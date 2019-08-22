Энергетика
Польша собирается увеличить закупки американского СПГПолитическая Экспертиза вчера в 14:23
Американский сжиженный природный газ не пользуется большим спросом в Европе из-за высокой цены. Но замглавы польского государственного концерна PGNIG Матчей Возняк заявил, что закупка дорогого американского топлива выгодный бизнес.
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Польша надеется на снижение расходов на газ за счет американского СПГ
Телеканал 360°22 августа в 14:10
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:29, Ашберн
Политика
Джо Уолш планирует бросить вызов Дональду Трампу на праймериз
Бывший конгрессмен от штата Иллинойс Джо Уолш заявил, что будет баллотироваться в президенты США и планирует бросить вызов действующему главе государства Дональду Трампу на праймериз Республиканской партии.
Обновлено в 13:21
Гаджеты
Смартфон Honor V30 будет оснащен модемом 5G
Смартфон Honor V30, премьера которого состоится не раньше ноября этого года, будет оснащен модемом 5G.
Обновлено в 15:52
Политика
Песков назвал нелогичным взаимодействие России с G7 без Китая и Индии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить о макрополитике и макроэкономике в рамках взаимодействия с G7 без Китая, без Индии «вряд ли логично».
Обновлено в 13:52
Космос
«Роскосмос» разработал «броню» для спутников
Госкорпорация "Роскосмос" запатентовала систему защиты спутников от ударов частиц космического мусора.
Обновлено вчера в 20:14
Политика
Зеленский рассказал об утренних SMS о потерях в Донбассе
Обновлено вчера в 09:51
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено в 16:56
Происшествия
В Москве в ДТП погиб режиссер и актер Игорь Хомский
Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.
Обновлено в 06:59
Здоровье
Россияне массово жалуются на отсутствие в аптеках преднизолона
Замглавы ведомства Олег Салагай отметил, что препарат не входит в обязательный ассортимент аптек, поэтому каждая решает самостоятельно, сколько его приобретать.
Обновлено в 01:30
Футбол
ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче седьмого тура РПЛ
Обновлено в 14:54
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с молодой женой попали в ДТП
К своему посту 30-летняя женщина прикрепила фото себя и своего 59-летнего супруга в мотоциклетных шлемах.
Обновлено в 13:01
Музыка
Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу
Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.
Обновлено вчера в 13:02
Футбол
Дубль Гризманна помог «Барселоне» разгромить «Бетис»
Обновлено в 16:52
Политика
National Interest назвал пулемет Калашникова самым лучшим в мире
Американский журнал National Interest назвал пулемет Калашникова самым лучшим переносным пулеметом в мире.
Обновлено в 05:56
Политика
Второй пакет санкций по делу Скрипалей вступит в силу 26 августа
Второй пакет американских санкций против России по "делу Скрипалей" начнет действовать 26 августа.
Обновлено 23 августа в 10:05
Происшествия
Укравтодор назвал причину обрушения моста в Харькове
«Аварийное разрушение части путепровода через железную дорогу на дороге М-18 в районе поселка Песочин (окружная дорога Харькова) произошло из-за динамического удара перегруженной фуры», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено вчера в 20:21
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Политика
Того отозвало признание независимости Косова
27 июля Центральноафриканская Республика (ЦАР) стала 14-й страной, отозвавшей признание независимости самопровозглашённого Косова.
Обновлено в 17:12
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой
Обновлено вчера в 16:00
Наука
Ученые назвали самую опасную группу крови
Ученые из Гарвардского университета сделали вывод, что самой опасной группой крови является AB (IV) Rh с отрицательным резусом.
Обновлено в 01:52
Общество
На проспекте Сахарова прошел митинг-концерт в честь российского флага
В Москве на проспекте Академика Сахарова прошел митинг-концерт в честь юбилея российского флага «Герои рядом с нами».
Обновлено вчера в 07:16
Энергетика
Землетрясение произошло на месте добычи сланцевого газа в английском графстве Ланкашир
Небольшое землетрясение произошло на месте добычи сланцевого газа в английском графстве Ланкашир, сообщила компания-разработчик месторождения Cuadrilla.
Обновлено в 06:36
Футбол
Голы Ломовицкого и Луценко помогли «Арсеналу» победить «Оренбург»
Встреча завершилась победой «канониров» со счетом 2:1. На 23-й минуте «Арсенал» вышел вперед благодаря голу полузащитника Александра Ломовицкого.
Обновлено в 16:59
Армия и оружие
Израильская армия перехватила две ракеты, выпущенные из сектора Газа
Израильские военные засекли пуски трех ракет из сектора Газа, две из них были перехвачены, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 14:56
Политика
Die Welt: Трамп помогает строительству «Северного потока-2»
Как написало немецкое издание Die Welt, отменив визит в Копенгаген из-за нежелания Дании обсуждать продажу Гренландии, президент США Дональд Трамп может «сыграть на руку» России и поспособствовать строительству «Северного потока-2».
Обновлено вчера в 05:30
Армия и оружие
Польша планирует подписать с США договор о военном сотрудничестве
Соглашение о военном сотрудничестве США и Польши может быть подписано президентами Дональдом Трампом и Анджеем Дудой во время визита в Варшаву президента США.
Обновлено в 07:21
Политика
Трамп и Абэ достигли соглашения по торговой сделке
Американский лидер Дональд Трамп объявил о достижении соглашения с японским премьер-министром Синдзо Абэ по условиям торговой сделки, которая может быть подписана в сентябре, сообщили в Белом доме.
Обновлено в 10:12
Энергетика
Прибыль китайской Sinopec за полгода упала почти на 30%
Прибыль китайской нефтегазовой и нефтехимической корпорации Sinopec за полгода упала в годовом исчислении на 27%, сообщает Reuters.
Обновлено в 13:53
Музыка
Дуэт «Анна-Мария» подвергся травле на Украине из-за выступления в Сочи
Украинскими участниками международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна», который переехал из Юрмалы в Сочи, в этом году станут дуэт «Анна-Мария» и Taras.
Обновлено в 13:19