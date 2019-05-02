Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из РоссииРБК 06:33

Министерство энергетики Польши приняло решение использовать 800 тыс. т нефти из стратегических запасов, чтобы компенсировать поставки российского сырья, транзит которого Варшава приостановила из-за снижения качества нефти в трубопроводе «Дружба», передает Reuters со ссылкой на сообщение официального представителя министерства.

Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из России

Баскетбол Генменеджер «Бостона» перенес инфаркт Сообщается, у Эйнджа во вторник в Милуоки ночью случился инфаркт. 60-летний генменеджер получил медицинская помощь.

Шоу-бизнес Почему юморист Евгений Петросян срочно покинул Россию Знаменитый юморист Евгений Петросян заявил, что устал от вранья и слухов по поводу его личной жизни и решил улететь из России.

Космос Ученые обнаружили воду на астероиде Итокава Ученые исследовали фрагменты астероида Итокава и обнаружили воду в их составе.

Политика В «Нафтогазе» признали неизбежность переговоров с Россией по транзиту Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компании придётся продолжить переговоры с «Газпромом» относительно продления соглашения по транзиту российского газа на Украину.

Происшествия Причину аварии в ходе испытаний Crew Dragon назвали в SpaceX Вице-президент SpaceX Ханс Кенигсман заявил, что авария в ходе испытаний космического корабля Crew Dragon произошла во время активации системы SuperDraco.

Шоу-бизнес Певец Влад Топалов попал в аварию Российский певец Влад Топалов сообщил на своей странице в соцсети, что попал в ДТП.

Энергетика Грузия закупила у России в апреле 6 млн куб. м газа Грузия закупила у России в апреле текущего года природный газ в объеме 6 млн куб. м, что составляет 3% от всего импортируемого республикой голубого топлива.

Политика Коломойский назвал причину уменьшения численности населения Украины Основной причиной сокращения населения Украины на 13 млн человек Коломойский назвал майдан (госпереворот 2014 года, в ходе которого был свергнут президент Виктор Янукович).

Футбол УЕФА назвал кандидатов на звание игрока недели в Лиге чемпионов Стали известны четверо кандидатов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Общество Автор «Сталингулага» впервые дал интервью Автор Telegram-канала «Сталингулаг» раскрыл свою личность — им оказался житель Махачкалы Александр Горбунов.

Футбол Стал известен состав юношеской сборной России по футболу на ЧЕ-2019 Тренерский штаб во главе с Дмитрием Хомухой назвал состав юношеской сборной России на финальный турнир чемпионата Европы по футболу 2019 года среди игроков не старше 17 лет, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Происшествия В США трех подростков обвиняют в сговоре взорвать бомбу в школе В американском штате Нью-Йорк трех подростков обвиняют в сговоре взорвать бомбу в школе. Об этом 2 мая сообщил телеканал WABC-TV.

Политика Петербуржец написал заявление в полицию на наркомана Резника Житель Петербурга обратился в полицию с заявлением с просьбой провести проверку действий депутата Законодательного собрания города Максима Резника.

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают вместе после развода Майские праздники Собчак и Виторган проводят в обществе друг друга на одном из элитных курортов Европы.

Происшествия В Шереметьево рассказали о столкновении погрузчика с самолетом Аэропорт Шереметьево подтвердил РИА Новости инцидент с врезавшимся в самолет погрузчиком.

Общество Король Таиланда женился на начальнице охраны Маха Вачиралонгкорн был назначен правителем Таиланда два года назад, но официальная коронация пройдет только 4 мая.

Космос NASA: Проблема с электроснабжением на МКС устранена Специалисты американского космического агентства сообщили, что на данный момент проблема с электроснабжением на МКС устранена.

Политика Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.

Общество В Индии эвакуируют около 800 тысяч человек из-за циклона «Фани» Как ожидается, циклон обрушится на берег штата Орисса в пятницу, 3 мая, порывы ветра могут достигать 180 км/час, в прибрежных районах ожидаются мощные дожди.

Происшествия В ООН назвали предвзятым расследование трагедии в Одессе В пятую годовщину трагических событий в Одессе мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) опубликовала отчёт о ходе расследования произошедшего 2 мая 2014 года.