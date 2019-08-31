Польша сможет поставлять Украине 6 миллиардов кубов газа в год, если Украина построит интерконнектор, заявил представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский на пресс-конференции в субботу в Варшаве.

Польша сможет поставлять Украине 6 млрд кубов газа в год

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