Энергетика
Польша приостановила транзит российской нефтиВести.Ru 17:22
Белорусское предприятие "Гомельтранснефть Дружба" уведомило российскую сторону об остановке транзита нефти по западному направлению, что было вызвано решением Польши остановить прокачку нефти по нефтепроводу "Дружба".
Читать в источнике
Оценить43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 21:48, Ашберн
Политика
Путин прокомментировал указ о паспортах для жителей ДНР и ЛНР
Комментируя свое решение, глава государства обратил внимание на то, что нельзя мириться с ситуацией, в которой оказались жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР И ЛНР), чьи гражданские права оказались практически полностью ущемлены.
Обновлено в 11:40
Происшествия
На Сахалине при пожаре погибли три сотрудника ГРЭС
Обновлено в 20:27
Шоу-бизнес
Джонни Депп собирается жениться на 20-летней танцовщице из России
Как сообщает Daily Mail, Джонни Депп познакомился с Полиной Гленн в прошлом году на вечеринке в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 20:06
Авто
Обновленный хэтчбек Suzuki Alto 800 стал безопаснее и подорожал
Обновлено в 14:09
Здоровье
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено в 18:06
Шоу-бизнес
Собчак проверила ресторан Бузовой и довела ее до слез
Ксения Собчак в новом выпуске собственного YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» провела проверку в ресторане певицы Ольги Бузовой BuzFood.
Обновлено в 15:02
Политика
Пушков ответил Киеву на критику выдачи российских паспортов в Донбассе
Украинские власти проявили "редкое лицемерие", отреагировав на упрощение выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter.
Обновлено в 18:04
Политика
Медведев поручил пересмотреть тарифы на вывоз мусора
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому у регионов появляется возможность пересмотреть тарифы на вывоз твердых-коммунальных отходов.
Обновлено вчера в 09:30
Технологии
Solar JSOC зафиксировала двукратный рост числа кибератак в 2018 году
Национальный провайдер технологий и сервисов защиты информационных активов «Ростелеком»-Solar зафикисировал почти двукратный рост числа кибератак в 2018 году.
Обновлено в 06:43
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено в 07:47
Политика
В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине»
Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.
Обновлено в 07:24
Экономика
Аналитики рассказали, что в микрозаймы чаще всего обращается молодежь
Эксперты сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер" рассказали, какие возрастные категории россиян чаще всего обращаются в микрозаймы, передает РИА Новости.
Обновлено в 20:55
Политика
Экс-директор СВР назвал самую страшную угрозу человечеству
Исчезновение человечества в результате экологической катастрофы является гораздо более серьезной угрозой миру, чем ядерное оружие, считает генерал армии, Герой России Вячеслав Трубников, бывший в 1996-2000 годах директором Службы внешней разведки России.
Обновлено в 20:55
Авто
«Тульский» Haval F7 появится на рынке в июне
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модель появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено вчера в 03:42
Футбол
«Открытие Арена» признана лучшим стадионом России в 2018 году
В 2018 году стадион «Открытие Арена» принял пять матчей чемпионата мира по футболу.
Обновлено в 20:52
Происшествия
Неизвестный застрелил подростка в Новокузнецке
В Новокузнецке неизвестный застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в среду, 24 апреля.
Обновлено в 10:34
Гаджеты
Honor заплатит 5000 евро за потерянный прототип смартфона
Компания Huawei пообещала через официальный аккаунт Honor в Twitter заплатить 5 тысяч евро любому нашедшему потерянный прототип смартфона Honor.
Обновлено в 05:17
Гаджеты
Раскрыты основные характеристики бюджетного флагмана от Redmi
Согласно обнародованной информации, известный в сети бюджетный флагман от Redmi, прозванный как Redmi 855, имеет 6,39-дюймовый экран.
Обновлено в 17:18
Политика
Путин порекомендовал китайским туристам посетить Крым
В интервью китайскому изданию "Жэньминь Жибао" накануне поездки Путин отметил, что за последние пять лет количество туристов, приезжающих из Китая в РФ, выросло почти вдвое – на 93%.
Обновлено в 19:15
Авто
Ford Motor инвестирует в Rivian 500 млн долларов
Как известно, в феврале компания получила от нескольких инвесторов солидную сумму — 700 млн долларов, значительную часть которой выделила компания Amazon.
Обновлено в 09:50
Происшествия
На юге Сирии при взрыве мины погибли двое детей
Обновлено в 15:29
Футбол
Зенит — Динамо 2:0
Обновлено в 15:54
Политика
Путин отметил сложность ситуации с пожарами в Забайкалье
Президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании по ликвидации последствий стихии в Забайкалье, отметил сложность ситуации в крае, где от огня пострадали 17 населенных пунктов.
Обновлено в 18:55
Политика
National Interest назвал причину провала Порошенко
Петр Порошенко проиграл на выборах президента Украины своему оппоненту Владимиру Зеленскому из-за антироссийской политики, которую он и Рада вели на протяжении пяти лет, пишет журнал National Interest.
Обновлено в 20:04
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в дерби
Обновлено в 16:56
Гаджеты
Apple выпустит наушники AirPods 3 с функцией шумоподавления
Американская компания Apple планирует выпустить наушники AirPods третьего поколения до конца 2019 года.
Обновлено в 13:04
Армия и оружие
Носитель «Посейдона» спущен на воду
Атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 «Белгород» спущена на воду в «Севмаше» (Северодвинск), сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 07:54
Армия и оружие
Британия обвинила Россию во лжи о работе «Белых касок» в Сирии
Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс заявила в среду в Совете безопасности ООН, что Россия распространяет ложные сведения об организации "Белые каски", действующей в Сирии.
Обновлено в 17:26
Политика
Ким Чен Ын впервые приехал в Россию
Переговоры Ким Чен Ына с Владимиром Путиным запланированы на 25 апреля. Это будет первая встреча лидеров России и КНДР.
Обновлено в 07:44