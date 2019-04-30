Политика

Польша потребовала у России компенсацию за загрязненную нефтьПарламентская газета 13:53

Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что Польша подняла перед РФ вопрос о компенсации стране потерь от загрязненной нефти, поступающей по нефтепроводу «Дружба».
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Польша требует возместить ущерб от грязной нефти из России

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«Транснефть» должна ответить за поставку некондиционной нефти по «Дружбе» в Польшу

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РБК09:20

В Польше заявили, что российская сторона должна ответить за поставку грязной нефти

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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 15:00, Ашберн
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В тоннеле в московском метро застряли три поезда

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Кроме того, глава государства уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба ВС Украины, назначив на его должность Руслана Хомчака.
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Досрочные выборы в Верховную раду Украины будут назначены примерно на 21 июля, заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко 21 мая после консультации с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает Страна.ua.
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Технологии

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17 мая ФАС признала принудительную блокировку Muver нарушающей антимонопольное законодательство и вынесла Gett предупреждение о необходимости прекратить действия, «ограничивающие свободу выбора приложений агрегации заказов такси» в течение десяти дней с момента его получения.
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«Челси» официально представил Пулишича

Лондонский «Челси» официально представил американского полузащитника Кристиана Пулишича.
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Энергетика

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Глава концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков заявил о снятии ограничений по экспорту белорусских нефтепродуктов, которые вводились из-за поступления некачественной российской нефти.
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Общество

Знаменитый повар Джейми Оливер больше не руководит своими ресторанами

Известный шеф-повар Джейми Оливер лишился контроля над своим ресторанным бизнесом. Теперь ряд заведений перешел под внешнее управление.
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Политика

Васильева: отчетность в российских школах сокращена до минимума

Министр просвещения Ольга Васильева заявила, что отчетность в образовательных организациях сокращена до минимума.
Обновлено в 10:56
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У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов

Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.
Обновлено в 08:11
Политика

На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене

Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
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Обновлено в 14:03
Армия и оружие

Убийство комбата ДНР попало на видео

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«ВКонтакте» запустила «Биржу авторов»

"ВКонтакте" запустила "Биржу авторов" - платформу, на которой можно найти музыкантов, художников, дизайнеров, мастеров мемов и копирайтеров.
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Кадры фильма дочери уральского депутата показали в Каннах

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Тимати прокомментировал уход Егора Крида из Black Star

Тимати прокомментировал уход певца Егора Крида из Black Star.
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Суд вынес приговор медэксперту по делу о «пьяном» мальчике из Балашихи

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Футбол

В Азербайджане разочарованы отсутствием Мхитаряна на финале ЛЕ в Баку

Футболист «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит в Баку на финал Лиги Европы УЕФА с «Челси» из-за политической напряжённости между Азербайджаном и Арменией.
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Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин

В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
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Новые грузовики «ЗИЛ-133» снова появились в продаже

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Авто

Toyota представила роскошный минивэн Granvia

8-местный роскошный минивэн прибудет в Австралию в четвертом квартале 2019 года и будет ориентирован на корпоративных и семейных покупателей.
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Армия и оружие

Спецназовцев опрашивали о готовности стрелять по митингующим

Сотрудник спецназа Вооруженных сил из Тюмени рассказал, что к ним ещё в январе приезжали представители министерства обороны и проводили открытый опрос, в ходе которого выясняли политические предпочтения бойцов и их готовность открывать огонь по протестующим.
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На пляже в Ленобласти вертолет напугал отдыхающих низкой высотой

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В Москве открыли бюст Иосифа Кобзона

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СМИ сообщили о гибели в Петербурге владельца завода «Сантех»

В Санкт-Петербурге на месте сгоревшего здания на шоссе Революции, 88, обнаружено тело владельца завода металлоконструкций «Сантех» Игоря Галышева.
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Названы вызывающие рак продукты

Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.
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