Энергетика
Польша потребует компенсацию от РФ из-за грязной нефти в «Дружбе»Газета.Ru 06:59
Польский концерн Orlen потребует от России компенсацию за убытки из-за загрязненной нефти в трубопроводе "Дружба", сообщает РИА "Новости". Председатель правления Orlen Даниель Обайтек заявил, что компания также потребует компенсации за недопоставки по контрактам.
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с чего всё началось
Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии.РИА Новости06:28
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 10:46, Вашингтон
Политика
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Меркель назвала условие для снятия санкций с РФ
По словам немецкого политика, ФРГ и Украина не обсуждали усиление санкций в отношении РФ, а вели диалог о продлении действующего режима.
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Обновлено в 10:10
Происшествия
ФСБ пришла с обыском в музей «Собрание» Давида Якобашвили
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Происшествия
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Обновлено в 09:56
Экономика
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Обновлено в 09:40
Происшествия
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Обновлено в 08:23
Интернет
Facebook, Google и Twitter создали альянс цифровой безопасности
Facebook, Google, Twitter и крупные игроки рекламного рынка объявили о создании альянса цифровой безопасности, в рамках которого они намерены бороться с вредоносным контентом, сообщает издание The Drum.
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Происшествия
Глава Мосгорсуда отказалась наказывать судью за арест Голунова
Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова заявила, что не видит оснований для привлечения к ответственности судьи, принявшего решение о домашнем аресте журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 10:35
Музыка
У американской певицы Карди Би треснул костюм во время выступления
С Карди Би, известной хип-хоп певицей из США, случился неприятный инцидент в рамках выступления – у нее порвался сценический наряд.
Обновлено в 05:19
Политика
В Кремле оценили слова Зеленского о темах разговора с Путиным
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность, что глава государства Владимир Путин найдёт правильные слова для беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским в случае встречи.
Обновлено в 06:28
Наука
Грусти в глазах собак нашли объяснение
В более ранних исследованиях ученые уже выясняли, что собаки изображали «щенячий взгляд» в основном тогда, когда на них смотрел человек.
Обновлено в 09:02
Политика
Зеленский выдвинул условия для «нормандских переговоров»
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для продолжения переговоров по Донбассу в «нормандском формате», передает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 13:00
Экономика
Медведев предложил адресно увеличивать пособие на детей
Кабмин предлагает адресно увеличивать пособие на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума в регионе, сообщил глава правительства Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:01
Общество
Недостаточно бедных россиян могут лишить господдержки
Некоторые представители региональных властей посчитали, что те россияне, у которых есть огород или свободная жилплощадь, могут обеспечить себя самостоятельно и не нуждаются в субсидиях от государства.
Обновлено вчера в 04:37
Авто
АвтоВАЗ повышает цены на все модели автомобилей Lada
Lada Vesta SW Отечественный производитель АвтоВАЗ с 1 июля повышает цены на все модели автомобилей Lada.
Обновлено в 09:24
Политика
В МВД призвали провести ревизию Правил дорожного движения
В России необходимо провести ревизию Правил дорожного движения, считает первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.
Обновлено в 10:22
Общество
В Италии умерла старейшая жительница Европы
Обновлено в 10:38
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В сети появился трейлер ужастика «Готова или нет»
Видео было опубликовано на официальном ютуб-канале компании.
Обновлено в 10:24
Космос
На Марсе зафиксировали появление кратера
Орбитальный аппарат NASA заснял кратер, недавно появившийся на поверхности Марса, передает Space.
Обновлено в 10:39
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Госдума одобрила компенсацию ипотеки многодетным семьям
Обновлено в 08:54
Происшествия
В Петербурге рухнула крыша торгового павильона
В Санкт-Петербурге на перекрестке проспекта Науки и улицы Софьи Ковалевской обрушилась крыша торгового павильона, заявили РБК в пресс-службе регионального управления МЧС России.
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес
С днем рождения Максима Галкина первой поздравила Пугачева
Сегодня, 18 июня, знаменитый юморист Максима Галкин отмечает свой день рождения.
Обновлено в 03:27
Общество
Кейт Миддлтон вновь сделала выбор в пользу платья-пальто
Исключение было сделано лишь в 2015 и 2018 годах, когда Миддлтон была в декрете.
Обновлено вчера в 13:05
Общество
В России ввели новый штраф за разведение костров в лесах
Согласно документу, любителям разведения костров в лесу придется платить штраф за нарушение режима «чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров».
Обновлено в 04:46