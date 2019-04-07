Политика
Польша потребует от Германии $900 млрд репарацийРИА Новости вчера в 19:34
Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны. Об этом в интервью журналу WPolityce заявил депутат польского Сейма, член парламентской группы, занимающейся оценкой суммы компенсаций, Януш Шевчак.
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Хоккей
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«Ушла за минуты»: выжившие моряки рассказали о гибели АПЛ «Комсомолец»
Уникальная конструкция, ядерное оружие на борту и трагическая гибель большей части экипажа — ровно тридцать лет назад, 7 апреля 1989 года, в Норвежском море затонула атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец".
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Футбол
Форварду «Атлетико» грозит восьмиматчевая дисквалификация
Футболисту грозит за это четырехматчевая дисквалификация.
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Общество
Названы вакансии с зарплатой от 500 тысяч рублей
Директору по информационным технологиям в Москве предлагают от 400-600 тысяч рублей.
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Православные верующие отмечают Благовещение
"В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы и день преставления святителя Тихона, патриарха Московского и всея России, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию Василия Великого в Благовещенском соборе Московского Кремля, который являлся домовым храмом русских государей", - сообщили ТАСС в пресс-службе предстоятеля Русской православной церкви.
Обновлено вчера в 17:05
Футбол
ФК «Краснодар» победил «Крылья Советов» в концовке матча
Обновлено вчера в 11:38
Армия и оружие
Боевики обстреляли город в сирийской провинции Хама, есть погибшие
Боевики обстреляли жилой район города Масьяф в сирийской провинции Хама.
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Политика
Немецкий депутат назвал Германию угрозой безопасности для НАТО
Депутат немецкой Свободной демократической партии Биджан Джир-Сарай назвал ФРГ угрозой для безопасности НАТО, потому что Берлин не соблюдает принятых договоренностей, пишет таблоид Bild.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие
США: готовность России передать свое новейшее оружие в НАТО шокирует
Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что покупка зенитных ракетных систем С-400 у России выгоднее сделки по американским комплексам Patriot.
Обновлено вчера в 10:53
Единоборства
Лобов дебютировал победой на турнире Bare Knuckle FC
Ирландский боец русского происхождения, выступающий в боях смешанного стиля (ММА), Артем Лобов одержал свою первую победу на турнире Bare Knuckle FC, проходившем в Билокси (США), над американцем Джейсоном Найтом.
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Происшествия
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Небольшое судно протаранило автомобильный мост через реку Моджу в бразильском штате Пара, сообщает телеканал "360" со ссылкой на агентство Reuters.
Обновлено в 01:52
Общество
Прах Людмилы Алексеевой захоронили в Вашингтоне
Обновлено вчера в 14:32
Политика
Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело
Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».
Обновлено в 00:33
Политика
Посла Украины вызвали в МИД Венгрии
Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште из-за отказа Киева во въезде на Украину главе Демократического союза венгров Румынии Хунору Келемену.
Обновлено вчера в 19:34
Происшествия
В сети появилось видео загадочных вспышек света над Самарской областью
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Обновлено вчера в 17:21
Кино
Актеры фильма «Мстители» приняли участие в акции в поддержку тяжелобольных детей
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Происшествия
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В поселке Белоярском Свердловской области пьяная женщина за рулем Nissan Juke сбила четырех человек, вернулась и проехалась по ним.
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Футбол
Галицкий: «Наш футбол точно развивается. Я вижу великолепное будущее»
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Обновлено вчера в 17:53
Политика
Путин поздравил геологов с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов геологической отрасли с профессиональным праздником, отметив их уникальный вклад в укрепление промышленного и энергетического потенциала РФ, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 02:26
Происшествия
Замминистра здравоохранения Якутии отстранили от должности
Якутский городской суд отстранил от должности заместителя министра здравоохранения республики на время расследования уголовного дела.
Обновлено вчера в 23:37
Армия и оружие
Ливийская национальная армия маршала Хафтара пошла в наступление
Обновлено 04 апреля в 01:20
Хоккей
«Салават Юлаев» в овертайме переиграл «Авангард»
Обновлено вчера в 15:25
Политика
Гриценко заявил о неготовности Зеленского к президентству
Бывший украинский министр обороны, глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко после встречи с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским заявил, что последний не готов к работе в должности главы государства.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Падение метеорита в небе над Красноярском попало на видео
Жители Красноярска наблюдали падение метеорита в небе над городом в субботу, 6 апреля, передает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 12:26