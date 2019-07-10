Общество

Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детейРоссийская газета 08:58

Окружной суд Варшавы отказал Стокгольму в экстрадиции россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу.
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Суд Варшавы отказался выдать в Швецию россиянина Дениса Лисова

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