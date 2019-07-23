Политика
Польша пригласила на 80-летие начала Второй мировой войны ГерманиюREGNUM 01:47
Власти Польши пригласили Германию на годовщину начала Второй мировой войны, сообщает пресс-служба президента республики. Отмечается, что Польша пригласила на мероприятия, посвященные 80-летию начала войны, членов Североатлантического альянса, Евросоюза, а также Восточного партнерства и Белоруссию.
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с чего всё началось
Россию не позвали Отсутствие России на мероприятиях 80-летия начала войны официальная Варшава объяснила нарушением международного права в 1939 году. Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу.РИА Новостивчера в 23:11
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Польша на 80-летие начала Второй мировой войны позвала Германию, но не Россию
Комсомольская правда02:05
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 03:05, Вашингтон
Происшествия
На серой ветке московского метро произошел сбой
Обновлено в 01:28
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией
Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
Обновлено в 00:19
Путешествия
Москва вошла в список самых посещаемых туристами столиц мира
В списке мировых столиц, вызывающих у туристов наибольший интерес, Москва занимает 31 место и девятнадцатое - среди самых востребованных городов Европы.
Обновлено вчера в 23:02
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Армия и оружие
Южная Корея выразила протест России из-за «нарушения границы»
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Происшествия
Врачи рассказали о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Состояние народной артистки СССР Инны Чуриковой все еще оценивается как тяжелое.
Обновлено в 02:16
Экономика
Производители товаров в России стали чаще уменьшать размеры упаковок
В России с 2012 по 2018 год производители товаров повседневного спроса уменьшили размеры своих упаковок на 7–20% в зависимости от категорий.
Обновлено вчера в 19:12
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
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Футбол
Ибрагимович сломал скулу сопернику в матче MLS
Шведский нападающий Златан Ибрагимович нанёс травму сопернику во время матча американской Высшей футбольной лиги (MLS).
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Общество
«Музей отвратительной еды» открылся в Швеции
"Музей" открылся в конце 2018 года. Он стал настолько популярен, что после трех месяцев работы отправился в тур.
Обновлено вчера в 22:40
Армия и оружие
Сирийские комплексы С-300 впервые оказались под ударом боевиков
Отмечается, что размещенные в районе С-300 впервые оказались под атакой.
Обновлено в 02:54
Политика
Жириновский допустил вхождение Украины в состав России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.
Обновлено в 02:56
Политика
На выборах в Раду обработали более 90% протоколов
После подсчета 90,89 процента протоколов на выборах в Верховную раду лидирует партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», которая получает 43,1 процента голосов избирателей, свидетельствуют данные на сайте ЦИК Украины.
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия
В Петербурге убита активистка Елена Григорьева
Обновлено вчера в 11:18
Шоу-бизнес
Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле
Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.
Обновлено вчера в 01:30
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана произошел вооруженный конфликт
Конфликт с применением оружия произошел 22 июля на границе Киргизии и Таджикистана. В ходе столкновения пострадали пять человек.
Обновлено вчера в 10:51
Политика
Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.
Обновлено вчера в 22:43
Экономика
Эксперт назвал причины снижения цен на чёрную икру в России
В России в 2018 году было произведено почти 48 тонн осетровой икры, а средняя оптовая цена за килограмм составила около 42 тыс. рублей, что в 2,5 раза ниже, чем в 2010 году.
Обновлено в 02:44
Политика
В Венесуэле вновь произошло масштабное отключение электроэнергии
Массовое отключение электроэнергии произошло в 16 штатах Венесуэлы, сообщает газета El Nacional.
Обновлено вчера в 22:19
Финансы
Сбербанк перечислил факторы риска при оформлении ипотеки
«При рассмотрении заявки на кредит Сбербанк оценивает ряд факторов, в числе которых — платежеспособность заемщика, доход, кредитная история и другие»,— сообщил в интервью «РИА Новости» зампред правления банка Олег Ганеев.
Обновлено в 00:58
Общество
В России разрешат открывать филиалы колоний при крупных предприятиях
Новый закон разрешил открывать филиалы колоний-поселений и исправительных центров там, где есть работа для осужденных.
Обновлено вчера в 15:25
Политика
В Huawei объявили о массовом сокращении сотрудников в США
Китайская компания Huawei объявила о сокращении более 70% сотрудников в своем подразделении Futurewei Technologies, которое находится на территории Соединенных Штатов, сообщает Reuters.
Обновлено в 02:08
Происшествия
Во Франции нашли пропавшую 50 лет назад подлодку
Обновлено вчера в 08:16
Политика
Команда Зеленского отказалась от минских соглашений
Команда президента Украины Владимира Зеленского исключает возможность проведения амнистии для участников боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 02:31
Происшествия
С Роналду сняли обвинения в изнасиловании Майорги
Полиция Лас-Вегаса сняла с португальской суперзвезды туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду обвинения в изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги.
Обновлено в 02:49
Политика
Фиаско Порошенко усугубилось: партия Тимошенко обошла бывшего гаранта и заняла третье место
После обработки ЦИК больше 90% голосов, партия бывшего президента потеряла почетное третье место.
Обновлено в 02:45
Футбол
Защитник «Милана» может перейти в «Зенит»
Представители 26-летнего уругвайца предложили футболиста питерскому "Зениту". Также в услугах игрока заинтересован "Торино".
Обновлено в 01:35
Общество
Роспотребнадзор обнаружил пониженное количество витаминов во фруктах
Специалисты Роспотребнадзора обнаружили в узбекских черешне и абрикосах, а также армянской клубнике пониженное содержание витаминов и микроэлементов, что не отвечает нормам.
Обновлено в 01:45