Российская нефть начала поступать в Польшу по трубопроводу «Дружба»Эхо Москвы вчера в 03:00

На польском участке трубопровода оставалось до 1 миллиона тонн некачественной нефти. Ранее российская компания обещала выплатить компенсацию за поставки загрязненного сырья. На резкое ухудшение качества нефти белорусская сторона пожаловалась еще в апреле.

Российская нефть начала поступать в Польшу по трубопроводу «Дружба»

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