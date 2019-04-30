Политика

Польша требует возместить ущерб от грязной нефти из РоссииГазета.Ru вчера в 10:36

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Россия должна возместить материальный ущерб из-за транзита некондиционной нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщает РИА "Новости".
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Польша требует возместить ущерб от грязной нефти из России

Газета.Ruвчера в 10:36

Польша требует от «Транснефти» возместить убытки из-за загрязненного сырья

РИА Новостивчера в 10:01

Власти Польши заявили об обязанности России заплатить за грязную нефть

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Польша: Россия должна ответить за грязную нефть

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«Транснефть» должна ответить за поставку некондиционной нефти по «Дружбе» в Польшу

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В Польше заявили, что российская сторона должна ответить за поставку грязной нефти

Говорит Москвавчера в 07:48
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Происшествия

Силовики с боем ликвидировали готовившую теракт группу под Владимиром

В городе Кольчугино Владимирской области силовики в ходе перестрелки нейтрализовали двух бандитов, готовивших теракт.
Обновлено вчера в 22:18
Хоккей

Россия обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею

Хоккеисты сборной России обыграли команду Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира (ЧМ).
Обновлено вчера в 16:37
Авто

Новые грузовики «ЗИЛ-133» снова появились в продаже

В сети появилось объявление из советского прошлого: продаются новые грузовики "ЗИЛ" 1994 года.
Обновлено вчера в 05:05
Общество

Forbes опубликовал рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет

Обновлено вчера в 10:15
Авто

Toyota объявила о возрождении модели Granvia

Модель Toyota Granvia будет возрождена.
Обновлено вчера в 18:24
Общество

Московские власти выступили против творчества поп-группы «Френдзона»

Власти Москвы рекомендовали опекунам, попечителям и приемным родителям предупредить детей о вреде творчества группы «Френдзона».
Обновлено вчера в 21:50
Наука

Учёные раскрыли тайну происхождения Бермудских островов

Учёные считают, что Бермудские и некоторые другие вулканические острова произошли именно таким образом.
Обновлено 20 мая в 05:15
Происшествия

Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро

Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.
Обновлено вчера в 15:51
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте поздравила сына с днем рождения

В честь праздника певица выложила на страницу в Instagram видеоролик, под которым поздравила его с днем рождения теплыми словами.
Обновлено вчера в 09:30
Общество

Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей

Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Армия и оружие

Боевики начали наступление на позиции правительственных сил Сирии

Обновлено вчера в 15:14
Музыка

Организатор «Евровидения» обдумывает санкции против Исландии

Участники от Исландии размахивали шарфами цветов палестинского флага с надписью «Палестина».
Обновлено вчера в 21:04
Политика

Мэй пообещала парламенту голосование по второму референдуму по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала парламенту голосование по вопросу о проведении второго референдума по Brexi, но увязала его с одобрением депутатами соглашения с ЕС.
Обновлено вчера в 11:36
Политика

Зеленский устроит референдум о переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский проведет референдум по вопросу переговорного процесса с Россией.
Обновлено вчера в 16:53
Энергетика

Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензин

Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо.
Обновлено вчера в 11:29
Экономика

Кассовый сбор: Росстат обновит систему расчета инфляции в 2020 году

В I квартале 2020 года Росстат подготовит проект перехода на автоматизированную систему сбора данных для расчета инфляции, сообщил «Известиям» Павел Малков.
Обновлено вчера в 17:01
Гаджеты

Huawei анонсировал создание операционной системы на замену Android

Hongmeng создают на базе Linux, причем компания обещает, что пользователи их фирменной операционной системы будут постоянно получать обновление безопасности и обновление ОС до новых версий.
Обновлено вчера в 05:32
Армия и оружие

Жириновский спрогнозировал американский удар по Ирану

Ситуация вокруг Ирана накаляется и удар по нему может быть нанесен уже в скором времени, по крайней мере, до осени 2020 года.
Обновлено вчера в 10:33
Шоу-бизнес

52-летняя певица Наталья Штурм снялась топлес

52-летняя певица без одежды сфотографировалась, позируя к камере спиной.
Обновлено вчера в 22:07
Политика

Крымские татары прокомментировали фотоподлог от посольства Украины

В посольстве России в США заявили, что посольство Украины в Вашингтоне прикрепило фотографию евреев в Лодзинском гетто к публикации о годовщине депортации крымских татар.
Обновлено вчера в 07:58
Гаджеты

Россияне стали распродавать смартфоны Huawei

Россияне стали массового продавать смартфоны Huawei после скандала, в который попала китайская фирма.
Обновлено вчера в 11:53
Армия и оружие

CNBC: США дали Турции две недели на отказ от С-400

Турция должна концу первой недели июня отказаться от закупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 и купить американскую систему противоракетной обороны Patriot, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 22:55
Политика

Климкин высказался о первых кадровых назначениях Зеленского

Ушедший в отставку с поста министра иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал в Facebook первые кадровые решения нового президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 23:02
Хоккей

Реакция шведских СМИ на разгром от России: «Шансы на успех далеко не так велики, как представлялось прежде»

Шведское издание Ekuriren после поражения сборной Швеции от России в заключительном матче групповой стадии чемпионата мира (4:7) отметило, что у шведской команды теперь меньше шансов на победу в турнире.
Обновлено вчера в 21:10
Общество

Правительственная комиссия одобрила продление «дачной амнистии»

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект федерального закона, предусматривающий продление "дачной амнистии" до 1 марта 2020 года, сообщила пресс-служба Росреестра.
Обновлено вчера в 05:45
Экономика

24 млн граждан могут лишить пенсии

По предварительным данным Росстата на текущий год, общее число трудоспособных граждан превышает 81 млн. Еще 2,4 млн - неработающие инвалиды.
Обновлено вчера в 12:03
Экономика

Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»

Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

Угрожавший спрыгнуть с Эйфелевой башни мужчина оказался русским

Мужчина, просидевший шесть часов на Эйфелевой башне и грозивший спрыгнуть вниз, оказался выходцем из России.
Обновлено вчера в 07:55
Экономика

Украина ввела запретительные пошлины на цемент из России

Уточняется, что такая пошлина будет взиматься пять лет. Ранее сообщалось, что Украина ввела новые экономические санкции против России.
Обновлено вчера в 12:15
Политика

Президент Абхазии обвинил оппозицию в попытке госпереворота

Президент частично признанной Республики Абхазия Рауль Хаджимба назвал действия оппозиции попыткой захвата власти в стране.
Обновлено вчера в 07:14
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