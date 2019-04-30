Польша требует возместить ущерб от грязной нефти из РоссииГазета.Ru вчера в 10:36

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Россия должна возместить материальный ущерб из-за транзита некондиционной нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщает РИА "Новости".

Польша требует возместить ущерб от грязной нефти из России

Политика Мэй пообещала парламенту голосование по второму референдуму по Brexit Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала парламенту голосование по вопросу о проведении второго референдума по Brexi, но увязала его с одобрением депутатами соглашения с ЕС.

Энергетика WSJ: Saudi Aramco решила покупать сжиженный природный газ в США Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла решение закупать сжиженный природный газ у Sempra Energy, базирующейся в Сан-Диего (штат Калифорния).

Происшествия Под Владимиром ликвидировали готовившую теракт группу боевиков В городе Кольчугино Владимирской области ликвидировали двух боевиков, планировавших совершить теракт.

Экономика Daily Express назвала закупки золота Россией «плохим знаком» для мира Британский таблоид Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела брокерской компании BullionVault Адриана Эша сообщил, что закупки Россией золота в первом квартале 2019 года достигли рекордных значений и являются «плохим знаком» для всего мира.

Футбол Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку Сложности в отношениях между Азербайджаном и Арменией вылились в серьезную потерю в составе для одного из участников финала Лиги Европы: он состоится в Баку 29 мая.

Политика Зеленский устроит референдум о переговорах с Россией Президент Украины Владимир Зеленский проведет референдум по вопросу переговорного процесса с Россией.

Происшествия В центре Москвы на проезжей части провалился грунт На расположенной в центре столицы улице Мытной возле дома номер 3 произошел провал грунта на проезжей части общей площадью около четырех квадратных метров и глубиной до полуметра.

Происшествия В Италии задержали уфимского бизнесмена Андрея Смышляева 20 мая в Италии по международному ордеру от России задержали бизнесмена Андрея Смышляева, экс-владельца сети шинных магазинов «Таганка».

Авто Aston Martin DBS Superleggera получил спецверсию Bond Special Edition DBS Superleggera 2019 модельного года получит спецверсию Bond Special Edition, которая будет выпущена лимитированным тиражом — всего 50 экземпляров.

Политика Советник главы Хакасии назвал совещание с Меняйло «представлением» Советник главы Хакасии Александр Бурмистров назвал совещание с участием полпреда президента в СФО Сергеем Меняйло «PR-разборкой» и «представлением».

Происшествия Пассажирский самолет вернулся в Нур-Султан по техническим причинам Как сообщает ТАСС со ссылкой на Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, самолет вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам.

Экономика Медведев обсудит с главой правительства Белоруссии ситуацию с нефтью Как сообщил пресс-секретарь Медведева Олег Осипов, планируется поднять проблемную тему, связанную с поставками нефти по трубопроводу «Дружба», а также задолженности Белоруссии, возникшей из-за незаконной схемы поставок так называемых «растворителей».

Экономика Центробанк подумывает о запрете сувенирных банкнот Возможность запрета сувенирных денег, похожих на банкноты и монеты Банка России, обсуждается в Центробанке.

Армия и оружие США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400 США требуют, чтобы Турция отказалась от закупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в течение двух недель.

Происшествия Молодой любовник терроризировал старушку посланиями на зеркалах ради наследства В Великобритании 28-летний любовник оставлял на зеркалах пожилой возлюбленной библейские послания, чтобы она вписала его в завещание.

Происшествия Под Саратовом при столкновении легковушки и фуры погиб человек Лобовое столкновение легкового автомобиля и фуры произошло в среду на трассе в Саратовской области, после чего произошло возгорание и обе машины сгорели, в результате погиб один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Общество Голикова проведет в Казани заседание оргкомитета WorldSkills 2019 Международный турнир WorldSkills Казань примет в августе этого года. Участники из 60 стран мира посоревнуются в 56 компетенциях.

Общество Томск попал в список самых хамских городов России Томск попал в список самых «хамских городов» России, об этом сообщают специалисты маркетингового издания «Zoom Market».

Политика Климкин поделился впечатлениями от кадровых назначений Зеленского Подавший заявление об отставке министр иностранных дел Украины Павел Климкин высказался о первых кадровых назначениях президента страны Владимира Зеленского.

Политика Чистая нефть по «Дружбе» движется в сторону Словакии и Венгрии В Минэнерго России заявили, что по нефтепроводу "Дружба" в сторону Словакии и Венгрии движется чистая нефть. Об этом сообщает РИА "Новости".