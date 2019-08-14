Власти Польши назвали цену, по которой «Газмпром» осуществляет транспортировку газа через территорию страны по газопроводу «Ямал—Европа», «практически равной нулю», и намерены повысить ее после истечения текущего контракта.

Экономика Чистая прибыль МОЭК по МСФО за I полугодие снизилась на 12% Чистая прибыль ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" (входит в "Газпром энергохолдинг") по МСФО за первое полугодие текущего года составила 6,034 миллиарда рублей, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,9%, говорится в отчете компании.

Энергетика Стала известна дата слушаний по аресту активов «Газпрома» «Нафтогазом» В отчете российского газового холдинга "Газпром" по РСБУ названы сроки, в которые пройдут слушания по оспариванию окончательного решения арбитража Стокгольма по транзитному спору "Газпрома" и "Нафтогаза", об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Ракетам США подобрали цели в России Договор запрещал СССР и США производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности, а также обязывал ликвидировать соответствующие пусковые установки.

Политика Митрохина зарегистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы Напомним, выдвинутый кандидатом в депутаты по 43 одномандатному избирательному округу от партии "Яблоко" Сергей Митрохин стал единственным, чья жалоба на неправомерный отказ в регистрации была удовлетворена Мосгоризбиркомом.

Шоу-бизнес Армен Джигарханян госпитализирован В Москве госпитализирован 83-летний народный артист СССР Армен Джигарханян, передает Mash.

Игры Студия 4A Games начала работу над новой частью Metro Во время презентации для инвесторов издательство THQ Nordic сообщило, что 4A Games работает над новой частью Metro.

Шоу-бизнес «Все знают, какой я патриот»: Бузова оправдалась за «блокадницу» Скандал с участием Ольги Бузовой разгорелся после того, как певица и телеведущая опубликовала в своем Instagram видео, на котором облизывает тарелку, объяснив это тем, что «вкусно же», а также в шутку назвав себя «блокадницей».

Происшествия В Белореченске женщина бросила маленькую дочь в кафе 35-летняя приезжая из Адыгеи оставила ребенка в игровой комнате и написала записку с просьбой найти ей новых родителей Сотрудники одного из кафе Белореченска 12 августа 2019 года сообщили в полицию, что в игровой комнате продолжительное время находится девочка без присмотра родственников.

Игры 1C Entertainment анонсировала King’s Bounty II Разработчики King's Bounty II указали, что в игре будет нелинейное повествование — действия игрока будут влиять на сюжет.

Авто В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.

Игры Стали известны новые характеристики Xbox следующего поколения В начале лета корпорация Microsoft анонсировала выход Xbox следующего поколения под названием Project Scarlett.

Шоу-бизнес Ксения Собчак вновь подогрела слухи о своей беременности На снимках влюбленные просто светятся от счастья. А вот одно из выложенных Ксенией Собчак видео явно намекает на её интересное положение.

Политика Путин встал на колено и поцеловал руку юной балерине Одна из девочек протянула Путину руку для рукопожатия, и тут уже президент продемонстрировал, что такое галантность.

Происшествия Пациент ярославской больницы задушил соседа по палате В ночь на 12 августа больного вернули в Ростов Великий. Еще до рассвета он внезапно напал на соседа по палате и задушил его.

Здоровье Ситуация с энтеровирусной инфекцией в Ростове обострилась На 1 августа в эпидемический процесс по заболеванию энтеровирусной инфекцией вовлечено девять территорий Ростовской области.

Футбол «Ахмат» оштрафован за оскорбление судьи Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц заявил, что грозненский "Ахмат" наказан за использование громкой связи на стадионе в матче пятого тура чемпионата России против московского "Спартака".

Авто Полноприводный грузовик ГАЗ «Садко Next» добрался до дилеров «Садко Next» стал продолжением культового ГАЗ-3308 «Садко». В новой машине появилась иная кабина, а также ряд новейших опции.

Авто Кроссовер Volkswagen T-Roc стал кабриолетом Компания Volkswagen представила серийный кросс-кабриолет на базе модели T-Roc.

Политика Трамп заявил о потере до $5 млрд из-за президентства Президент США Дональд Трамп заявил, что президентство лишило его миллиардов долларов из-за адвокатов, которых ему пришлось нанять для собственной защиты на различных судебных процессах.

Финансы Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ставки по ипотеке снизятся до конца 2019 года.

Политика Совбез России обвинил США в нечестной борьбе на IT-рынке США ведут нечестную борьбу на мировом IT-рынке, действуя под предлогом обеспечения кибербезопасности.

Религия Православные пензенцы отмечают Медовый Спас Православные пензенцы отмечают первый, Медовый, Спас 14 августа.