Энергетика
Польша потребует компенсацию убытков за грязную нефть и недопоставкуРБК 07:06
Председатель правления польского концерна Orlen Даниель Обайтек заявил, что компания планирует взыскать с России компенсацию убытков из-за поставок загрязненной нефти, а также за недопоставки по контрактным обязательствам. Об этом сообщает Polskieradio24.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии.РИА Новости06:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 07:57, Ашберн
Экономика
В Кремле считают слова Кудрина о бедности «эмоциональным проявлением»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.
Обновлено в 07:14
Политика
В ЛНР прокомментировали слова Зеленского по Донбассу
"Новый президент Украины очередным своим заявлением подтверждает, что его политика не будет отличаться от пятилетнего правления Порошенко", - говорится в заявлении Пасечника, опубликованном на его официальном сайте.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата российскими Су-27 бомбардировщиков США
Министерство обороны России опубликовало кадры перехвата российскими истребителями Су-27 стратегических бомбардировщиков ВВС США, которые приближались к российской границе с Чёрного и Балтийского морей.
Обновлено в 00:26
Политика
Госдума приняла закон о приостановлении ДРСМД
Решение о возобновлении Российской Федерацией действия ДРСМД принимается президентом РФ, следует также из документа.
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес
Сестра Алибасова обвинила в его отравлении семью Шукшиных
Обновлено в 05:57
Политика
В Кремле прокомментировали планы Зеленского пообщаться с Путиным
Что касается конфликта в Донбассе, то, по словам Пескова, о нем с Зеленским должен говорить не Путин, а жители Донбасса, так как «они непосредственные собеседники» Киева.
Обновлено в 06:02
Футбол
РПЛ может отказаться от расширения лиги до 18 команд
Российская премьер-лига (РПЛ) рассматривает возможность отказа от идеи расширения до 18 команд.
Обновлено в 03:59
Интернет
Facebook запустит свою криптовалюту Libra
Американская компания Facebook к 2020 году запустит в обращение собственную криптовалюту Libra, сообщается в блоге социальной сети.
Обновлено в 07:49
Политика
Нарышкин заявил о тревоге из-за «нарколибералов во главе с Канадой»
Западные научные учреждения и средства массовой информации «фактически рекламируют» прием наркотиков как средство для борьбы с депрессией и повышения самооценки, сказал глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:16
Кино
Кристина Асмус показала фото с голой грудью
Персонаж Петрова начинает узнавать жизнь своего врага, читая его личную переписку: среди прочих сообщений и фотографий попадается откровенное фото возлюбленной, которую исполнила Асмус.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Цыгане из Чемодановки не приехали в Волгоградскую область
Читайте такжеВ Чемодановке арестовали 15 цыган после массовой драки По словам президента ассоциации цыган по Южному федеральному округу Артура Горбатова, в Волгоградскую область переселились на время конфликта 4-5 семей.
Обновлено в 06:25
Авто
«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили
Обновлено вчера в 17:47
Кино
«Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards
В США состоялась церемония награждения ежегодной премии в области кино и телевидения MTV Movie & TV Awards.
Обновлено в 06:47
Экономика
Названы самые дорогие землевладения в России
Лидером по стоимости земли является компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», основанная отцом бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, сообщает журнал Forbes.
Обновлено в 05:38
Политика
Опрос украинцев показал проходящие в Раду партии
Если бы выборы в Верховную раду проходили в ближайшее воскресенье, 23 июня, то в парламент прошли бы партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Батькивщина», «Европейская солидарность» и «Голос».
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес
Певицу Рианну похвалили за фото со шрамами
Для демонстрации ювелирных изделий была приглашена модель, лицо которой украшали шрамы, и ей при редактировании фото, их не замазали.
Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» преодолел Панамский канал
В отряд Северного флота, помимо "Адмирала Горшкова", входят спасательный буксир "Николай Чикер", многофункциональное судно тылового обеспечения "Эльбрус" и танкер "Кама".
Обновлено в 07:07
Происшествия
Воробьев поручил разобраться с долгами по зарплате в Сергиевом Посаде
Выехать в Сергиев Посад и разобраться в ситуации с долгами по зарплате работникам местного хлебокомбината поручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев зампреду регионального правительства Вадиму Хромову.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Бывший замначальника СвЖД стал фигурантом уголовного дела о взятке
В отношении бывшего замначальника СвЖД по строительству Алексея Кочнева возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом», пишет интернет-издание Znak.
Обновлено в 04:41
Политика
Началась встреча Зеленского с Меркель
В Берлине началась встреча главы украинского государства Владимира Зеленского с председателем немецкого правительства Ангелой Меркель.
Обновлено в 06:41
Спорт
УЕФА понизил категорию у Безбородова
Владислав Безбородов был понижен в статусе до арбитра второй категории.
Обновлено в 05:47
Общество
Свидетельство о регистрации транспортных средств уменьшится в размерах
Свидетельство о регистрации транспортных средств уменьшится в размерах. Соответствующий приказ МВД утвержден министерством юстиции.
Обновлено в 05:18
Происшествия
В Стамбуле произошла перестрелка между гражданами Грузии и России
Сообщается, что турецкая полиция обнаружила на месте стрельбы огнестрельное оружие с глушителем. В МИДе Грузии проверяют эту информацию.
Обновлено вчера в 15:30
Общество
В Астрахани школьник получил 0 баллов за ЕГЭ
Неприятный «сюрприз» свалился на голову школьника в Астрахани. Мальчик сдавал ЕГЭ, а потом узнал, что получил за эту работу 0 баллов.
Обновлено в 07:21
Общество
BadComedian и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение
В понедельник, 17 июня стало известно о том, что BadComedian и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение.
Обновлено вчера в 12:34
Общество
Беллу Хадид заставили извиниться за расистское фото в Instagram
Ничто не предвещало беды, когда Белла Хадид со скуки опубликовала на своей странице фото, на котором "пинает" самолеты с флагами Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов.
Обновлено в 06:09
Энергетика
Дания поплатится за задержку «Северного потока-2»
Позиция Дании, из-за которой «Северный поток-2» может быть введен в эксплуатацию с задержкой, обернется убытками.
Обновлено в 06:55