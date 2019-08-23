Энергетика
Польша собирается увеличить закупки американского СПГПолитическая Экспертиза 24 августа в 14:23
Американский сжиженный природный газ не пользуется большим спросом в Европе из-за высокой цены. Но замглавы польского государственного концерна PGNIG Матчей Возняк заявил, что закупка дорогого американского топлива выгодный бизнес.
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Польша готовится к крупным закупкам СПГ в США с 2022-2023 годы
Агентство нефтегазовой информации23 августа в 06:02
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 05:48, Ашберн
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