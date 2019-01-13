Политика
Польша планирует построить остров в Калининградском заливе
Польша планирует построить остров в Калининградском заливеТАСС12:55
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с чего всё началось
В январе Wiadomosci сообщало, что правительство Польши планирует создать в Вислинском (Калининградском) заливе искусственный остров высотой около 3 м над уровнем моря и площадью 181 га.Известия12:23
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В жилом доме в Ростовской области взорвался газ
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По проекту искусственный остров должен быть локализован на Вислинском заливе.
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Обновлено в 06:55
Экономика
Товарооборот России и Китая в 2018 году вырос на 27,1%
Товарооборот между Россией и Китаем в 2018 году вырос на 27,1% - до более $107 млрд.
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Минэкономразвития представило новую методику расчета производительности труда для выполнения майского указа президента.
Обновлено в 16:06
Политика
В Германии отреагировали на угрозы посла США немецким компаниям
Таблоид Bild ранее рассказал, что Гренелл разослал письма ряду компаний ФРГ с угрозами введения санкций со стороны США из-за поддержки "Северного потока — 2". При этом представитель посла пояснил, что письма дипломата нужно воспринимать не как "угрозу", а как "ясное выражение политики Соединенных Штатов".
Обновлено в 16:51
Экономика
«Коммерсантъ» узнал стоимость предстоящей реконструкции зданий Госдумы
В текущем году еще около 1 млрд руб. будет выделено из бюджета Москвы на реконструкцию здания, расположенного на Охотном Ряду и являющегося архитектурным памятником.
Обновлено в 18:57
Космос
Грузовой корабль Dragon покинул МКС
Американский космический грузовой корабль Dragon покинул Международную космическую станцию (МКС).
Обновлено в 19:15
Общество
Электромобили в России предложили выделить номерами зеленого цвета
Обновлено в 20:09
Армия и оружие
Трамп пригрозил разорить Турцию
Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции, если Анкара ударит по сирийским курдам.
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В морг одной из больниц Амурской области привезли живую пенсионерку
Обновлено вчера в 03:16
Спорт
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Обновлено вчера в 10:26
ЖКХ
В Госдуме предложили оснащать дома газовыми плитами с автоотключением
Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская предложила оснащать дома газовыми плитами, которые автоматически выключаются в случае, если гаснет пламя, пишет газета «Известия».
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Спорт
Мужская сборная России по биатлону выиграла эстафету
Обновлено в 09:51
Экономика
Иностранные туристы за 9 месяцев купили в РФ товаров на 8 млрд рублей
С начала введения в России системы tax free в апреле 2018 года иностранные туристы потратили в нашей стране около 8 млрд рублей.
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Наука
Нобелевского лауреата лишили званий за расизм
Первооткрыватель ДНК нобелевский лауреат Джеймс Уотсон лишен почетных званий в лаборатории ColdS pring Harbor, которую он ранее возглавлял, за расистские высказывания об интеллекте африканцев.
Обновлено в 14:44
Футбол
«Монако» с Головиным добился ничьей в матче против «Марселя»
Во Франции состоялись матчи 20 тура Лиги 1. В одном из поединков "Монако" в выездном поединке против "Марселя" сыграл вничью.
Обновлено в 17:45
Финансы
Грозят интервенцией: выдержит ли рубль закупки валюты Банком России
С возобновлением с 15 января закупок валюты Банком России для Минфина курс рубля может начать падать и в ближайшие месяцы при негативном сценарии достигнуть 68–69 рублей за доллар, предполагают некоторые из опрошенных «Известиями» экспертов.
Обновлено в 16:01