Энергетика
Российская нефть начала поступать в Польшу по трубопроводу «Дружба»Эхо Москвы вчера в 03:00
На польском участке трубопровода оставалось до 1 миллиона тонн некачественной нефти. Ранее российская компания обещала выплатить компенсацию за поставки загрязненного сырья. На резкое ухудшение качества нефти белорусская сторона пожаловалась еще в апреле.
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Происшествия
Пропавшего в Петербурге дагестанца нашли расчлененным в Ленобласти
Утром 10 июня правоохранители нашли черные пакеты с головой, руками и ногами мужчины недалеко от дороги в Невском лесопарке во Всеволожском районе Ленобласти.
Обновлено в 02:38
Экономика
Расходы россиян оказались на 13 трлн рублей выше официальных доходов
Россияне тратят на 13,3 трлн рублей больше, чем официально зарабатывают, заявила в интервью газете "Известия" вице-премьер Татьяна Голикова Такие данные она привела по итогам 2017 года (информации за 2018 года пока нет), отметив, что эта сумма составляет 14,5% ВВП.
Обновлено в 01:37
Музыка
Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».
Обновлено вчера в 04:27
Шоу-бизнес
Валерия Гай Германика ждет третьего ребенка
Отечественный режиссер Валерия Гай Германика снова беременна и ожидает появления на свет третьего ребенка.
Обновлено вчера в 12:27
Шоу-бизнес
Врачи оценили состояние Бари Алибасова
Обновлено вчера в 10:18
Политика
ЦИК: Токаев побеждает на выборах президента Казахстана
Обновлено в 02:13
Игры
Релиз Doom Eternal состоится в ноябре 2019 года
Обновлено вчера в 22:36
Экономика
Пенсионный фонд запустит технологию автоматического определения бедных
Если технологию признают успешной, ее распространят на все регионы, добавил он.
Обновлено в 00:11
Общество
«Магнит» начал тестировать новый ультрамалый формат магазинов
Ретейлер "Магнит" приступил к тестированию нового формата магазинов — ультрамалого.
Обновлено вчера в 07:02
Армия и оружие
В Японии назвали причину крушения новейшего истребителя F-35A
Крушение новейшего истребителя F-35A ВВС Японии произошло не из-за технических неполадок, а из-за ошибки пилота.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Два украинских города лишатся воды из-за загрязнения реки химикатами
Города Белая Церковь и Умань в Киевской и Черкасской областях будут отключены от водоснабжения по причине утечки химикатов в реку Рось.
Обновлено вчера в 10:31
Общество
Роструд: необходимо обеспечить работой каждого, кто в этом нуждается
Ряд российских предприятий при размещении вакансий на портале "Работа в России" уже указали, что особо заинтересованы в соискателях с большим опытом работы.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Три российские газеты вышли с совместным заявлением по делу Голунова
Бумажные версии российских деловых газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, посвящённой делу корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 02:36
Единоборства
Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса
Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
Обновлено 08 июня в 23:31
Экономика
Почти 2,5 млн москвичей заняты в малом и среднем бизнесе
Малый и средний бизнес в столице обеспечивает работой почти 2,5 млн человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 00:26
Происшествия
Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»
В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
Обновлено в 00:24
Футбол
Испания — Швеция: прогноз Константина Генича на матч квалификации Евро-2020
Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч Испания — Швеция в отборочном турнире Евро-2020.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено 08 июня в 11:04
Кино
В США вручат престижную театральную премию «Тони»
В США стартует церемония вручения главной театральной премии «Тони». Ведущим церемонии стал британский комик Джеймс Корден.
Обновлено вчера в 10:38
Политика
Ассанжа выдадут США, заявил экс-глава МИД Эквадора
Бывший глава МИД Эквадора Рикардо Патиньо заявил, что основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа с большой долей вероятности выдадут Соединенным Штатам.
Обновлено в 01:46
Происшествия
В биологических следах Голунова не оказалось наркотиков
Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили наркотиков в биологических следах арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил главный нарколог России Евгений Брюн в эфире программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на канале "Россия 1".
Обновлено вчера в 20:39
Происшествия
«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян
Журналисты смогли обнаружить первую базу данных, содержащую информацию о 24,4 тысячи человек.
Обновлено в 00:32
Спорт
Российская легкоатлетка призвала руководство ВФЛА уйти в отставку
Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене высказалась по поводу допинг-скандала с Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) на своей странице в Instagram.
Обновлено вчера в 20:42
Происшествия
В Ульяновске утонули двое египтян
Обновлено в 02:00
Политика
Названы последствия нежелания Джонсона платить за Brexit
Джонсон считается основным претендентом на пост главы правительства и Консервативной партии после отставки Терезы Мэй.
Обновлено в 02:12
Происшествия
В Уфе произошла стрельба возле автовокзала
В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.
Обновлено вчера в 12:53
Авто
Названы самые продаваемые подержанные Opel в России
Обновлено вчера в 09:45
Теннис
Хачанов впервые в карьере занял девятое место в рейтинге ATP
Российский теннисист Карен Хачанов впервые в карьере вошел в топ-10 рейтинга ATP.
Обновлено в 01:32
Общество
В ПФР назвали главную причину отказа в оформлении пенсии
Основной причиной отказов в оформлении пенсии является отсутствие оснований для ее досрочного назначения, об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Обновлено в 02:33
Игры
Джордж Мартин работает над игрой Elden Ring
FromSoftware в сотрудничестве с автором «Игры престолов» работает над новым ролевым экшеном Elden Ring.
Обновлено вчера в 17:38