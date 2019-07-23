Россию не позвали Отсутствие России на мероприятиях 80-летия начала войны официальная Варшава объяснила нарушением международного права в 1939 году. Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу.

с чего всё началось

Власти Польши пригласили Германию на годовщину начала Второй мировой войны, сообщает пресс-служба президента республики. Отмечается, что Польша пригласила на мероприятия, посвященные 80-летию начала войны, членов Североатлантического альянса, Евросоюза, а также Восточного партнерства и Белоруссию.

Польша пригласила на 80-летие начала Второй мировой войны Германию

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