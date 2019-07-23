Политика
Польша пригласила Германию отметить 80-летие начала ВОВГазета.Ru вчера в 23:48
Как отмечается, Польша отказалась приглашать Россию на памятные мероприятия, запланированные на 1 сентября. Ранее власти Польши заявляли, что не позвали представителей России на мероприятия по поводу 80-летия начала Второй мировой войны из-за нарушения международного права в 1939 году.
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с чего всё началось
Россию не позвали Отсутствие России на мероприятиях 80-летия начала войны официальная Варшава объяснила нарушением международного права в 1939 году. Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу.РИА Новостивчера в 23:11
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