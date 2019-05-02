Энергетика
Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из РоссииРБК 06:33
Министерство энергетики Польши приняло решение использовать 800 тыс. т нефти из стратегических запасов, чтобы компенсировать поставки российского сырья, транзит которого Варшава приостановила из-за снижения качества нефти в трубопроводе «Дружба», передает Reuters со ссылкой на сообщение официального представителя министерства.
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Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
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Агентство УНИАН сообщает, что представители националистических организаций спровоцировали в Одессе стычки на траурном мероприятии в пятую годовщину трагедии в Доме профсоюзов.
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Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на «Евровидении-2019», рассказал, что перед музыкальным конкурсом все участники сдали кровь.
Обновлено в 06:17
Общество
В России нашли георгиевские ленточки со свастикой
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Суд арестовал министра экономики Дагестана на два месяца
Кировский районный суд Махачкалы на два месяца заключил под стражу главу Министерства экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова, он подозревается в хищении более 20 млн рублей.
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Эксперты спрогнозировали рост цен на продукты
Эксперты спрогнозировали возможный рост цен на продукты в России из-за праздников.
Обновлено вчера в 22:41
Политика
Коломойский назвал причину уменьшения численности населения Украины
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что население Украины сократилось на 13 млн человек из-за евромайдана.
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В России ограничили доступ к музыкальной социальной сети Last.fm, внимание на это обратили пользователи Twitter.
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Число жертв нападения на мечети в Новой Зеландии возросло
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что скончался турок, раненый при стрельбе в мечетях в Новой Зеландии.
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Футбол
Месси забил 600-й мяч в составе «Барселоны»
Дубль Лионеля Месси принес "Барселоне" победу в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов над "Ливерпулем" - на своем поле каталонцы выиграли 3:0. Аргентинский нападающий не только помог своей команде, но и забил юбилейный мяч в составе "сине-гранатовых".
Обновлено вчера в 18:04
Авто
Самый дорогой автомобиль в мире приобрел Криштиану Роналду
34-летний португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб "Ювентус" и сборную Португалии, стал обладателем самого дорого автомобиля в мире.
Обновлено вчера в 03:55
Спорт
«Кузбасс» обыграл «Зенит-Казань» в первом матче финала
Обновлено в 13:19
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри отписались от Кейт и Уильяма в инстаграме
Герцоги Сассекские отписались от всех профилей, имеющих отношение к членам королевской семьи: от аккаунтов Кейт и Уильяма @kensingtonroyal, принца Чарльза и Камиллы @clarencehouse, принцессы Евгении, принца Эндрю, и даже от аккаунта @theroyalfamily, представляющего Елизавету II и других членов королевской семьи.
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Обновлено в 13:46
Политика
На Украине оценили ситуацию вокруг транзита газа
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине и России придется договариваться о продлении транзита газа.
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Король Таиланда женился на начальнице охраны
Маха Вачиралонгкорн был назначен правителем Таиланда два года назад, но официальная коронация пройдет только 4 мая.
Обновлено в 10:00
Здоровье
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем
Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Шоу-бизнес
Глафира Тарханова удивила новым имиджем
Обновлено в 08:00
Наука
Дешевый дрон, которому не нужно топливо: будущее беспилотников
Поскольку у «Феникса» отсутствует двигатель внутреннего сгорания и нет потребности в топливе, в теории дрон может оставаться на нужной высоте неопределенно долгое время и действовать в качестве летающего датчика или узла связи для вооруженных сил.
Обновлено вчера в 07:16
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Зеленский выбрал главу своей администрации
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В штабе Зеленского пообещали инаугурацию с «фишечками»
Обновлено в 05:29
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В Индии эвакуируют около 800 тысяч человек из-за циклона «Фани»
Как ожидается, циклон обрушится на берег штата Орисса в пятницу, 3 мая, порывы ветра могут достигать 180 км/час, в прибрежных районах ожидаются мощные дожди.
Обновлено в 02:07
Происшествия
Один из шести пострадавших в ДТП под Калугой детей умер
Один из шести детей, которые пострадали в результате аварии под Калугой, скончался. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Обновлено в 10:01
Хоккей
Финляндия обыграла Чехию в матче Евротура
Следующий матч Финляндия проведет с командой России, встреча начнется 4 мая в 15:00 МСК. Россияне проиграли первый матч шведам (4:6).
Обновлено в 13:50
Футбол
Айнтрахт — Челси 1:0 (1-й тайм)
Франкфуртский «Айнтрахт» и лондонский «Челси» сыграют в первом полуфинальном матче Лиги Европы.
Обновлено в 05:33