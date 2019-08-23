Энергетика
Польша собирается увеличить закупки американского СПГПолитическая Экспертиза вчера в 14:23
Американский сжиженный природный газ не пользуется большим спросом в Европе из-за высокой цены. Но замглавы польского государственного концерна PGNIG Матчей Возняк заявил, что закупка дорогого американского топлива выгодный бизнес.
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Польша готовится к крупным закупкам СПГ в США с 2022-2023 годы
Агентство нефтегазовой информации23 августа в 06:02
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 20:59, Ашберн
Армия и оружие
Создан сценарий войны между РФ и США в Черном море
Война между Россией и США может возникнуть из-за случайного подрыва и последующего затопления американского корабля на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой войны, считает профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдштейн.
Обновлено в 10:05
Политика
В Германии призвали улучшить отношения с Россией
Премьер-министр четырех федеральных земель Германии призвали Берлин к улучшению отношений с Москвой, пишет газета Welt.
Обновлено в 20:38
Политика
Меркель объявила о встрече «нормандской четверки»
Канцлер Германии Ангела Меркель планирует провести встречу «нормандской четверки».
Обновлено в 20:53
Происшествия
На Камчатке спасатели ищут туристку, пропавшую на вулкане Горелом
Спасатели ведут поиск туристки, пропавшей на вулкане Горелом на Камчатке, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 18:07
Кино
Вышел первый тизер продолжения «Во все тяжкие»
Компания Netflix опубликовала первый ролик полнометражного продолжения сериала "Во все тяжкие".
Обновлено в 01:30
Футбол
«Ливерпуль» может продать Салаха
Напомним, что в минувшем сезоне Мохамед Салах принял участие в 52 матчах за «Ливерпуль», записал на свой счёт 27 голов и отдал 13 результативных передач, а также стал победителем Лиги чемпионов сезона-2018/19.
Обновлено в 07:29
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено в 16:56
Наука
В Крыму нашли необычное двухъярусное захоронение сарматского младенца
Ученые-археологи обнаружили на территории Крыма очень необычное двухъярусное сарматское захоронение.
Обновлено в 00:12
Транспорт
Пробки на дорогах Москвы вырастут на 15%
Девятибалльные пробки в Москве последний раз отмечались вечером 27 июня 2019 года из-за сильных ливней.
Обновлено в 19:57
Общество
В Росгвардии изучат законопроект об идентификации сотрудников
Росгвардия ознакомится с законопроектом о внешней идентификации ее сотрудников в общественных местах при выполнении ими профессиональных обязательств.
Обновлено в 04:10
Общество
Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы
Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие
Украинский военный командир погиб на Донбассе
Обновлено в 18:00
Происшествия
На Ставрополье возбуждено дело по факту смерти роженицы
В Ставропольском крае 24-летняя женщина умерла во время родов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено в 13:16
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Общество
Назван единственный регион России, где не будет дефицита мужчин
Чукотка является единственным российским регионом, где в долгосрочной перспективе мужчин по-прежнему будет больше, чем женщин, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:36
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер
Другой важный момент – смартфон получит процессор Snapdragon 665, а не MediaTek Helio G90T, который будет использоваться в Redmi Note 8 Pro.
Обновлено в 08:53
Единоборства
Боксёр Сергей Ковалёв нокаутировал британца Энтони Ярда
Российский боксёр Сергей Ковалёв одержал очередную победу.
Обновлено в 00:30
Общество
Средства у банковских клиентов похищают со ссылкой на известных аналитиков
Средства у банковских клиентов похищают со ссылкой на известных аналитиков В попытках похитить деньги граждан мошенники начали пользоваться именами известных финансовых аналитиков, звучащими в СМИ.
Обновлено в 18:32
Происшествия
В Ульяновске уволен росгвардеец, отказавший в помощи из-за обеда
Сотрудник ульяновского управления Росгвардии, отказавшийся отреагировать на просьбу о помощи из-за обеда, уволен.
Обновлено в 08:56
Происшествия
На северо-западе Москвы эвакуировали жилой дом из-за пожара в кафе
На северо-западе Москвы эвакуировали жилой дом из-за пожара в кафе на первом этаже.
Обновлено в 20:45
Наука
Ученые спасают коал от вымирания
Ученые провели специальное исследование, в ходе которого изучили пути спасения редких видов коал от вымирания.
Обновлено вчера в 20:39
Политика
Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Обновлено в 09:16
Кино
Медведев поздравил режиссера Сергея Соловьева с 75-летием
Глава Кабмина РФ Дмитрий Медведев поздравил режиссера Сергея Соловьева с 75-летием.
Обновлено в 08:15
Политика
Иран просит Запад разрешить ему экспортировать нефть
В качестве жеста доброй воли и демонстрации желания урегулировать конфликт Запад может разрешить экспорт иранской нефти на уровне не менее 700 тысяч баррелей в сутки.
Обновлено в 12:21
Происшествия
Самолет A321 полностью вывезли с кукурузного поля в Подмосковье
Обломки самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» полностью вывезли с кукурузного поля в подмосковном Жуковском, об этом 25 августа сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Обновлено в 05:59
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» не смог состыковаться с МКС
Космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не смог состыковаться с МКС в запланированное время, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами.
Обновлено вчера в 02:12
Общество
Росстат назвал регионы с самыми богатыми чиновниками
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) назвала регионы с самыми богатыми чиновниками.
Обновлено вчера в 07:34
Музыка
Лолита Милявская поддержала «порядочного» Игоря Крутого
Лолита Милявская готовится вылететь в Сочи, на фестиваль «Новая волна», главным учредителем которого является композитор Игорь Крутой.
Обновлено в 07:29