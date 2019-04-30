Польша требует возместить ущерб от грязной нефти из РоссииГазета.Ru вчера в 10:36

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Россия должна возместить материальный ущерб из-за транзита некондиционной нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщает РИА "Новости".

Польша требует возместить ущерб от грязной нефти из России

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