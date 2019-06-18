Энергетика
Польша потребует компенсацию от РФ из-за грязной нефти в «Дружбе»Газета.Ru 06:59
Польский концерн Orlen потребует от России компенсацию за убытки из-за загрязненной нефти в трубопроводе "Дружба", сообщает РИА "Новости". Председатель правления Orlen Даниель Обайтек заявил, что компания также потребует компенсации за недопоставки по контрактам.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 19:56, Вашингтон
Футбол
Бывший президент УЕФА Платини освобожден
Бывший президент УЕФА Мишель Платини освобожден.
Обновлено в 19:09
Общество
Ступени Ленинской библиотеки ведут к гостайне
В столичном департаменте капитального ремонта работы связали с аварийным состоянием лестницы из-за «разрушенного или совсем отсутствующего» бетонного основания.
Обновлено в 11:54
Политика
Саакашвили пригрозил мэру Одессы «антикоррупционным спецназом»
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во вторник посетил Одессу и провёл встречу со сторонниками у памятника Дюку Ришелье, где рекламировал свою партию и угрожал мэру Одессы Геннадию Труханову "антикоррупционным спецназом", сообщает местное интернет-издание "Таймер".
Обновлено в 17:58
Армия и оружие
В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
Обновлено в 19:50
Здоровье
Шесть воронежских врачей стали победителями всероссийского конкурса
Признан лучшим воронежский терапевт, эндокринолог, онколог, фтизиатр, хирург и врач скорой помощи Шесть врачей Воронежской области стали лучшими на всероссийском профессиональном конкурсе, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения региона.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Суд оштрафовал жительницу Северной Осетии за видео со стрельбой
Мировой суд в Гудермесе оштрафовал жительницу Северной Осетии, разместившую в соцсетях видео, на котором она, предположительно, на территории Чечни в полицейской форме стреляет из автомата в воздух.
Обновлено в 18:30
Общество
В Промсвязьбанке заявили о пропаже арестованных картин Ананьева
Судебные приставы не нашли в хранилищах музея Института русского реалистического искусства (ИРРИ) картины, которые ранее были арестованы по делу экс-совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева.
Обновлено в 15:21
Экономика
Independent (Великобритания): как Запад недооценивает российского экономического медведя (The Independent)
В 2000-е годы около 70% совокупного роста ВВП приходилось на сектор услуг, особенно на отрасли, которые в 1990-е годы если и существовали, то были крайне слабо развиты, не говоря уже о 1980-х годах.
Обновлено в 18:17
Политика
Швеция продлила ужесточенные правила въезда беженцев
Правила приема беженцев в Швеции ужесточились в 2015 году. Тогда в страну с населением 9,8 миллиона человек въехали 163 тысячи мигрантов.
Обновлено в 19:44
Армия и оружие
Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17
Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27
Происшествия
В порту Филадельфии изъяли кокаин на $1 млрд
Обновлено в 19:03
Политика
Оккупационные власти на Кипре откроют «город-призрак» Вароси
Власти оккупированной территории северного Кипра во вторник решили открыть для поселения Вароси (турецкое название - Вароша) - туристический курорт в Фамагусте, закрытый для посещения после оккупации острова турецкими силами в 1974 году, сообщает турецкая газета Daily Sabah.
Обновлено в 17:56
Политика
Le Point (Франция): в 2030 году Путин все еще будет в Кремле? (Le Point)
Среди рассматриваемых гипотез значится сохранение у власти бывшего офицера КГБ, чей нынешний срок в Кремле длится до 2024 года.
Обновлено в 19:15
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено в 19:30
Происшествия
В Кемерово приземлился самолет НАТО
В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100.
Обновлено в 10:17
Происшествия
В Подмосковье на трассе М-8 столкнулись 11 машин
Авария с участием 11 машин произошла на трассе М-8 "Холмогоры", два человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного управления госавтоинспекции.
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес
Бари Алибасов дал первое интервью после отравления
Бари Алибасов дал первое полноценное интервью после выписки из больницы. Беседу Малахова и Алибасова покажут на канале «Россия-1».
Обновлено в 15:22
Общество
Курортный сбор в России могут распространить на частный сектор
Граждан России, сдающих жилье туристам, могут обязать уплачивать курортный сбор.
Обновлено в 19:33
Энергетика
Правительство разъяснило данные Росстата о росте цен на бензин
Согласно проведенному Росстатом анализу динамики оптовых цен на бензин, на текущий момент рост составляет 17% с конца 2018 года.
Обновлено в 16:54
Политика
Волкер надеется на «взаимность» Украины в плане покупки оружия у США
"Думаю, важно также, чтобы Украина ответила взаимностью - в плане покупки у нас военной техники", - сказал Волкер.
Обновлено в 18:36
Экономика
Кудрин назвал сверхострую проблему России
Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 16:54
Общество
На Западе восхитились красотой русских девушек на балу в Крыму
Издание Daily Mail опубликовало материал о Шестом ежегодном Севастопольском бале офицеров, чем вызвало бурную реакцию читателей.
Обновлено в 17:35
Шоу-бизнес
Микелла Абрамова и Ержан Максим выпустили совместную песню
Обновлено в 15:24
Интернет
В работе WhatsApp произошел масштабный сбой
В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой - пользователи по всему миру заявили о невозможности прочитать или отправить сообщения.
Обновлено в 02:48
Наука
Ученые рассказали о загрязнении рек антибиотиками
Обновлено 16 июня в 06:59
Происшествия
Все цыгане покинули Чемодановку
Сергей Фадеев, являющийся главой Чемодановского сельсовета, сообщил о том, что все цыгане добровольно покинули территорию села Чемодановка, располагающегося рядом с Пензой.
Обновлено вчера в 15:37
Футбол
«Милан» хочет отказаться от участия в Лиге Европы
По информации Corriere della Sera, миланский клуб намерен отказаться от выступления во втором по престижности клубном турнире Старого Света для того, чтобы получить отсрочку в разрешении проблем с финансовым фэйр-плей.
Обновлено в 16:42