с чего всё началось

По заявлению пресс-секретаря президента Польши Блажея Спыхальского, власти республики намерены пригласить главу российского государства Владимира Путина на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, передает ТАСС.

Космос В ночном небе тюменцы смогут увидеть полет космонавтов Сегодня, 26 июля, вечером тюменцы могут увидеть в небе пролетающую над Землей космическую станцию.

Происшествия В Петербурге суд отправил консула вымышленного королевства лечиться Куйбышевский районный суд освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение к врачу-психиатру мужчину, который продавал в Петербурге паспорта придуманного королевства, представляясь его консулом, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Общество Путин запретил передавать коллекторам долги по ЖКХ Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит запрет на передачу коллекторам долгов граждан за услуги жилищно-коммунального хозяйства.

Происшествия Двое братьев до смерти избили бывших сотрудников милиции в Удмуртии Двоим братьям из Удмуртии грозит пожизненный срок лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Происшествия Арестован обвиняемый в убийстве женщины в Раменском Обвиняемого в убийстве женщины в подмосковном Раменском арестовали на два месяца. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Шоу-бизнес Состояние Алибасова сильно ухудшилось «Врачи НИИ имени Склифосовского диагностировали у продюсера Бари Алибасова сильное сужение пищевода до 0,6 см», — сказал Горжанкин.

Политика Владелец задержанного танкера приехал на Украину Владелец задержанного СБУ российского танкера Nika Spiritr прибыл на Украину.

Политика Россия выдвинула требования к Украине по задержанному танкеру Освобождение моряков с задержанного на Украине российского танкера Neyma не исчерпает инцидент, Москва требует незамедлительного возвращения судна.

Спорт Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира в Кванджу (Корея).

Экономика «Газпром» продал почти 3% акций одному покупателю Заявка была поставлена на весь размер продаваемого пакета по принципу "все или ничего" Пакет акций "Газпрома" в 2,93% продан в рамках одной заявки, пишет ТАСС со ссылкой на зампредседателя правления холдинга Фамиля Садыгова.

Политика Раскрыта сделка Зеленского с США по новому премьеру Украины Союз блогеров Украины опубликовал копию письма директора регионального направления World Bank Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курта Волкера, в котором раскрывается факт наличия договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с американской стороной по кандидатуре украинского премьер-министра.

Экономика ФосАгро в I полугодии увеличила поставки удобрений в РФ на 14,3% Крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (Группа «ФосАгро») в первом полугодии 2019 года увеличила общий объем поставок минеральных удобрений российским сельхозтоваропроизводителям на 14,3% - до 1,65 млн тонн.

Общество Путин подписал закон о наказании за препятствование работе медиков Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании для граждан, которые мешают работе медицинских работников, в частности, препятствуют проезду машин скорой помощи на дорогах.

Спорт Команду «Что? Где? Когда?» «Новое величие» обязали сменить название Команда «Новое величие» должна быть переименована по фамилии капитана или по названию, которое выберут и согласуют с комиссией по рейтингу участники.

Политика Румыния не пропустила российское вооружение для Сербии из-за санкций Румыния отказалась выдать разрешение на транзит по Дунаю транспорта с российскими вооружениями для Сербии из-за антироссийских санкций Евросоюза, сообщает b1 со ссылкой на румынский МИД.

Экономика Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий По данным Росстата, число работающих пенсионеров в России резко сократилось после отмены индексации их пенсий.

Происшествия В Челябинске автокран столкнулся с автобусом, один человек погиб Автокран в пятницу столкнулся с автобусом ПАЗ в Ленинском районе Челябинска, в результате ДТП есть погибший, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.

Политика Стариков объяснил попытки ФБР и Киева завладеть черными ящиками MH17 Спецслужбы США и Украины пытались завладеть черными ящиками сбитого в Донбассе малайзийского Boeing-777 рейса MH17.

Происшествия Задержан экс-глава правительства Астраханской области Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.

Авто В РФ растут продажи дизельных авто с пробегом Специалисты аналитического агентства АвтоСТАТ отметили, что в России продажи подержанных дизельных авто, в отличие от новых, выросли.

Общество Мусульмане Екатеринбурга помолятся о строительстве мечети вместе Мусульмане Екатеринбурга соберутся вместе, чтобы помолиться о соборной мечети.

Политика Лукашенко: Минск ни за какие деньги не порвёт отношения с Москвой Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия ни за какие деньги не станет рвать отношения с братской Россией.

Армия и оружие Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.