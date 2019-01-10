Политика
Польша построит искусственный остров в Калининградском заливе для обеспечения безопасности в регионе, сообщает польское издание Onet, ссылаясь на тендерную документацию правительственных структур.
РИА Новости06:58
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Происшествия
Названа предполагаемая причина ЧП в аэропорту Шереметьево
Обновлено в 11:59
Происшествия
В Сызрани школьник ударил учительницу по голове
В одной из школ города Сызрань Самарской области пятнадцатилетний ученик нанес учительнице удар по голове, преподаватель госпитализирована.
Обновлено в 10:19
Политика
МИД РФ удивился нежеланию Токио общаться с прессой после брифинга
На Смоленской площади крайне удивлены нежеланием японской стороны проводить пресс-конференцию по итогам переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с его японским коллегой Таро Коно, которые пройдут в Москве 14 января.
Обновлено в 06:56
Спорт
Мужская сборная России по биатлону выиграла эстафету в Оберхофе
Обновлено в 09:52
Политика
Порошенко призвал РПЦ показать свой томос
Президент Украины Петр Порошенко призвал Русскую православную церковь показать томос, чтобы доказать свою каноничность.
Обновлено в 10:59
Политика
WSJ узнал об изучении Белым домом вариантов удара по Ирану
Совет национальной безопасности (СНБ) США во главе с советником президента Джоном Болтоном обратился к Пентагону с просьбой разработать несколько вариантов нанесения удара по Ирану.
Обновлено в 10:15
Политика
Польша построит остров в Калининградском заливе
Обновлено в 06:58
Политика
В Белоруссии выступили против российских телеканалов
«Требуем от властей Белоруссии ограничить трансляцию российских телеканалов, которые разжигают межнациональную вражду и, по существу, являются средствами ведения информационной войны против нашей страны», — говорится в заявлении.
Обновлено в 05:44
Футбол
Ананидзе перешёл из «Спартака» в «Крылья Советов» на правах аренды
Обновлено в 12:32
Политика
В Венесуэле задержали главу парламента страны
Обновлено в 11:37
Армия и оружие
Нетаньяху признал нанесение Израилем ударов по Сирии
Обновлено в 07:50
Происшествия
В Тверской области трактор провалился под лед, есть жертвы
В Тверской области на реке Медведица трактор, в котором ехали три человека, провалился под лед, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по региону.
Обновлено в 11:52
Происшествия
В Шереметьево задержали проникшего на борт самолета без билета мужчину
Обновлено в 08:05
Происшествия
Из здания на Новом Арбате эвакуировали 400 человек из-за пожара
Обновлено в 12:18
Политика
Посол США пригрозил Германии санкциями из-за «Северного потока — 2»
Американский посол в Германии Ричард Гренелл направил немецким компаниям письма, в которых предупредил их о возможных санкциях, если они будут поддерживать реализацию "Северного потока — 2". Об этом пишет Bild.
Обновлено в 01:52
Политика
Украинское СМИ опубликовало «рейтинг предателей»
Украинское издание Realist.Online опубликовало "антирейтинг политиков-предателей 2018 года".
Обновлено в 11:14
Общество
Суд вернул иск главы Росгвардии к Навальному
Люблинский суд Москвы вернул главе Росгвардии Виктору Золотову его иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к оппозиционеру Алексею Навальному.
Обновлено в 06:02
Общество
Умер актер Евгений Радомысленский
Обновлено в 11:52
Спорт
Елистратов стал третьим на дистанции 1500 метров на ЧЕ по шорт-треку
Россиянин Семен Елистратов выиграл бронзу на дистанции 1500 метров на чемпионате Европы по шорт-треку, который проходит в Дордрехте (Нидерланды).
Обновлено вчера в 10:25
Спорт
Стало известно о госпитализации Евгения Плющенко
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко попал в больницу. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 16:27
Армия и оружие
Рота украинских солдат отказалась выходить на позиции, заявили в ЛНР
Обновлено в 09:42
Политика
На западе Украины раскольники захватили храм УПЦ
Обновлено в 08:40
Общество
Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице
Обновлено вчера в 10:26
Спорт
Россиянки выиграли золото в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону
Обновлено в 08:01
Спорт
WADA 22 января примет решение по статусу РУСАДА
Исполком WADA обсудит рекомендации комитета по соответствию Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 22 января примет решение по статусу Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Обновлено вчера в 14:01
Армия и оружие
ОБСЕ нашла зенитно-ракетный комплекс ВСУ во дворе дома в Донбассе
Обновлено в 09:28
Происшествия
В Барнауле пятилетний мальчик пожаловался на пьяных взрослых в СК
Пятилетний мальчик из Барнаула позвонил на телефонную линию «Ребенок в опасности» и пожаловался на алкогольное опьянение взрослых, которые проживают с ним в одной квартире.
Обновлено в 07:12
Происшествия
В МИД Израиля взорвалась газовая граната
Несколько охранников пострадали от слезоточивого газа в результате взрыва газовой гранаты в здании израильского министерства иностранных дел в Иерусалиме в воскресенье, сообщила полиция Иерусалима.
Обновлено в 09:45
Происшествия
В Магнитогорске отыскали хозяйку квартиры, где мог произойти взрыв
Обновлено в 07:15
Армия и оружие
Замену пистолету Макарова запустят в производство в 2019 году
Новый российский пистолет для Минобороны "Удав", который придет на замену ПМ, начнется производиться в нынешнем году, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 04:12