Армия и оружие

Польша закупает американские ракетные системы HIMARSГазета.Ru вчера в 13:32

Польша закупает американские ракетные системы HIMARS дальностью до 300 километров. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министерство обороны страны.
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«В воскресенье, 10 февраля, председатель Совета министров Матеуш Моравецкий и министр национальной обороны Мариуш Блащак сообщат о закупке для вооруженных сил Польши мобильных ракетных систем HIMARS», — говорится в заявлении
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