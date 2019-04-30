Польша потребовала у России компенсацию за загрязненную нефтьПарламентская газета 13:53

Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что Польша подняла перед РФ вопрос о компенсации стране потерь от загрязненной нефти, поступающей по нефтепроводу «Дружба».

Польша потребовала у России компенсацию за загрязненную нефть

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