Россию не позвали Отсутствие России на мероприятиях 80-летия начала войны официальная Варшава объяснила нарушением международного права в 1939 году. Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу.

с чего всё началось

Как отмечается, Польша отказалась приглашать Россию на памятные мероприятия, запланированные на 1 сентября. Ранее власти Польши заявляли, что не позвали представителей России на мероприятия по поводу 80-летия начала Второй мировой войны из-за нарушения международного права в 1939 году.

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