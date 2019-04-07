Политика

Польша потребует от Германии $900 млрд репарацийРИА Новости вчера в 19:34

Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны. Об этом в интервью журналу WPolityce заявил депутат польского Сейма, член парламентской группы, занимающейся оценкой суммы компенсаций, Януш Шевчак.
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Польша оценила ущерб от фашистов и захотела репараций

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Польша хочет получить от Германии $900 млрд репараций

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Польша потребует от Германии $900 млрд репараций

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В Польше хотят получить от Германии репарации на $900 млрд

REGNUMвчера в 22:02
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В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии

По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.
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В центре Москвы полиция задержала двух граждан Великобритании

О задержании подданных Великобритании в районе станции метро «Чистые пруды» РБК сообщили источник в ГУ МВД по Москве, а также источник в территориальном отделе полиции.
Обновлено в 05:05
Политика

Матвиенко объяснила потерю Крыма Украиной

Украина лишилась Крыма из-за нацистских и антинародных мер правительства, заявила председатель Совета Федерации Валентины Матвиенко в интервью для документального фильма «Валентина» на телеканале «Россия-1».
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Общество

Назван регион России с самым дорогим борщом

"Самый дорогой борщ в России готовят жители Сахалина, самый дешевый - жители Пензы", - цитирует пресс-релиз РИА Новости.
Обновлено в 04:23
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Александр Овечкин в восьмой раз стал лучшим снайпером сезона в НХЛ

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Володин пригласил главу турецкого парламента в Москву

Председатель нижней палаты пригласил турецкого коллегу посетить Москву.
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Православные встречают Благовещение

В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
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Происшествия

«Ушла за минуты»: выжившие моряки рассказали о гибели АПЛ «Комсомолец»

Уникальная конструкция, ядерное оружие на борту и трагическая гибель большей части экипажа — ровно тридцать лет назад, 7 апреля 1989 года, в Норвежском море затонула атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец".
Обновлено в 01:00
Происшествия

Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео

Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено вчера в 07:55
Политика

Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело

Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».
Обновлено в 00:33
Происшествия

Падение метеорита в небе над Красноярском попало на видео

Жители Красноярска наблюдали падение метеорита в небе над городом в субботу, 6 апреля, передает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 12:26
Спорт

Татьяна Тарасова спасла Алексея Ягудина от алкоголизма

Обновлено вчера в 19:30
Транспорт

Более 20 авиарейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 20 авиарейсов. Об этом сообщает в субботу, 6 апреля, сервис «Яндекс.Расписания».
Обновлено вчера в 09:03
Происшествия

ЧП в московском аэропорту: У вылетавшего в Уфу самолета отказали шасси

Обновлено в 04:04
Политика

Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМД

Главы МИД стран «Большой семёрки» по итогам саммита во Франции призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 10:36
Происшествия

В Свердловской области пьяная женщина дважды сбила пешехода

В Свердловской области нетрезвая 34-летняя женщина на Nissan Juke сбила двух 17-летних девушек.
Обновлено в 03:55
Происшествия

В Сети опубликовано видео загадочных вспышек в небе над Самарой

Очевидцы выложили в соцсетях видео со вспышками света в небе над Самарой. Инцидент произошел поздно вечером в субботу, 6 апреля.
Обновлено в 04:02
Наука

Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные

Что будет, если каждый день в свой рацион вводить куриное яйцо, выяснили специалисты Китая и Великобритании, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Происшествия

В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,1

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло 6 апреля 2019 года в 8.33 по всемирному времени (в 11.33 по московскому) в Каспийском море, сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.
Обновлено вчера в 08:12
Армия и оружие

ВКС испытали новейший комплекс ПВО «Панцирь-СМ»

Заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что во время воздушно-огневой конференции были проведены 54 боевых и теоретических занятия.
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Внучка Елизаветы II выйдет замуж за 24-летнего миллионера

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Армия и оружие

В Лиепае воздадут почести сбитым американцам-нарушителям

В понедельник, 8 апреля, в латвийской Лиепае пройдет мероприятие, посвященное памяти десяти погибших летчиков Соединенных Штатов Америки, самолет которых был сбит 8 апреля 1950 года военно-воздушными силами Советского Союза.
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Дочь Началовой впервые вышла в свет после смерти мамы

Дочь скончавшейся российской певицы Юлии Началовой Вера впервые после похорон матери появилась в обществе, чтобы сыграть на рояле.
Обновлено в 02:40
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Смородская: «В игре „Локомотива“ нет креатива. Команда зажата»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в преддверии матча 22 тура РПЛ между москвичами и «Зенитом» оценила игру красно-зеленых.
Обновлено в 04:51
Политика

Гриценко заявил о неготовности Зеленского к президентству

Бывший украинский министр обороны, глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко после встречи с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским заявил, что последний не готов к работе в должности главы государства.
Обновлено в 02:01
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Родители Децла получили посмертную награду сына

Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено 05 апреля в 18:52
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Названы снижающие давление продукты

Обновлено вчера в 07:00
Политика

Путин поздравил геологов с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов геологической отрасли с профессиональным праздником, отметив их уникальный вклад в укрепление промышленного и энергетического потенциала РФ, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 02:26
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Вдова Михаила Круга трогательно обратилась к нему в день рождения

Обновлено в 04:23
Происшествия

В Петербурге эвакуировали около 700 школьников

Ложные минирования прошли в субботу. В субботу, 6 апреля в Петербурге эвакуировали около 700 школьников и более 2200 покупателей.
Обновлено в 04:35
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