Политика
ПРАЙМПольша сможет поставлять Украине 6 млрд кубов газа в год
Польша сможет поставлять Украине 6 миллиардов кубов газа в год, если Украина построит интерконнектор, заявил представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский на пресс-конференции в субботу в Варшаве.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 17:16, Вашингтон
Армия и оружие
Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео
Российская газета 07:44
Происшествия
Впавшую в кому россиянку перевезли из Турции в Москву
Тяжелобольную 19-летнюю россиянку, госпитализированную в турецкой Аланье, перевезли в Москву для дальнейшего лечения.
Известия вчера в 07:53
Происшествия
В Астрахани на дороге образовался затор из-за разбросанных денег
В Астрахани на улице Боевой неизвестные люди начали выкидывать деньги из машины прямо на дороге.
ИнфоСМИ 14:28
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 11:38
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК вчера в 12:54
Происшествия
На севере Норвегии разбился вертолет
Вертолет потерпел крушение у города Альта в одном из фьордов на самом севере Норвегии, количество пострадавших и погибших уточняется, сообщил спасательный центр северной Норвегии в Twitter.
РИА Новости 12:33
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала стройные ноги на свидании с супругом
Ничего особенного – многие наверняка скажут, увидев фотографии Аллы Пугачевой. Артистка всего-навсего показала свои стройные ноги.
Регион online 10:59
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском 14:31
Происшествия
При нападении под Лионом погиб один человек и шесть пострадали
На юге Франции один человек погиб и шестеро пострадали в результате нападения двух неизвестных на станции метро в коммуне Виллёрбан недалеко от Лиона.
RT на русском 12:06
Экономика
Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков
Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Коммерсантъ вчера в 05:51
Интернет
Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter
Пользователи Twitter из нескольких стран столкнулись со сбоем в работе сервиса. Об этом сообщается на сайте Downdetector.
RT на русском 13:41
Музыка
В Елабуге День республики отметили пиротехническим шоу
Празднование Дня республики и Дня города в Елабуге завершилось фестивалем пиротехнического искусства "Поэзия огня".
Московский Комсомолец 05:48
Происшествия
Мать пропавшего в Башкирии ребёнка задержана по подозрению в убийстве
Мать найденного мёртвым ребёнка, который ранее пропал из колыбели, задержана по подозрению в убийстве.
RT на русском 02:37
Энергетика
В Индии интересуются поставками газа с «Арктик СПГ-2» и «Арктик СПГ-3»
Компании из Индии планируют нарастить объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России.
Российская газета 04:19
Общество
С 1 сентября россиян ждут правовые изменения
В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.
Deita.ru 29 августа в 03:15
Кино
Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Сообщалось, что новый фильм американского режиссера в день премьеры в России и странах СНГ собрал рекордные 125 млн рублей.
Известия 14:50
Политика
Зеленский осудил Богдана за поездку в Сан-Тропе в День независимости
Президент Украины Владимир Зеленский осудил главу своего офиса Андрея Богдана за поездку в Сан-Тропе в в День независимости Украины.
Газета.Ru 15:25
Армия и оружие
Шойгу поздравил учащихся и преподавателей с Днем знаний
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил руководителей, преподавателей, сотрудников, слушателей и курсантов военно-учебных заведений, воспитанников и воспитанниц кадетских и суворовских военных училищ, кадетских корпусов и Нахимовского военно-морского училища, а также ветеранов и школьников с Днем знаний.
ТК Звезда 17:00
Здоровье
Вице-премьер России Татьяна Голикова побывала в челябинской больнице
Красная весна 13:36
Политика
Туск отказался ехать в Польшу на годовщину начала Второй мировой войны
Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что не поедет в Польшу на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
Экономика сегодня вчера в 20:38
Гаджеты
Apple бесплатно заменит дисплей в Watch Series 2 и Series 3
Apple объявила об открытии программы по бесплатной замене и ремонту дисплеев в некоторых моделях Apple Watch Series 2 и Series 3. Apple признала, что на закругленных краях дисплея часов могут появляться специфические трещины.
The GEEK 11:59
Происшествия
Житель Саратова убил своего двухмесячного ребенка
По данным следствия, днем 31 августа 26-летняя мать ребенка ушла в магазин, оставив дома двухлетнего сына и двухмесячную дочь с их 38-летним отцом.
ТАСС 14:36
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости вчера в 22:19
Политика
Власти Южной Каролины ввели режим ЧС из-за урагана «Дориан»
Режим чрезвычайной ситуации введен в субботу в штате Южная Каролина в связи с приближением урагана "Дориан".
ТАСС 15:55