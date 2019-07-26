Политика
Польша направит Путину приглашение на годовщину освобождения ОсвенцимаИнфорос 05:43
По заявлению пресс-секретаря президента Польши Блажея Спыхальского, власти республики намерены пригласить главу российского государства Владимира Путина на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, передает ТАСС.
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с чего всё началось
На мероприятия, которые организуются музеем в Освенциме в начале будущего года, приглашение для президента Путина будет направлено, так как освобождение лагеря советскими войсками — неоспоримый факт истории, — заявил в эфире Польского радио пресс-секретарь президента республики Блажей Спыхальский.News.ru03:31
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