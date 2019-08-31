Энергетика
Газета.RuПольша сможет поставлять Украине 6 млрд кубометров газа в год
Польша в 2021 году сможет поставлять на Украину 6 млрд кубометров газа в год. Об этом заявил представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, передает ТАСС.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 11:12, Вашингтон
Происшествия
Мать пропавшего в Башкирии ребёнка задержана по подозрению в убийстве
RT на русском 02:37
Политика
ЦИК обвинила AP в пропаганде после выхода интервью с Памфиловой
Как отмечает ЦИК, на сайте AP вышло не заявленное видеоинтервью с Памфиловой, а авторский материал корреспондента, который содержит «оценочную, политизированную трактовку заявленной темы».
РБК 08:22
Политика
Зеленский назвал «Северный поток-2» угрозой всей Европе
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу обсудил со своим польским коллегой Анджеем Дудой ситуацию в связи со строительством трубопровода «Северный поток-2».
РБК 08:20
Армия и оружие
Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео
Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
Российская газета 07:44
Общество
Полиция насчитала около 750 участников несогласованной акции в Москве
В несогласованной акции в центре Москвы в субботу принимают участие около 750 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.
Интерфакс 08:58
Авто
«Русский Land Cruiser» появится на рынке в 2022 году
В результате изменений машина получит нержавеющий кузов и будет очень напоминать Land Cruiser.Согласно имеющейся информации, новая модификация «Патриота» станет дебютной в линейке ульяновского завода с иной силовой установкой.
Дни24 02:25
Интернет
В Сети обнаружили обманный файл «25 худших паролей в мире»
В Сети обнаружили файл с названием «25 худших паролей в мире».
Актуальные Новости 07:01
Политика
Сделано заявление об обмене заключенными между Россией и Украиной
С разных сторон поступает противоречивая информация об обмене заключенными между Россией и Украиной.
Дни.ру вчера в 02:38
Происшествия
Во время акции протеста на Пушкинской произошла драка
Акция в защиту убивших отца сестер Хачатурян проходила 31 августа параллельно шествию против репрессий. На шествии произошла потасовка.
Инфо24 09:51
Футбол
Вадим Евсеев: «Один „Газпром“ обыграли, другой не смогли»
Постоянно меняем людей, то Будогосского, то Егорова, а воз и ныне там. Один Газпром обыграли до этого, второй Газпром не смогли.
Спорт-Экспресс 06:56
Общество
Посещаемость МАКС-2019 побила абсолютный рекорд
Дневная посещаемость Международного авиационно-космического салона (МАКС-2019) в субботу достигла абсолютного рекорда, превысив 170 тыс. человек.
ТАСС 10:02
Общество
Умер друг Шварценеггера Франко Коломбо
78-летний итальянец был близким другом прославленного актера Арнольда Шварценеггера, вместе с которым снялся в ряде известных кинокартин.
Газета.Ru 09:44
Политика
Украина потребовала от «Ильюшина» переименовать Ан-124
Украинское предприятие «Антонов» потребовал от конструкторского бюро «Ильюшин» переименовать Ан-124 с российскими комплектующими.
Невские Новости вчера в 13:23
Баскетбол
Сборная России стартовала в первом матче ЧМ с Нигерией
Сборная Россия дебютировала на чемпионате мира в Китая матчем против Нигерии. Это первый матч предварительного группового этапа.
Нева Спорт 04:30
Финансы
ЦБ Аргентины ограничил право банков переводить прибыль за рубеж
Без разрешения регулятора кредитные организации не могут переводить средства за рубеж.
Коммерсантъ 03:59
Общество
Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года
С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Политика
Дуда на встрече с Зеленским призвал сохранить санкции против России
Президент Польши Анджей Дуда на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским выступил за сохранение введённых в отношении России санкций.
RT на русском 07:41
Происшествия
Самолет из Сочи приземлился в Шереметьево с неисправным двигателем
Российская газета 10:29
Общество
Фестиваль «PRO лето» на проспекте Сахарова посетили 20 тысяч человек
Молодежный музыкальный фестиваль "PRO лето" в Москве уже посетили 20 тысяч человек, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
РИА Новости 09:05
Космос
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости вчера в 13:04
Общество
На Востряковском кладбище открыли памятник Кобзону
Памятник народному артисту СССР, депутату Госдумы Иосифу Кобзону открыли в четверг на Востряковском кладбище, где похоронен певец, депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным почтили его память, сообщила пресс-служба ГД.
РИА Новости вчера в 08:29
Здоровье
Гигиенисты рассказали, как мыть посуду без ущерба для здоровья
Врачи-гигиенисты рассказали о типичных нарушениях, которые могут повлиять на здоровье людей, но встречаются повсеместно при выполнении ежедневной работы по дому.
ИА БНК 10:55
Кино
Сотни человек выстроились в очередь на «Джокера» в Венеции
Официальная премьера «Джокера» пройдет вечером 31 августа в Большом зале Дворца кино — главной площадке Венецианского кинофестиваля.
Телеканал 360° 10:13
Общество
Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев
Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.
РБК 09:34
Кино
Тим Миллер уточнил модель Терминатора Т-800
Режиссер фильма "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер уточнил, какого именно персонажа сыграл Арнольд Шварценеггер, и имеет ли он отношение к предыдущим частям знаменитой фантастической франшизы.
Kinonews.ru вчера в 15:34
Политика
Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети
Президент России Владимир Путин не согласился со словами главы Чечни Рамзана Кадырова о самой красивой в мире мечети.
РИА Новости 07:31
Происшествия
В Петербурге автомобиль сбил женщину
"На переулке Кузнецова и маршала Казакова произошло столкновение двух автомобилей Renault и ВАЗ, после чего ВАЗ наехал на женщину, пешехода", - сказано в сообщении.
РИА Новости 11:01
Наука
Найденный в Эфиопии череп принадлежал древним австралопитекам
На территории Эфиопии нашли череп самого древнейшего вида австралопитека возрастом около 3,8 миллиона лет.
Ugpressa.ru 28 августа в 18:26
Футбол
Стало известно расписание матчей ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы
ЦСКА сыграет с болгарским "Лудогорцем", испанским "Эспаньолом" и венгерским "Ференцварошем" в группе H. "Краснодар" будет выступать в группе С вместе со швейцарским "Базелем", испанским "Хетафе" и турецким "Трабзонспором".
ТАСС вчера в 10:50