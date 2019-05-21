Энергетика
Польша потребовала от России назвать сроки поставки чистой нефтиМосковский Комсомолец 08:17
Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский обратился к российским властям с просьбой уточнить сроки подачи чистой нефти по трубопроводу «Дружба», сообщает Bloomberg.
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Польша попросила принять срочные меры для возобновления поставок нефти по «Дружбе»
Rambler News Service06:39
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Заявление нового президента Украины Владимира Зеленского о необходимости усиления санкций против России не блещет новизной, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Как Солнце «качает» воду с Марса
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Залезший на Эйфелеву башню мужчина оказался россиянином
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Умер трехкратный чемпион Формулы-1 Ники Лауда
Австрийский спортсмен, обладатель трехкратного чемпионского титула Формулы-1 Ники Лауда скончался на 71-м году жизни.
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«Матч ТВ» в прямом эфире покажет финал Кубка России. Матч «Локомотив» – «Урал», который пройдет в Самаре, состоится 22 мая.
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Володин заверил депутатов, что они не провалятся в Госдуме
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Законопроект, которым предлагается обязать вносить в ЕГАИС информацию об обороте медицинского спирта, внесли в Государственную думу, следует из электронной базы нижней палаты парламента.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Сына Талькова оштрафовали за повторную езду в пьяном виде
Чертановский суд Москвы приговорил к штрафу в 200 тысяч рублей сына популярного советского певца Игоря Талькова за повторную езду в пьяном виде, а также лишил его водительских прав на два года, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:38
Происшествия
В МВД рассказали об упавшем уровне жизни полицейских
Уровень жизни российских полицейских упал из-за инфляции и отсутствия индексации зарплат в 2012-2017 годы, констатировал во вторник замглавы ведомства Аркадий Гостев.
Обновлено в 06:03
Происшествия
У пьяных водителей намерены конфисковывать автомобили
Пресс-служба МВД РФ обнародовала предложение ведомства о возможности конфискации автомобилей у пьяных водителей.
Обновлено вчера в 14:29
Общество
В России упростили порядок установления инвалидности
«Направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ) будет передаваться медицинской организацией в бюро МСЭ в форме электронного документа с использованием информационных систем медицинских организаций и МСЭ без участия инвалида»,— сообщает пресс-служба правительства.
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Максим Галкин намерен построить для примадонны храм в готическом стиле в деревне Грязь. Галкин намерен подарить Пугачевой на 70-летие храм.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Госдума разрешила родственникам посещать больных в реанимации
Госдума во вторник приняла в окончательном, третьем чтении закон о праве родных и близких больного посещать его в реанимации или в отделении интенсивной терапии.
Обновлено в 06:18
Армия и оружие
Навальнисты: Силовиков опрашивают о готовности стрелять по митингующим
Боец спецназа на условиях анонимности рассказал сотрудникам штаба Навального в Тюмени, что в начале 2019 года люди из Минобороны проводили в его части опросы военнослужащих о готовности стрелять в митингующих.
Обновлено в 06:32
Гаджеты
Смартфоны Huawei отключат от Android
Смартфоны Huawei лишатся обновлений операционной системы Android из-за того, что китайская компания попала в черный список США.
Обновлено вчера в 01:35
Футбол
Тотти вошел в Зал славы итальянского футбола
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Политика
Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому
Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:01
Авто
В Сети выставили на продажу «новые» ЗИЛ-133
Как сообщает "Российская газета", на портале Avito появилось объявление о продаже шести грузовых автомобилей ЗИЛ-133ГЯ 1994 года выпуска и с пробегами около 1500 км.
Обновлено в 02:03
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GPD Pocket 2 Max: мини-ноутбук с 8,9-дюймовым дисплеем по цене от $529
Команда GPD объявила о том, что в ближайшее время будет организована краудфандинговая Indiegogo-кампания по сбору средств на выпуск ультракомпактного ноутбука Pocket 2 Max.
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Политика
Сергей Меняйло предрек главе Хакасии плаху с топорами
Обновлено в 05:33
Армия и оружие
Российские ракетоносцы пролетели вдоль побережья США
Четыре самолета пролетели вдоль западного побережья Аляски и Алеутских островов.
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Наука
В Белизе найден артефакт майя потрясающего качества
Группа антропологов из Университета штата Луизиана (LSU) при раскопках на территории Белиза обнаружила высококачественный и очень прочный инструмент цивилизации майя, изготовленный из жадеита.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие
В Минобороны России рассказали о рационе солдат
Заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков рассказал, чем кормят солдат в армии.
Обновлено в 03:59