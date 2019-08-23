Энергетика

Польша собирается увеличить закупки американского СПГПолитическая Экспертиза 24 августа в 14:23

Американский сжиженный природный газ не пользуется большим спросом в Европе из-за высокой цены. Но замглавы польского государственного концерна PGNIG Матчей Возняк заявил, что закупка дорогого американского топлива выгодный бизнес.
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