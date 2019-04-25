Энергетика
Польша приостановила транзит нефти по трубопроводу «Дружба»RT на русском вчера в 17:22
Ранее стало известно, что по северной ветке нефтепровода «Дружба» стала поступать российская нефть, соответствующая технологическим стандартам. 23 апреля Белоруссия приостановила поставки топлива на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за ухудшения качества импортируемой из России нефти.
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Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
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Обновлено в 09:42
Общество
Опубликован «длинный список» премии «Большая книга»
Совет экспертов Национальной литературной премии "Большая книга" объявил "длинный список" четырнадцатого сезона.
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Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов
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В колумбийских Андах обнаружены останки «загадочной красивой химеры», которая по своему внешнему виду чем-то напоминала краба.
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Во время торжественного приёма лидер Северной Кореи преподнёс президенту России меч. В ответ Путин вручил Ким Чен Ыну подстаканники и шашку.
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Технологии
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Происшествия
Певицу МакSим перевели из реанимации в обычную палату
Певица МакSим (Марина Абросимова), попавшая в ДТП, переведена из реанимации в обычную палату, врачи оценивают ее состояние как стабильное.
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Иван Дорн и Vakula открыли предзаказ совместного мини-альбома и выпустили клип «Во сне»
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Экономика
ФАС одобрила сделку по покупке почти 42% «Ленты»
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Козак назвал сроки поступления качественной нефти в Белоруссию
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Критики не сошлись во мнении о Days Gone: самый слабый релиз Sony за последние годы
Примечательно, что разные издания могут как хвалить, так и ругать одни и те же аспекты новинки — особенно это касается сценария и сюжета, во мнении насчёт которых критики так и не смогли сойтись, хотя недовольные этой частью новинки остались всё же в меньшинстве.
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Сергей Соседов возмущен предложением почтить память Юлии Началовой
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Теннис
Векич не пустила Касаткину в четвертьфинал турнира в Штутгарте
В четвертьфинале турнира в Штутгарте Векич сыграет с победительницей матча Наоми Осака (Япония) Се Шувэй (Китайский Тайбэй).
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