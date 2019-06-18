Польша потребует компенсацию убытков за грязную нефть и недопоставкуРБК 07:06

Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии.

с чего всё началось

Председатель правления польского концерна Orlen Даниель Обайтек заявил, что компания планирует взыскать с России компенсацию убытков из-за поставок загрязненной нефти, а также за недопоставки по контрактным обязательствам. Об этом сообщает Polskieradio24.

Польша потребует компенсацию убытков за грязную нефть и недопоставку

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