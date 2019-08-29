с чего всё началось

В конце 2019 года польская компания PGNiG планирует начать поставки на Украину природного газа, полученного в результате регазификации СПГ, доставленного в Польшу на газовозах из США.

Музыка Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".

Политика Спикером Верховной рады стал Дмитрий Разумков Спикером Верховной рады Украины нового созыва в ходе заседания парламента избран глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Здоровье Минздрав отменил госрегистрацию лекарства от кашля «Фармспал» Минздрав России принял решение об отмене государственной регистрации препарата от кашля "Фармспал", содержащее фенспирид, следует из информационного письма, опубликованного на сайте Росздравнадзора.

Авто Mazda отзывает в России кроссоверы CX-5 Владельцев 92 кроссоверов Mazda CX-5, реализованных в России с декабря 2014 по январь 2016-го, пригласят на сервисные станции.

Политика Зеленский внёс в Раду законопроект об импичменте Президент Украины Владимир Зеленский внёс на рассмотрение Верховной рады законопроект об импичменте.

Политика Россия выплатит взнос в Совет Европы за 2017 и 2018 годы Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.

Политика Лукашенко предложил США начать с чистого листа Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск хотел бы начать отношения с Вашингтоном с чистого листа.

Культура Актер Александр Числов умер в 54 года Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.

Происшествия Служивший в Сирии российский солдат взорвал штаб полка В Иркутске вступил в силу приговор бывшему военнослужащему-контрактнику Александру Новикову, который получил медаль за участие в боях в Сирии и после возвращения взорвал штаб полка.

Политика Путин в четверг проведет встречу с врио главы Забайкалья Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет публичную встречу с врио главы Забайкальского края Александром Осиповым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Экономика У жителей России снижается доверие к небольшим банкам Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.

Происшествия Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии, организатор задержан. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Президент Грузии рассказала об условиях диалога с Россией В интервью, которое вышло на канале Euronews 28 августа, президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что должно измениться в России, чтобы стало возможным возобновление диалога между странами.

Общество Беглова официально спросили о его московской квартире Депутаты Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский («Яблоко») и Максим Резник («Партия роста») направили официальное письмо врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову в связи с публикацией оппозиционного блогера Алексея Навального о московской квартире, принадлежащей Беглову.

Финансы Банк России повысил на 30 августа курс доллара до 66,75 рубля Банк России установил на 30 августа официальный курс доллара на уровне 66,7471 рубля, что на 33,44 копейки выше предыдущего показателя.

Кино Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда» Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.

Технологии «Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.

Политика Коломойский предложил снять часть санкций против России Украинский бизнесмен, экс-глава Днепропетровской области Игорь Коломойский в интервью изданию «Цензор.нет» предложил снять часть санкций против России.

Автоспорт Renault подтвердила контракт с Эстебаном Оконом Команда Renault официально заявила о подписании контракта с 22-летним французским гонщиком.

Гаджеты Стив Возняк: «Apple давно следовало разделить» "Жаль, что Apple не разделилась давным-давно и не создала независимые подразделения в разных городах и не дала им возможности думать независимо, как делала Hewlett Packard, когда я там работал", - сказал Возняк.

Общество В Екатеринбурге массово уволились педагоги В Екатеринбурге одна из гимназий потеряла сразу десять педагогов.

Общество Возглавлявший Сочи десять лет мэр отказался выдвигаться на новый срок Мэр Сочи Анатолий Пахомов, возглавляющий администрацию города с 2009 года, не будет участвовать в конкурсе на должность главы города-курорта на новый срок, передает ТАСС.