Политика
Польша требует возместить ущерб от грязной нефти из РоссииГазета.Ru вчера в 10:36
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Россия должна возместить материальный ущерб из-за транзита некондиционной нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщает РИА "Новости".
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«Транснефть» должна ответить за поставку некондиционной нефти по «Дружбе» в Польшу
Народные новостивчера в 07:45
В Польше заявили, что российская сторона должна ответить за поставку грязной нефти
Говорит Москвавчера в 07:48
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 00:10, Ашберн
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Президент Абхазии обвинил оппозицию в попытке госпереворота
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