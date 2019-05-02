Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из РоссииРБК 06:33

Министерство энергетики Польши приняло решение использовать 800 тыс. т нефти из стратегических запасов, чтобы компенсировать поставки российского сырья, транзит которого Варшава приостановила из-за снижения качества нефти в трубопроводе «Дружба», передает Reuters со ссылкой на сообщение официального представителя министерства.

Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из России

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