Энергетика
Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из РоссииРБК 06:33
Министерство энергетики Польши приняло решение использовать 800 тыс. т нефти из стратегических запасов, чтобы компенсировать поставки российского сырья, транзит которого Варшава приостановила из-за снижения качества нефти в трубопроводе «Дружба», передает Reuters со ссылкой на сообщение официального представителя министерства.
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На Куликовом поле в Одессе начались стычки
Обновлено в 10:31
Общество
В Москве пройдет парад трамваев
Парад трамваев вновь пройдет в Москве.
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О серии: По данным «Игромании», третий эпизод завершающего сезона «Игры престолов» собрал больше всего зрителей за всю историю саги — премьеру посмотрели более 12 миллионов зрителей.
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В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой
Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.
Обновлено в 06:06
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Причастного к убийству следователя Шишкиной экстрадируют в Россию
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Здоровье
В Москве врачи предлагают лечение «синдрома гея»
Врачи-проктологи одной из московских клиник предлагают лечение «синдрома гея».
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Авто
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La Stampa сообщает о том, что нападающий сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду купил новый автомобиль марки Bugatti, считающийся самым дорогим в мире.
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Дубль Лионеля Месси принес "Барселоне" победу в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов над "Ливерпулем" - на своем поле каталонцы выиграли 3:0. Аргентинский нападающий не только помог своей команде, но и забил юбилейный мяч в составе "сине-гранатовых".
Обновлено вчера в 18:04
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Госдепартамент допустил встречу Лаврова и Помпео в Финляндии
Представитель Госдепартамента США заявил, что в понедельник, 6 мая, в Финляндии может состояться встреча госсекретаря Майкла Помпео и главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Обновлено в 12:09
Политика
Заявления на гражданство РФ начнут принимать в ЛНР 6 мая
Миграционная служба МВД самопровозглашённой Луганской народной республики начнёт приём заявлений на получение российского гражданства с 6 мая.
Обновлено в 11:25
Происшествия
Архангельскому экоактивисту суд запретил пользоваться телефоном
Андрею Боровикову в течение двух месяцев запрещено участвовать в массовых и публичных мероприятиях, общаться с организаторами и участниками этих мероприятий, в том числе с помощью почтовой связи, а также использовать телефонную связь и Интернет (за исключением экстренных ситуаций).
Обновлено в 11:24
Происшествия
В Краснодаре уволят унизившую ребенка заведующую детсадом
Заведующая детским садом № 74 в Краснодаре, где ребенка унизили, заставив целовать землю, будет в ближайший рабочий день уволена по статье.
Обновлено в 05:17
Политика
Зеленский назвал единственным общим у России и Украины госграницу
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у Украины осталось общего с Россией.
Обновлено в 07:41
Футбол
Стали известны претенденты на звание лучшего игрока чемпионата Франции
Напомним, «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции. После 34 туров чемпионата Франции парижане занимают первое место с 84 очками.
Обновлено в 12:11
Общество
В России могут ограничить размещение магазинов в жилых домах
В России могут ограничить размещение в жилых домах магазинов и объектов, связанных с оказанием услуг, если они мешают комфортному проживанию граждан в таких домах, следует из поручения президента Владимира Путина правительству страны.
Обновлено в 07:28
Космос
Американец собрал вертикальный бикоптер с поворотными роторами
Американский инженер Дэниел Райли (Daniel Riley) создал бикоптер с необычной конструкцией, в котором корпус располагается вертикально, а роторы с винтами установлены на концах корпуса и оснащены механизмами управления вектором тяги.
Обновлено в 05:17
Авто
Mercedes-Benz начнет наращивать выпуск электромобилей
Несмотря на выпуск новых моделей «зеленых» авто, сокращение текущего модельного ряда с обычными ДВС пока не планируется.
Обновлено в 10:51
Политика
Путин дал поручения по нацпроекту «Жилье и городская среда»
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений для реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».
Обновлено в 11:50
Общество
В Росгвардии посоветовали не размещать информацию об отдыхе в соцсетях
Представитель Главного управления вневедомственной охраны (ГУВО) Росгвардии полковник полиции Геннадий Белокопытов рекомендовал россиянам на майские праздники не выкладывать информацию о своем отдыхе в соцсетях.
Обновлено в 12:15
Армия и оружие
Мадуро прошел маршем по Каракасу
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Здоровье
Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения
Оказалось, что общее потребление энергии, распространенность ожирения, курения, доля пожилых людей, ВВП, уровень образования и расходы на здравоохранение значительно ниже в странах, потребляющих много риса.
Обновлено вчера в 23:18
Футбол
Владельцы «ПСЖ» могут снизить финансирование клуба
Владельцам французского "ПСЖ" перестал быть интересен клуб, в связи с чем ему могут урезать финансирование ради покупки итальянской "Ромы", сообщает Get French Football News.
Обновлено в 08:22
Технологии
Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России
В России ограничили доступ к музыкальной социальной сети Last.fm, внимание на это обратили пользователи Twitter.
Обновлено в 08:08
Политика
В штабе Зеленского пообещали инаугурацию с «фишечками»
Обновлено в 05:29
Политика
Зеленский пригласил украинских бизнесменов на встречу
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время пригласит на встречу представителей крупного, среднего и малого бизнеса.
Обновлено в 11:48
Армия и оружие
ВСУ заявили о взятии под контроль 24 кв. км в Донбассе
ВСУ заявили, что отбили у ополченцев в Донбассе территорию площадью 24 кв. км. В ДНР в ответ на это указали, что эта территория и раньше находилась под контролем Киева, а сейчас этот информационный вброс был сделан для поднятия имиджа украинских военных.
Обновлено в 08:21
Технологии
В США регулятор разрешил продавать IQOS после двухлетнего исследования
Управление разрешило PMI продавать IQOS по итогам «тщательного научного анализа» — исследователи пришли к выводу, что системы нагревания табака наносят здоровью меньший вред, чем обычные сигареты.
Обновлено в 05:23