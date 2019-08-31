Политика
Газета.RuПольша сможет поставлять Украине 6 млрд кубометров газа в год
Польша в 2021 году сможет поставлять на Украину 6 млрд кубометров газа в год. Об этом заявил представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, передает ТАСС.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 12:42, Вашингтон
Футбол
«Зенит» объявил об аренде футболиста «Порту» Осорио
Санкт-петербургский «Зенит» объявил о переходе венесуэльского защитника португальского «Порту» Йордана Осорио на правах аренды.
RT на русском 12:30
Политика
Польша, США и Украина подписали газовое соглашение
В Варшаве 31 августа подписано трехстороннее соглашение Польши, Украины и США о «сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа».
Ридус 10:58
Политика
В Донецке открыли памятник Захарченко
Бюст первому главе самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко открыли в Донецке на аллее героев в годовщину его гибели, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 03:56
Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета 11:29
Политика
Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети
РИА Новости 07:31
Происшествия
Собака загрызла годовалого ребенка под Волгоградом
Годовалый ребенок погиб от укусов напавшей на него собаки в Нехаевском районе Волгоградской области, начата доследственная проверка.
Известия 10:42
Общество
Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев
Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.
РБК 09:34
Армия и оружие
Шеф-пилот РСК «МиГ» прокомментировал отрыв элемента обшивки МиГ-35 в полете на МАКС-2019
Потерю элемента обшивки истребителя МиГ-35 в ходе демонстрационного полета на авиасалоне МАКС-2019 нельзя считать серьезным инцидентом, сообщил в субботу ТАСС шеф-пилот РСК "МиГ" Михаил Беляев на полях салона в Жуковском.
ТАСС 12:32
Футбол
«Ростов» обыграл «Локомотив» и стал лидером Премьер-лиги
В одном из центральных матчей восьмого тура чемпионата России "Локомотив" неожиданно уступил на своем поле "Ростову" - 1:2. Благодаря победе дончане возглавили таблицу РПЛ с 17-ю очками.
Российская газета 12:06
Здоровье
Свердловскстат рассказал о зарплатах врачей на Урале
Отмечается, что у врачей Екатеринбурга зарплата выше среднего – чуть более 78 тысяч рублей.
Вестник вчера в 13:35
Общество
Уровень воды в реке у Комсомольска-на-Амуре достиг 727 см
«По данным управления ГОЧС администрации города на утро 31 августа, уровень воды в реке Амур составляет 727 см (тенденция: подъём на 19 см)», — сообщили в администрации.
RT на русском 11:38
Кино
Тим Миллер уточнил модель Терминатора Т-800
Режиссер фильма "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер уточнил, какого именно персонажа сыграл Арнольд Шварценеггер, и имеет ли он отношение к предыдущим частям знаменитой фантастической франшизы.
Kinonews.ru вчера в 15:34
Общество
Ураган Дориан у берегов США усилился до четвертой категории из пяти
Ураган Дориан, который приближается к побережью американского штата Флорида, усилился до четвертой категории (из пяти возможных), сообщает американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.
Коммерсантъ вчера в 22:28
Армия и оружие
Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео
Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
Российская газета 07:44
Здоровье
Гигиенисты рассказали, как мыть посуду без ущерба для здоровья
Врачи-гигиенисты рассказали о типичных нарушениях, которые могут повлиять на здоровье людей, но встречаются повсеместно при выполнении ежедневной работы по дому.
ИА БНК 10:55
Происшествия
Полиция Парижа применила газ против «жёлтых жилетов»
Полицейские применили 31 августа слезоточивый газ против вышедшей на улицы Парижа колонны «жёлтых жилетов».
News.ru 11:17
Происшествия
Гонка «Формулы-2» прервана из-за аварии и не будет возобновлена
Заезд «Формулы-2» на автодроме «Спа-Франкоршам» в Бельгии был прерван по ходу второго круга. Об этом сообщает Allsport — News.
RT на русском 11:40
Происшествия
В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском
Домой к студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках, пришли с обыском.
Ведомости 06:07
Шоу-бизнес
Ксения Собчак растит сына как принца
Малыш Платон, которому в ноябре исполнится три года, ни в чем не знает отказа. Ксения Собчак - успешная телеведущая и счастливая мама.
Комсомольская правда 08:05
Наука
Группа биохакеров создает пиратскую копию лекарства стоимостью $1 млн. Их прототип стоит меньше $7 тыс
Группа независимых биохакеров планирует создать копию самого дорогого в мире генетического лекарства, пишет MIT Technology Review.
Inc. Russia 06:56
Происшествия
В Турции россиянка впала в кому после несчастного случая в аквапарке
В турецком аквапарке произошел несчастный случай с 19-летней студенткой из Москвы, сообщило генконсульство России в Анталье.
РИА Новости вчера в 01:43
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости вчера в 22:19
Баскетбол
Сборная России стартовала в первом матче ЧМ с Нигерией
Сборная Россия дебютировала на чемпионате мира в Китая матчем против Нигерии. Это первый матч предварительного группового этапа.
Нева Спорт 04:30
Транспорт
В аэропортах Москвы задержали или отменили более 130 рейсов
РИА Новости 01:10
Шоу-бизнес
Олег Газманов устроил танцы в полотенце после фестиваля «Новая волна»
Супруга Олега Газманова показала, как артист танцует в одном полотенце на балконе, с которого открывается вид на море.
Дни24 00:35
Политика
США заявили о возможности введения новых санкций против России
Министр энергетики США Рик Перри на пресс-конференции в Варшаве заявил, что США могут ввести дополнительные санкции против России в связи с газопроводом «Северный поток – 2».
Взгляд.ру 11:23