу "Дружба" транзитом через Белоруссию. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь PERN (польский оператор нефтепровода) Катажина Красиньская.
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Футбол
Голкипер сборной Англии забил сам и отразил пенальти
Правда игра с Швейцарией не была легкой для англичан: одолеть соперников получилось только в серии послематчевых пенальти.
Обновлено в 14:39
Музыка
Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России
Российский певец Григорий Лепс в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал сообщение об отмене участия группы «Машина времени» в рамках сборного концерта на Красной площади по случаю Дня России 12 июня.
Обновлено в 15:39
Игры
Киану Ривз объявил дату выхода Cyberpunk 2077
Обновлено в 16:58
Общество
Власти Солсбери выкупят дом Скрипаля
Городской совет Солсбери принял решение выкупить дом, в котором проживал экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль до отравления, сообщают "Известия".
Обновлено в 14:51
Спорт
Ватерполистки США выиграли Суперфинал Мировой лиги
Сборная России выигрывала Суперфинал Мировой лиги в 2008 году, в прошлом сезоне она заняла третье место.
Обновлено в 16:40
Автоспорт
Хэмилтон выиграл гонку в Канаде благодаря штрафу Феттеля
Обновлено в 16:09
Армия и оружие
Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей»
Обозреватель отмечает, что созданный еще во времена СССР береговой ракетный комплекс прошел серьезную модернизацию после возвращения Крымского полуострова в состав России, и стал современным инструментом сдерживания от вторжения в Крым со стороны Черного моря Напомним, что "Объект-100" был создан в 1957 году в районе мыса Айя.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Эксперты: в моче Голунова следов наркотиков не обнаружено
Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили в моче Ивана Голунова следов наркотиков.
Обновлено в 16:08
Происшествия
Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест
Обновлено вчера в 15:20
Экономика
Законопроект о выплатах за уход за инвалидами I группы внесен в Госдуму
Законопроект о повышенных выплатах за уход за инвалидом I группы внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с вице-спикером нижней палаты парламента Игорем Лебедевым, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня.
Обновлено в 17:00
Авто
Тульский губернатор Дюмин не может позволить себе лимузин Aurus
Хотел бы приобрести лимузин Aurus проекта «Кортеж», но пока он стоит слишком дорого, заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин 9 июня, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:44
Общество
Ротенберг выкупит ключевую компанию проекта Крымского моста
Председатель совета директоров ООО "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг выкупит "СГМ-Мост" (создавалось для управления проектом строительства Крымского моста).
Обновлено в 16:25
Гаджеты
В сети появились свежие скриншоты редизайна Steam
Энтузиастам из Steam Database удалось опробовать новый интерфейс Steam, который анонсировали в марте.
Обновлено в 10:42
Происшествия
Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова
В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
Обновлено в 16:39
Шоу-бизнес
Сестра Нонны Мордюковой: «Она была влюблена в Никиту Михалкова»
У Нонны Мордюковой было много влюбленностей, и одной из них стал легендарный режиссер Никита Михалков.
Обновлено в 10:00
Музыка
Стас Барецкий пообещал возглавить «Ленинград» после Шнурова
Шоумен Стас Барецкий заявил, что готов стать новым фронтменом группы «Ленинград» и заменить Сергея Шнурова, который ранее объявил о роспуске коллектива.
Обновлено в 11:49
Музыка
«Три аккорда и простой припев — это не наша тема»
Да, Dream Theater — это рок-группа, но мы играем довольно сложную музыку и делаем именно то, что хотим, а не следуем канонам рынка.
Обновлено в 17:01
Футбол
Мбаппе намерен перейти в «Реал»
Форвард ПСЖ Киллиан Мбаппе намерен перейти в Реал. На переходом в мадридский клуб работает отец Мбаппе.
Обновлено в 14:13
Экономика
«Магнит» начал тестировать ультрамалый формат магазинов
Ретейлер "Магнит" начал тестировать новый ультрамалый формат магазинов.
Обновлено вчера в 05:14
Единоборства
Шевченко нокаутировала Ай в поединке за чемпионский титул UFC
Боец ММА Валентина Шевченко, имеющая гражданство Киргизии, России, и Перу, победила американку Джессику Ай на турнире UFC 238 в Чикаго (США).
Обновлено в 00:28
Футбол
Португалия стала первым победителем Лиги наций
Автором единственного гола матча стал Гонсалу Гедеш. Сборная Португалии стала первым победителем розыгрыша Лиги наций.
Обновлено в 16:58
Происшествия
«Россия 24» вырежет сведения об опьянении Голунова при повторе сюжета
Главный редактор телеканала Евгений Бекасов заявил, что "Россия-24" уберет информацию об опьянении журналиста "Медузы" Ивана Голунова из выпуска "Дежурной части".
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес
Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин
40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.
Обновлено в 08:12
Происшествия
Шестун обвенчался с женой в храме «Матросской Тишины»
Обновлено в 09:25
Происшествия
В городе Щекино Тульской области горит кровля торгового центра
Крыша торгового центра горит в городе Щекино Тульской области.
Обновлено в 11:52
Музыка
Егор Крид отдает «Гелик» за лайки
Решил продавать своего железного друга, а потом подумал, что мне реально важно его будущее, - написал Егор Крид.
Обновлено в 15:35
Происшествия
Москвичка захватила в плен «мужа на час»
Женщине нужно было покрасить стену на кухне, и она обратилась к услугам "мужа на час".
Обновлено в 09:29