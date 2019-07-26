Политика
Польша пригласит Путина на мероприятие в честь освобождения ОсвенцимаГосударственные Вести 07:28
В марте польские власти приняли решение не приглашать Россию на мероприятия в честь 80-ой годовщины начала Второй мировой войны, которые должны пройти в стране 1 сентября.
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с чего всё началось
На мероприятия, которые организуются музеем в Освенциме в начале будущего года, приглашение для президента Путина будет направлено, так как освобождение лагеря советскими войсками — неоспоримый факт истории, — заявил в эфире Польского радио пресс-секретарь президента республики Блажей Спыхальский.News.ru03:31
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