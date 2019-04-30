Политика
Польша потребовала у России компенсацию за загрязненную нефтьПарламентская газета 13:53
Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что Польша подняла перед РФ вопрос о компенсации стране потерь от загрязненной нефти, поступающей по нефтепроводу «Дружба».
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«Транснефть» должна ответить за поставку некондиционной нефти по «Дружбе» в Польшу
Народные новости07:45
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 15:00, Ашберн
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