Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПольша пообещала поставлять Украине 6 млрд кубометров газа в год

Если Украина построит интеркорректор, то Польша сможет поставлять ей 6 миллиардов кубов газа в год. Об этом рассказал представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский. По его словам, речь идет о 2021 годе.
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В Польше заявили о готовности поставлять газ на Украину

Комсомольская правдавчера в 16:44

Польша будет поставлять на Украину 6 млрд кубометров газа ежегодно

ФАНвчера в 11:18

Польша сможет поставлять Украине 6 млрд кубометров газа в год

Газета.Ruвчера в 10:19

Польша сможет поставлять Украине миллиарды «кубов» газа

News.ruвчера в 10:49

Польша с 2021 года сможет поставлять на Украину 6 млрд куб. м газа

ТАССвчера в 10:33

В Польше заявили о планах поставлять Украине 6 млрд кубов газа в год

RT на русскомвчера в 10:27

Польша пообещала поставлять Украине 6 млрд кубометров газа в год

Московский Комсомолецвчера в 11:01
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 04:00, Вашингтон
Общество

Минтруд поставил цель повысить продолжительность жизни до 80 лет

Россия ставит задачу увеличить продолжительность жизни граждан к 2030 году до 80 лет, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
Интерфакс 01:28
Политика

Президент Германии попросил в Польше прощения за Вторую мировую войну

РБК 02:35
Происшествия

В Белгородской области в результате ДТП погибли четыре человека

«Сегодня, около 6:20 на 135 км автодороги «Белгород-Павловск» произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
RT на русском 03:54
Общество

В России вступил в силу закон о борьбе с перекупщиками билетов

Установлен минимальный срок для возврата билета: 72 часа до начала мероприятия.
RT на русском вчера в 17:36
Армия и оружие

Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей

Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Газета.Ru вчера в 23:18
Происшествия

В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском

Ведомости вчера в 06:07
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Василий Ломаченко победил Люка Кэмпбелла

В столице Великобритании только что завершился вечер профессионального бокса, в главном поединке которого Василий Ломаченко защитил чемпионские пояса WBA и WВО в легком весе и завоевал вакантный пояс WBC, одержав победу над Люком Кэмпбеллом.
Allboxing.ru вчера в 18:44
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Эмилиано Ригони: Очень хочу в этот раз забить «Спартаку»

Начал там неплохо, забив два гола в первом же матче, но потом потерял доверие главного тренера. Зимой «Зенит» вернул его досрочно.
Фонтанка.Ру вчера в 17:18
Происшествия

Тело погибшей в Турции российской девочки доставили в Петербург

Тело девочки из Санкт-Петербурга, которая умерла после несчастного случая в турецком отеле в Антальи, доставили в Россию.
ТАСС 01:28
Общество

Ураган Дориан у берегов США усилился до четвертой категории из пяти

Ураган Дориан, который приближается к побережью американского штата Флорида, усилился до четвертой категории (из пяти возможных), сообщает американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.
Коммерсантъ 30 августа в 22:28
Футбол

«Барселона» без Месси не смогла обыграть «Осасуну»

ProstoProSport вчера в 12:52
Политика

ЦИК обвинил Ассошиэйтед Пресс в искажении слов Памфиловой

ЦИК обратится в Общественную коллегию по жалобам на прессу в связи с тем, что агентство Ассошиэйтед Пресс в своем материале разместило разрозненные и потерявшие изначальный смысл фрагменты из интервью с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой, допустило искажение фактов, а само видеоинтервью полностью так и не опубликовало.
РИА Новости вчера в 08:04
Происшествия

Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет

Вести.Ru 03:29
Политика

Зеленский заявил о зарубежном финансировании партии Медведчука

REGNUM 01:35
Политика

В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой

Представителей России не пригласили на торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
РБК 00:35
Общество

В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Происшествия

Пострадавшую при ЧП с самолётом в Минино девочку перевезли в Москву

Пострадавшую при жёсткой посадке легкомоторного самолёта под деревней Минино в Подмосковье 12-летнюю девочку доставили из Клинской больницы на лечение в Москву.
RT на русском 03:28
Авто

Mazda скоро представит 350-сильное купе

Серийная версия концепта Mazda Vision Coupe, впервые представленного в 2017 году, как сообщается, дебютирует на автосалоне в Токио в октябре 2019 года.
SpeedMe вчера в 03:24
Политика

В Рособоронэкспорте рассказали об итогах переговоров на МАКС-2019

РИА Новости 03:53
Происшествия

Мать из Башкирии показала, как убивала своего годовалого ребенка

Мать двоих детей Юлия Хабирова в подробностях показала правоохранителям, как убивала своего годовалого сына Тимура.
Bash.News вчера в 09:38
Шоу-бизнес

52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике

На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.
StarHit.ru вчера в 12:01
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В центре Москвы задержали редактора телеграм-канала Аvtozak Live

В центре Москвы задержали редактора телеграм-канала Аvtozak Live после того, как тот сделал замечание полицейским насчет парковки в пешеходной зоне.
Эхо Москвы 03:31
Политика

Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы

Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости 30 августа в 10:54
Происшествия

Гонщик «Формулы-2» Юбер погиб в результате аварии на гонке в Бельгии

Гонщик команды Arden француз Антуан Юбер скончался в результате аварии на первой гонке Гран-при Бельгии «Формулы-2».
RT на русском вчера в 13:08
Космос

В Антарктиде нашли прожектор, передающий таинственный сигнал в космос

В Антарктиде учеными обнаружен неизвестный пока огромный прибор, во многом напоминающий мощный прожектор, который передаёт таинственные сигналы.
Ugpressa.ru 00:58
Космос

На обратной стороне Луны найдено таинственное гелеобразное вещество

Луноход Yutu-2 китайской миссии Chang'e 4, которая занимается исследованием темной стороны Луны, обнаружил вещество, сильно отличающееся от других материалов, найденных ранее на поверхности естественного спутника Земли.
ТК Звезда вчера в 10:09
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Зеленский заявил о необходимости принять закон о правах нацменьшинств

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 31 августа, заявил о необходимости принять закон о правах национальных меньшинств в стране.
Известия вчера в 14:45
Футбол

«Лейпциг» арендует форварда Шика у «Ромы» на 2 сезона

Ранее стало известно, что новичком римского клуба может стать нападающий «Атлетико» Никола Калинич, его арендуют с правом выкупа за 7-8 млн евро.
Sports.ru вчера в 16:59
Музыка

Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления

Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости 30 августа в 22:19
Происшествия

В Армении нашли мать младенца, тело которого обнаружили на свалке

Сотрудники полиции Армении нашли мать ребенка, тело которого со связанными руками и ногами было обнаружено в субботу на городской свалке города Гюмри, сообщили в пресс-службе ведомства.
РИА Новости вчера в 13:30
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