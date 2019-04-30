Политика
Польша требует возместить ущерб от грязной нефти из РоссииГазета.Ru 10:36
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Россия должна возместить материальный ущерб из-за транзита некондиционной нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщает РИА "Новости".
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«Транснефть» должна ответить за поставку некондиционной нефти по «Дружбе» в Польшу
Народные новости07:45
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 13:29, Ашберн
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Вышел трейлер полнометражного фильма «Аббатство Даунтон»
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В Сеть попали данные 49 миллионов пользователей Instagram, среди них – учетные записи знаменитостей и известных брендов.
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Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде
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Ранее авиакомпания "Аэрофлот" предупредила об отмене во вторник ряда рейсов из Москвы в итальянские города из-за забастовок – в Болонью, Милан и Рим.
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