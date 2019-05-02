Энергетика
Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из РоссииРБК 06:33
Министерство энергетики Польши приняло решение использовать 800 тыс. т нефти из стратегических запасов, чтобы компенсировать поставки российского сырья, транзит которого Варшава приостановила из-за снижения качества нефти в трубопроводе «Дружба», передает Reuters со ссылкой на сообщение официального представителя министерства.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:30, Ашберн
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Стал известен состав юношеской сборной России по футболу на ЧЕ-2019
Тренерский штаб во главе с Дмитрием Хомухой назвал состав юношеской сборной России на финальный турнир чемпионата Европы по футболу 2019 года среди игроков не старше 17 лет, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
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Происшествия
В США трех подростков обвиняют в сговоре взорвать бомбу в школе
В американском штате Нью-Йорк трех подростков обвиняют в сговоре взорвать бомбу в школе. Об этом 2 мая сообщил телеканал WABC-TV.
Обновлено в 18:11
Спорт
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Петербуржец написал заявление в полицию на наркомана Резника
Житель Петербурга обратился в полицию с заявлением с просьбой провести проверку действий депутата Законодательного собрания города Максима Резника.
Обновлено в 13:58
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NASA: Проблема с электроснабжением на МКС устранена
Специалисты американского космического агентства сообщили, что на данный момент проблема с электроснабжением на МКС устранена.
Обновлено в 17:38
Политика
Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу
Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено в 15:20
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В Индии эвакуируют около 800 тысяч человек из-за циклона «Фани»
Как ожидается, циклон обрушится на берег штата Орисса в пятницу, 3 мая, порывы ветра могут достигать 180 км/час, в прибрежных районах ожидаются мощные дожди.
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В ООН назвали предвзятым расследование трагедии в Одессе
В пятую годовщину трагических событий в Одессе мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) опубликовала отчёт о ходе расследования произошедшего 2 мая 2014 года.
Обновлено в 18:02
Футбол
«Челси» сыграл вничью с «Айнтрахтом» в первом матче полуфинала ЛЕ
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Обновлено в 16:54
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Billboard выбрал лучших исполнителей года
В США прошло вручение премии Billboard Music Awards-2019, где выбрали лучших исполнителей года.
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В Уфе 8-летний ребенок умер из-за нехватки нужных лекарств
В конце апреля в аптеку поступил для этого ребенка «Габриглобин» (отечественный препарат).
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