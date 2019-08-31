Польша в 2021 году сможет поставлять на Украину 6 млрд кубометров газа в год. Об этом заявил представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, передает ТАСС.

Польша сможет поставлять Украине 6 млрд кубометров газа в год

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