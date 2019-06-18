Польша потребует компенсацию от РФ из-за грязной нефти в «Дружбе»Газета.Ru 06:59

Польский концерн Orlen потребует от России компенсацию за убытки из-за загрязненной нефти в трубопроводе "Дружба", сообщает РИА "Новости". Председатель правления Orlen Даниель Обайтек заявил, что компания также потребует компенсации за недопоставки по контрактам.

Польша потребует компенсацию от РФ из-за грязной нефти в «Дружбе»

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