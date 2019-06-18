Энергетика
Польша потребует компенсацию убытков за грязную нефть и недопоставкуРБК 07:06
Председатель правления польского концерна Orlen Даниель Обайтек заявил, что компания планирует взыскать с России компенсацию убытков из-за поставок загрязненной нефти, а также за недопоставки по контрактным обязательствам. Об этом сообщает Polskieradio24.
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Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено вчера в 12:31
Общество
Названо число пропавших в России детей
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Обновлено в 05:03
Футбол
Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции
Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС.
Обновлено в 05:39
Экономика
В Кремле считают слова Кудрина о бедности «эмоциональным проявлением»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.
Обновлено в 07:14
Политика
При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:06
Футбол
Мюллеру предложили 25 млн евро в китайском клубе
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Обновлено в 03:29
Происшествия
В Испании убили подростка из России
Известно, что девочка проживала в Испании с матерью и 16-летним братом. Мать уехала из страны, оставив детей одних.
Обновлено в 01:00
Общество
Чичерина подверглась травле из-за новой песни
Певица Юлия Чичерина рассказала, что на нее написали донос из-за песни об убитом главе ДНР Александре Захарченко.
Обновлено в 04:11
Политика
Депутат Рады публично назвал украинских военных боевиками
Депутат Верховной Рады Украины Сергей Тарута во время выступления в Мариуполе дважды назвал украинских военных боевиками.
Обновлено в 07:02
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Житель Татарстана, избитый участковыми, отсудил у МВД 100 тыс. рублей
Шарифуллин просил взыскать с ведомства 1,5 млн рублей, суд в итоге снизил размер компенсации в 15 раз - до 100 тыс. рублей.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Погиб экс-глава Свердловской железной дороги, подозреваемый во взятке
Обновлено вчера в 10:58
Политика
Киев намерен восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом
Стратегия "Укрзализныци" до 2023 года учитывает возможность восстановления прекращенного в марте 2017 года ж/д сообщения с Донбассом.
Обновлено в 06:52
Музыка
Появилось видео скандала Лазарева из-за Лободы на премии «Муз-ТВ»
Чтобы полностью восстановить картину звездного скандала, Super публикует фрагмент видео происходящего на премии и разъясняет, что именно случилось в «Арене Мегаспорт».
Обновлено вчера в 05:56
Экономика
Названы самые дорогие землевладения в России
Лидером по стоимости земли является компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», основанная отцом бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, сообщает журнал Forbes.
Обновлено в 05:38
Политика
Верховный суд ликвидировал семь партий за неучастие в выборах
Согласно российскому законодательству, политическая партия может быть ликвидирована по решению Верховного суда РФ, если не участвует в выборах семь лет подряд.
Обновлено в 04:40
Политика
Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят пять партий
В настоящий момент в парламент имеют возможность пройти пять партий. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Обновлено в 07:38
Транспорт
Почти 40 поездов «Москва» выйдут на линии метро до конца года
Власти столицы планируют запустить 39 дополнительных поездов "Москва" на линии метрополитена до конца 2019 года.
Обновлено в 00:05
Кино
Гран-при «Кинотавра» получил фильм «Бык»
Главный приз 30-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» получила картина «Бык» режиссёра Бориса Акопова.
Обновлено 16 июня в 13:15
Шоу-бизнес
Пугачева выступила с обращением к Галкину
Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.
Обновлено в 03:25
Авто
Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana
Обновлено вчера в 09:15
Армия и оружие
Россия поставит США самолёты-амфибии Бе-200
Грудинин напомнил, что в июне прошлого года Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева (ТАНТК им. Г. М. Бериева) и американская компания Seaplane Global Air Services согласовали проект контракта, согласно которому российская сторона обязуется поставить в США 10 самолётов-амфибий Бе-200ЧС.
Обновлено в 03:52
Политика
Глава Заксобрания Севастополя объяснила снос предвыборных билбордов ЕР
Правительство Севастополя снесло предвыборные билборды победителей праймериз от партии «Единая Россия» председателя городского заксобрания Екатерины Алтабаевой и депутата Михаила Чалого.
Обновлено вчера в 15:02
Политика
Путин разрешил регистрировать россиянам излишки земли
Как отмечается в пояснении к закону, если во время проведения кадастровых работ выясняется, что гражданин использует больше земли, чем ему выделено, ему позволят оформить эти излишки.
Обновлено в 00:40
Авто
«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили
Обновлено вчера в 17:47
Гаджеты
Microsoft вернула в онлайн-магазин ноутбуки Huawei
Ранее News.ru сообщил, что в конце мая из предложений онлайн-магазина Microsoft исчез ноутбук Huawei MateBook X Pro, но в розничной продаже устройства китайского производителя всё ещё оставались доступны покупателям.
Обновлено в 05:28
Технологии
Мобильные операторы запустили проекты по поиску пропавших людей
Представитель оператора добавил, что за время пилотного проекта – с марта 2019 года – «Мегафон» провел 60 рассылок, после все пропавшие были найдены.
Обновлено в 06:05
Гаджеты
В 2020 году Apple выпустит две модели iPhone с поддержкой 5G
Согласно прогнозам, в 2020 году Apple снова выпустит три iPhone: 5,4-дюймовые и 6,7-дюймовые модели с 5G, а также 6,1-дюймовую модель с LTE.
Обновлено вчера в 10:30
Космос
Ученые: Кора Луны помогла понять раннюю эволюцию Солнца
Обновлено в 02:40