Энергетика

Польша требует возместить ущерб от грязной нефти из РоссииГазета.Ru 10:36

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Россия должна возместить материальный ущерб из-за транзита некондиционной нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщает РИА "Новости".
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В Польше заявили, что РФ должна понести ответственность за поставки некачественной нефти

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Власти Польши заявили об обязанности России заплатить за грязную нефть

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Польша: Россия должна ответить за грязную нефть

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Польша требует возместить ущерб от грязной нефти из России

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Народные новости07:45

В Польше заявили, что российская сторона должна ответить за поставку грязной нефти

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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 16:30, Ашберн
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Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро

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Кремль ответил на призыв Зеленского усилить санкции против России

Заявление нового президента Украины Владимира Зеленского о необходимости усиления санкций против России не блещет новизной, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Политика

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Политика

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Армия и оружие

Ликвидацию командира ДНР засняли с беспилотника

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Интернет

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Компания Microsoft сделала доступным для всех желающих следующее крупное обновление Windows 10.
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Спорт

Жена Касильяса сообщила, что больна раком

Сара Карбонеро, жена вратаря «Порту» Икера Касильяса, сообщила, что больна раком. Напомним, Касильяс недавно перенёс инфаркт.
Обновлено в 15:59
Хоккей

Овечкин отличился в матче со сборной Швеции на ЧМ с передачи Малкина

Ассистентами выступили Евгений Малкин и Динар Хафизуллин. Счёт в матче — 3:1 в пользу сборной России. Идёт середина второго периода встречи.
Обновлено в 15:21
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Алексей Макаров выложил в Сеть снимки юной Любови Полищук

Обновлено в 13:48
Авто

Кроссовер Audi Q5 получил гибридную установку

Общая мощность силовой установки Audi Q5 55 TFSI e quattro достигает 367 «лошадок» и 500 Нм крутящего момента, при этом пиковая тяга приходится уже на 1250 об/мин. У кроссовера есть фирменная система полного привода — quattro с технологией ultra.
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Бизнес-партнер Зеленского Сергей Шефир был назначен первым помощником президента Украины.
Обновлено в 15:15
Авто

Toyota представила роскошный минивэн Granvia

8-местный роскошный минивэн прибудет в Австралию в четвертом квартале 2019 года и будет ориентирован на корпоративных и семейных покупателей.
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Сильнейший смерч пронесся во вторник неподалеку от польского города Люблин, обрывая линии электропередач и вырывая деревья с корнем.
Обновлено в 12:34
Происшествия

Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей

Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено в 16:15
Политика

Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине

Обновлено в 14:55
Армия и оружие

Стало известно об уничтожении вертолета Ми-17 израильской ракетой

Расследование подтвердило, что индийский зенитный ракетный комплекс Spyder, поставленный Израилем, уничтожил военный вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено в 10:39
Общество

В Екатеринбурге убрали забор раздора на месте строительства храма

В сквере возле Театра драмы в Екатеринбурге убрали последнюю секцию капитального забора, огораживавшего территорию. планируемого строительства храма святой Екатерины.
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Армия и оружие

Опубликован первый спутниковый снимок беспилотника «Охотник»

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ЦПВС: боевики начали наступление на позиции сирийских войск

Обновлено в 15:58
Происшествия

Причины трагедии в Керченском колледже установлены

Сегодня, 21 мая, в Ливадийском дворце на совещании по вопросам обеспечения безопасности Крыма и Севастополя секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил о том, что причины трагедии, произошедшей в колледже в Керчи в октябре прошлого года, установлены.
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Сотрудники компании, проект которой НАСА выбрало для строительства домов на Марсе, рассказали, что их жилье можно адаптировать и для земных нужд.
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Из SSJ-100 вылилось топливо перед взлетом

Вылет самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) из Ижевска в Москву пришлось отменить из-за неисправности.
Обновлено в 11:03
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Роскомнадзор направит в Instagram запрос из-за сообщений об утечке

Роскомнадзор направит в Instagram запрос после сообщений о том, что в открытом доступе оказались данные 49 млн учётных записей.
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В Сухуме оппозиция потребовала перенести выборы президента Абхазии

Митинг с требованием перенести на осень выборы президента Абхазии провела оппозиция в Сухуме, передает Sputnik.
Обновлено вчера в 22:51
Здоровье

Названы вызывающие рак продукты

Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.
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Уфологи заметили загадочные космодромы на Юпитере

Специалисты в области уфологии обнаружили загадочные космодромы на Юпитере после изучения новых фотографий газового гиганта, которые были сделаны аппаратами NASA.
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Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс

На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.
Обновлено в 00:28
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