Политика

Польша пригласила на 80-летие начала Второй мировой войны ГерманиюREGNUM 01:47

Власти Польши пригласили Германию на годовщину начала Второй мировой войны, сообщает пресс-служба президента республики. Отмечается, что Польша пригласила на мероприятия, посвященные 80-летию начала войны, членов Североатлантического альянса, Евросоюза, а также Восточного партнерства и Белоруссию.
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с чего всё началось

Польша пригласила на 80-летие начала Второй мировой не Россию, а Германию

Россию не позвали Отсутствие России на мероприятиях 80-летия начала войны официальная Варшава объяснила нарушением международного права в 1939 году. Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу.
РИА Новостивчера в 23:11

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Польша пригласила Германию отметить начало Второй мировой войны

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Польша на 80-летие начала Второй мировой войны позвала Германию, но не Россию

Комсомольская правда02:05

Польша пригласила Германию и не позвала Россию на годовщину Второй мировой войны

Lenta.ru00:05

Польша пригласила Германию отметить 80-летие начала Второй мировой войны

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Газета.Ruвчера в 23:48

Польша пригласила на 80-летие начала Второй мировой не Россию, а Германию

РИА Новостивчера в 23:11

Польша не позвала РФ на мероприятия к 80-летию начала Второй мировой

РЕН ТВвчера в 22:08
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 03:05, Вашингтон
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Умер шеф-редактор «Пусть говорят»

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Ибрагимович сломал скулу сопернику в матче MLS

Шведский нападающий Златан Ибрагимович нанёс травму сопернику во время матча американской Высшей футбольной лиги (MLS).
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Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось нарушением закона

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Отмечается, что размещенные в районе С-300 впервые оказались под атакой.
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Политика

Жириновский допустил вхождение Украины в состав России

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После подсчета 90,89 процента протоколов на выборах в Верховную раду лидирует партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», которая получает 43,1 процента голосов избирателей, свидетельствуют данные на сайте ЦИК Украины.
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В России в 2018 году было произведено почти 48 тонн осетровой икры, а средняя оптовая цена за килограмм составила около 42 тыс. рублей, что в 2,5 раза ниже, чем в 2010 году.
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«При рассмотрении заявки на кредит Сбербанк оценивает ряд факторов, в числе которых — платежеспособность заемщика, доход, кредитная история и другие»,— сообщил в интервью «РИА Новости» зампред правления банка Олег Ганеев.
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Политика

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Происшествия

Во Франции нашли пропавшую 50 лет назад подлодку

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