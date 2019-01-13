Польша построит искусственный остров в Калининградском заливе для обеспечения безопасности в регионе, сообщает польское издание Onet, ссылаясь на тендерную документацию правительственных структур.

Происшествия Происшествия В Шереметьево пассажирский лайнер выкатился за пределы полосы

Политика Политика В Белоруссии выступили за ограничение трансляции российских каналов Оппозиционная партия «Белорусский народный фронт» (БНФ) призвала власти страны ограничить трансляцию российских телеканалов и заменить их программами собственного производства, а жителей Белоруссии — пользоваться белорусским языком и совершенствовать его.

Космос Космос Восстановить связь с телескопом «Спектр-Р» пока не удалось

Политика Политика МИД удивился нежеланию Японии проводить брифинг после переговоров Российский МИД удивлен желанием Токио не проводить совместную пресс-конференцию по итогам переговоров, которые должны состояться 14 января в Москве.

Общество Общество Польша построит остров в Калининградском заливе Польша построит искусственный остров в Калининградском заливе для обеспечения безопасности в регионе, сообщает польское издание Onet, ссылаясь на тендерную документацию правительственных структур.

Происшествия Происшествия Мужчина незаконно проник на борт самолета в Шереметьево Неизвестный мужчина в субботу, 12 января, в столичном аэропорту Шереметьево сумел проникнуть на борт самолета.

Происшествия Происшествия Школьник ударом в голову отправил учительницу в больницу Учительница попыталась разнять драчунов, но получила удар по голове. Педагог была госпитализирована с травмой головы.

Армия и оружие Армия и оружие Нетаньяху признал нанесение Израилем ударов по Сирии

Спорт Спорт Женская сборная России по биатлону выиграла эстафету в Оберхофе

Общество Общество Суд вернул Золотову иск к Навальному Люблинский суд Москвы вернул главе Росгвардии Виктору Золотову его иск к Алексею Навальному, поскольку не были устранены нарушения, следует из данных на сайте суда.

Политика Политика Порошенко заявил, что никто не сможет остановить Украину "Автокефальная" церковь была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших ранее на Украине.

Происшествия Происшествия В Башкирии мужчина застрелил троих человек В городе Учалы в Башкирии мужчина застрелил троих человек, после чего совершил самоубийство, сообщается на сайте Следственного управления СКР по республике.

Политика Политика На западе Украины раскольники захватили храм УПЦ

Политика Политика Возможное избрание Зеленского президентом Украины посчитали опасным Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил, что возможное избрание шоумена Владимира Зеленского на пост президента Украины может нести серьезную опасность для страны.

Происшествия Происшествия В Барнауле пятилетний мальчик пожаловался на пьяных взрослых в СК Пятилетний мальчик из Барнаула позвонил на телефонную линию «Ребенок в опасности» и пожаловался на алкогольное опьянение взрослых, которые проживают с ним в одной квартире.

Общество Общество Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице

Происшествия Происшествия Число жертв взрыва в Париже возросло до четырех

Экономика Экономика В HeadHunter рассказали, кого ждет рост зарплаты в 2019 году Анализ динамики зарплат в 2018 году показал, что во главе рейтинга профессиональных областей находятся разработчики программного обеспечения.

Спорт Спорт Россияне стали вторыми в эстафете на этапе Кубка мира в Латвии

Армия и оружие Армия и оружие Захарова прокомментировала покупку Киевом турецких беспилотников Поставки вооружений киевскому режиму не должны становиться фактором усугубления внутриукраинского кризиса, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщение о покупке Украиной турецких разведывательных беспилотников Bayraktar TB2.

Политика Политика Посол США пригрозил Германии санкциями из-за «Северного потока — 2» Американский посол в Германии Ричард Гренелл направил немецким компаниям письма, в которых предупредил их о возможных санкциях, если они будут поддерживать реализацию "Северного потока — 2". Об этом пишет Bild.

Армия и оружие Армия и оружие Рота украинских солдат отказалась выходить на позиции, заявили в ЛНР Рота 59-й мотопехотной бригады ВС Украины в полном составе отказалась от выхода на позиции у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

Политика Политика Порошенко потребовал от РПЦ доказать каноничность и показать томос Президент Украины Петр Порошенко, который привез сегодня томос об автокефалии Православной церкви Украины в Винницу, заявил, что никто не вправе признавать кто каноничен, а кто не каноничен.

Спорт Спорт Биатлонист Бабиков упустил золото в спринте Немецкий биатлонист Филипп Хорн победил в спринтерской гонке на четвёртом этапе Кубка мира в польских Дужниках-Здрой (23.20,5).

Авто Авто Названы лучшие иностранные автомобили 2018 года Эксперты издания CarsWeek составили рейтинг лучших автомобилей ушедшего 2018 года в разных номинациях.

Происшествия Происшествия В Перми водитель такси сбил трех человек на остановке Водитель такси на Renault Logan сбил трех человек на автобусной остановке в Перми, пострадавшие госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Спорт Спорт Зайцева отреагировала на победу россиянок в эстафете

Футбол Футбол Футболист Самедов официально переходит в «Крылья Советов» Футболист Александр Самедов официально переходит из московского «Спартака» в самарские «Крылья Советов».

Спорт Спорт Российские лыжники завоевали бронзу в спринте на этапе КМ в Германии