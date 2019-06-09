Энергетика

Российская нефть начала поступать в Польшу по трубопроводу «Дружба»Эхо Москвы вчера в 03:00

На польском участке трубопровода оставалось до 1 миллиона тонн некачественной нефти. Ранее российская компания обещала выплатить компенсацию за поставки загрязненного сырья. На резкое ухудшение качества нефти белорусская сторона пожаловалась еще в апреле.
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Польша возобновила прием российской нефти по трубопроводу «Дружба»

Вести.Ru02:03

Польша возобновила прокачку российской нефти по трубопроводу «Дружба»

Коммерсантъвчера в 08:05

Чистая российская нефть начала поступать в Польшу по нефтепроводу «Дружба»

Интерфаксвчера в 02:47

Польша возобновила прокачку российской нефти по «Дружбе»

Газета.Ruвчера в 06:55

Польша возобновила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба»

РИА Новостивчера в 06:36

Польша возобновила прокачку российской нефти по своему участку «Дружбы»

ТАССвчера в 06:32

Польша возобновила прокачку нефти по «Дружбе»

RT на русскомвчера в 06:56
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Происшествия

Пропавшего в Петербурге дагестанца нашли расчлененным в Ленобласти

Утром 10 июня правоохранители нашли черные пакеты с головой, руками и ногами мужчины недалеко от дороги в Невском лесопарке во Всеволожском районе Ленобласти.
Обновлено в 02:38
Экономика

Расходы россиян оказались на 13 трлн рублей выше официальных доходов

Россияне тратят на 13,3 трлн рублей больше, чем официально зарабатывают, заявила в интервью газете "Известия" вице-премьер Татьяна Голикова Такие данные она привела по итогам 2017 года (информации за 2018 года пока нет), отметив, что эта сумма составляет 14,5% ВВП.
Обновлено в 01:37
Музыка

Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».
Обновлено вчера в 04:27
Шоу-бизнес

Валерия Гай Германика ждет третьего ребенка

Отечественный режиссер Валерия Гай Германика снова беременна и ожидает появления на свет третьего ребенка.
Обновлено вчера в 12:27
Шоу-бизнес

Врачи оценили состояние Бари Алибасова

Обновлено вчера в 10:18
Политика

ЦИК: Токаев побеждает на выборах президента Казахстана

Обновлено в 02:13
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Релиз Doom Eternal состоится в ноябре 2019 года

Обновлено вчера в 22:36
Экономика

Пенсионный фонд запустит технологию автоматического определения бедных

Если технологию признают успешной, ее распространят на все регионы, добавил он.
Обновлено в 00:11
Общество

«Магнит» начал тестировать новый ультрамалый формат магазинов

Ретейлер "Магнит" приступил к тестированию нового формата магазинов — ультрамалого.
Обновлено вчера в 07:02
Армия и оружие

В Японии назвали причину крушения новейшего истребителя F-35A

Крушение новейшего истребителя F-35A ВВС Японии произошло не из-за технических неполадок, а из-за ошибки пилота.
Обновлено в 02:55
Происшествия

Два украинских города лишатся воды из-за загрязнения реки химикатами

Города Белая Церковь и Умань в Киевской и Черкасской областях будут отключены от водоснабжения по причине утечки химикатов в реку Рось.
Обновлено вчера в 10:31
Общество

Роструд: необходимо обеспечить работой каждого, кто в этом нуждается

Ряд российских предприятий при размещении вакансий на портале "Работа в России" уже указали, что особо заинтересованы в соискателях с большим опытом работы.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Три российские газеты вышли с совместным заявлением по делу Голунова

Бумажные версии российских деловых газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, посвящённой делу корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 02:36
Единоборства

Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса

Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
Обновлено 08 июня в 23:31
Экономика

Почти 2,5 млн москвичей заняты в малом и среднем бизнесе

Малый и средний бизнес в столице обеспечивает работой почти 2,5 млн человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 00:26
Происшествия

Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»

В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
Обновлено в 00:24
Футбол

Испания — Швеция: прогноз Константина Генича на матч квалификации Евро-2020

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч Испания — Швеция в отборочном турнире Евро-2020.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено 08 июня в 11:04
Кино

В США вручат престижную театральную премию «Тони»

В США стартует церемония вручения главной театральной премии «Тони». Ведущим церемонии стал британский комик Джеймс Корден.
Обновлено вчера в 10:38
Политика

Ассанжа выдадут США, заявил экс-глава МИД Эквадора

Бывший глава МИД Эквадора Рикардо Патиньо заявил, что основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа с большой долей вероятности выдадут Соединенным Штатам.
Обновлено в 01:46
Происшествия

В биологических следах Голунова не оказалось наркотиков

Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили наркотиков в биологических следах арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил главный нарколог России Евгений Брюн в эфире программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на канале "Россия 1".
Обновлено вчера в 20:39
Происшествия

«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян

Журналисты смогли обнаружить первую базу данных, содержащую информацию о 24,4 тысячи человек.
Обновлено в 00:32
Спорт

Российская легкоатлетка призвала руководство ВФЛА уйти в отставку

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене высказалась по поводу допинг-скандала с Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) на своей странице в Instagram.
Обновлено вчера в 20:42
Происшествия

В Ульяновске утонули двое египтян

Обновлено в 02:00
Политика

Названы последствия нежелания Джонсона платить за Brexit

Джонсон считается основным претендентом на пост главы правительства и Консервативной партии после отставки Терезы Мэй.
Обновлено в 02:12
Происшествия

В Уфе произошла стрельба возле автовокзала

В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.
Обновлено вчера в 12:53
Авто

Названы самые продаваемые подержанные Opel в России

Обновлено вчера в 09:45
Теннис

Хачанов впервые в карьере занял девятое место в рейтинге ATP

Российский теннисист Карен Хачанов впервые в карьере вошел в топ-10 рейтинга ATP.
Обновлено в 01:32
Общество

В ПФР назвали главную причину отказа в оформлении пенсии

Основной причиной отказов в оформлении пенсии является отсутствие оснований для ее досрочного назначения, об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Обновлено в 02:33
Игры

Джордж Мартин работает над игрой Elden Ring

FromSoftware в сотрудничестве с автором «Игры престолов» работает над новым ролевым экшеном Elden Ring.
Обновлено вчера в 17:38
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