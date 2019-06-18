Энергетика

Польша потребует компенсацию убытков за грязную нефть и недопоставкуРБК 07:06

Председатель правления польского концерна Orlen Даниель Обайтек заявил, что компания планирует взыскать с России компенсацию убытков из-за поставок загрязненной нефти, а также за недопоставки по контрактным обязательствам. Об этом сообщает Polskieradio24.
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с чего всё началось

Orlen потребует от российских компаний компенсации после аварии на «Дружбе»

Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии.
РИА Новости06:28

Подробнее о событии

Польская Orlen потребует от российских поставщиков компенсации за грязную нефть

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Польша потребует компенсацию убытков за грязную нефть и недопоставку

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ТАСС06:26

Orlen потребует от поставщиков РФ компенсации за убытки от грязной нефти и за недопоставку

ПРАЙМ06:24
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 07:57, Ашберн
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