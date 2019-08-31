Политика
ПРАЙМПольша сможет поставлять Украине 6 млрд кубов газа в год
Польша сможет поставлять Украине 6 миллиардов кубов газа в год, если Украина построит интерконнектор, заявил представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский на пресс-конференции в субботу в Варшаве.
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Польша, США и Украина подпишут соглашение о безопасности поставок природного газа
Комсомольская правдавчера в 02:49
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 11:25, Вашингтон
Космос
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
РИА Новости вчера в 13:04
Авто
Названы самые популярные кроссоверы в мире
Эксперты назвали самые популярные кроссоверы в мире по результатам 7 месяцев.
OAnews 29 августа в 04:11
Политика
Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе
Продавшая президенту России Владимиру Путину мороженое на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 Екатерина Сафронова объяснила, почему глава государства вновь сделал у нее покупку, как и в 2017 году.
Известия 10:00
Общество
Полиция насчитала около 750 участников несогласованной акции в Москве
В несогласованной акции в центре Москвы в субботу принимают участие около 750 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.
Интерфакс 08:58
Шоу-бизнес
Андрей Малахов записал ролик-пародию на Киркорова
Российский телеведущий Андрей Малахов записал пародию на скандал, который устроил Филипп Киркоров на конкурсе «Новая волна».
Культуромания 10:26
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
РИА Новости вчера в 10:54
Здоровье
Гигиенисты рассказали, как мыть посуду без ущерба для здоровья
Врачи-гигиенисты рассказали о типичных нарушениях, которые могут повлиять на здоровье людей, но встречаются повсеместно при выполнении ежедневной работы по дому.
ИА БНК 10:55
Армия и оружие
Западная коалиция нанесла ракетный удар по штабу террористов в Идлибе
Авиация западной коалиции во главе с США нанесла ракетный удар по штабу экстремистской группировки "Хорас ад-Дин" в окрестностях сирийского Идлиба, сообщает телеканал "Аль-Маядин".
РЕН ТВ 10:39
Происшествия
В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот
Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.
Интерфакс 05:42
Космос
В Антарктиде нашли прожектор, передающий таинственный сигнал
Недавно ученые обнаружили на просторах Антарктиды странный объект – прожектор, а точнее источник света.
Южный Федеральный 00:32
Общество
Концепцию арт-парка выберут в апреле 2020 года
Желание Смольного провести международный конкурс на концепцию арт-парка уже вызвало неоднозначную реакцию городского архитектурного сообщества.
КП - Санкт-Петербург 09:53
Политика
Вышинский заявил, что его не подвергали пыткам на Украине
Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ рассказал, что во время нахождения под стражей на Украине в отношении него не применялись меры физического воздействия.
RT на русском 06:28
Кино
Сотни человек выстроились в очередь на «Джокера» в Венеции
Официальная премьера «Джокера» пройдет вечером 31 августа в Большом зале Дворца кино — главной площадке Венецианского кинофестиваля.
Телеканал 360° 10:13
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала трогательное видео с сыном от Виторгана
В последний день лета Собчак вернулась с двухлетним сыном Платоном в «холодную Москву».
Lisa.ru 05:30
Происшествия
Мать пропавшего в Башкирии ребёнка задержана по подозрению в убийстве
Мать найденного мёртвым ребёнка, который ранее пропал из колыбели, задержана по подозрению в убийстве.
RT на русском 02:37
Футбол
«Саутгемптон» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед»
В матче четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Саутгемптон" сыграл с "Манчестер Юнайтед". Матч завершился ничьей со счетом 1:1.
Газета.Ru 09:59
Общество
Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года
С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Футбол
Уфа — Оренбург 1:2
Спорт-Экспресс 03:30
Политика
Зеленский назвал «Северный поток-2» угрозой всей Европе
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу обсудил со своим польским коллегой Анджеем Дудой ситуацию в связи со строительством трубопровода «Северный поток-2».
РБК 08:20
Шоу-бизнес
52-летняя Рената Литвинова опубликовала «честное» фото в купальнике
В подписи к снимку Литвинова сообщает, что фото является "честным".
Discover24 07:00
Интернет
Gmail предупредит об отпуске коллеги до отправки письма
В почтовом сервисе Gmail появилась новая полезная функция.
Ferra 08:43
Финансы
ЦБ Аргентины ограничил право банков переводить прибыль за рубеж
Без разрешения регулятора кредитные организации не могут переводить средства за рубеж.
Коммерсантъ 03:59
Политика
ЦИК обвинила AP в пропаганде после выхода интервью с Памфиловой
Как отмечает ЦИК, на сайте AP вышло не заявленное видеоинтервью с Памфиловой, а авторский материал корреспондента, который содержит «оценочную, политизированную трактовку заявленной темы».
РБК 08:22
Общество
Фестиваль «PRO лето» на проспекте Сахарова посетили 20 тысяч человек
Молодежный музыкальный фестиваль "PRO лето" в Москве уже посетили 20 тысяч человек, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
РИА Новости 09:05
Политика
МИД отреагировал на ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
Грузия своими действиями намеренно нагнетает напряженность на границе с Южной Осетией.
Газета.Ru вчера в 21:00
Футбол
Соболев попал в сферу интересов «Лечче»
Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев может продолжить карьеру в Италии.
Sport24.ru 02:21
Автоспорт
Леклер выиграл квалификацию Гран-при Бельгии, Квят стал 18-м
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят не смог выйти во второй сегмент квалификации и занял 18-е место, его партнер по команде француз Пьер Гасли - 16-е.
РИА Новости 10:29