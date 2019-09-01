Политика
Независимая газетаПольша отметила скорбный юбилей
1 сентября в Польше прошло под знаком 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Президент Анджей Дуда пригласил отметить печальную дату генсеков ООН и НАТО, руководителей стран ЕС и «Восточного партнерства» (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина).
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с чего всё началось
Дипломат в интервью польской радиостанции Radio Maryja объяснил, почему Россия не была приглашена на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны 1 сентября в Польше.RT на русскомвчера в 21:16
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В США в городе Сиэтл на музыкальном фестивале Bumbershoot около 25 человек пострадали в результате обрушения металлической баррикады, сообщает Fox.
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RT на русском 11:33
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Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку
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3DNews 07:21
Общество
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Швеция обложит банки новым налогом из-за военной угрозы от России
Шведское правительство планирует ввести новый налог для банков из-за наращивания военного присутствия России в Балтийском море, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министерства финансов страны.
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ИнфоСМИ вчера в 17:29
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Политика
Президент Германии поблагодарил Америку за победу над нацизмом
Сила армии Соединенных Штатов совместно с союзниками «победила национал-социализм на западе и на востоке», заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на торжественной церемонии в Варшаве по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Взгляд.ру 11:47
Происшествия
В Саратове отец убил больную двухмесячную дочь
В Саратове 38-летний мужчина убил свою двухмесячную дочь с врожденным заболеванием.
Российская газета 01:09
Музыка
Ансамблю «Песняры» исполнилось 50 лет
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В торжественном открытии движения "Чижиков" в полном объеме принял участие врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, который поблагодарил строителей за проделанную работу и лично опробовал один из маршрутов.
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Автоспорт
Квят занял седьмое место на Гран-при Бельгии
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят (+1.29,657) занял седьмое место. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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Общество
У россиян появится возможность узаконить самовольно занятую землю
С 16 сентября вступят в силу поправки в законы о кадастровой деятельности и о госрегистрации недвижимости.
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Интерфакс 04:27
Политика
Президент Эстонии изменила дату окончания Второй мировой
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Вторая мировая война для ее страны закончилась только 25 лет назад – после того, как «оккупационные войска» в 1994 году покинули территорию республики.
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Пугачева запечатлела на видео танец Галкина с Лаймой Вайкуле
Алла Пугачева и Максим Галкин побывали на вечеринке по случаю дня рождения возлюбленного 65-летней Лаймы Вайкуле - Андрея Латковского.
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Названы ранние симптомы диабета
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Известия вчера в 15:40
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Газета.Ru 13:36
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Премьер Украины прокатился на самокате по зданию кабмина
Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокатился на электросамокате по зданию украинского правительства.
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В Брянске скончался 17-летний подросток, которого в августе избил майор полиции Денис Терехов.
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«Краснодар» победил «Урал» и вышел на первое место
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Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео
Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
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