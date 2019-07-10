Общество
Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детейРоссийская газета 08:58
Окружной суд Варшавы отказал Стокгольму в экстрадиции россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу.
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Происшествия
Интерпол задержал россиян в Уругвае
Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито.
Обновлено в 18:34
Здоровье
Пансионат Сахалинской областной больницы больше не принимает пациентов
С 10 июля пансионат Сахалинской областной клинической больницы, который находится на улице Емельянова, 12 в областном центре, больше не принимает новых пациентов.
Обновлено в 02:26
Здоровье
Названа полезная дневная норма шоколада
Согласно мнению нескольких экспертов, ежедневной безопасной нормой является половина плитки темного шоколада.
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Происшествия
В Барнауле горит шестиэтажный дом
Возгорание, начавшееся в квартире шестиэтажного дома, перекинулось на крышу здания.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Неизвестный попытался проникнуть в спальню Елизаветы II
Обновлено в 18:47
Шоу-бизнес
Лобода пообещала показать на концерте в Нижнем Новгороде голую стойку
На снимке, который дает волю эротической фантазии, абсолютно голая женщина делает стойку на голове и будоражит сплетенными ногами.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:13
Происшествия
Автомобиль посольства России в Албании попал в ДТП, двое пострадавших
На трассе между городами Рогожина и Кавая в Албании произошло ДТП с участием автомобиля посольства России в этой стране.
Обновлено в 17:24
Наука
В Греции обнаружены древнейшие в Евразии человеческие останки
Ученые совершили удивительную находку в одной из пещер на юге Греции – им удалось найти череп кроманьонца, жившего на территории будущей Эллады более двух сотен тысяч лет назад.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие
В Петербурге представили новый атомный авианосец проекта «Ламантин»
На Международном военно-морском салоне (МВМС-2019) в Петербурге представили макет нового атомного авианосца проекта 11430Э «Ламантин», передает 78.ru.
Обновлено в 12:25
Общество
В Вашингтоне после Дня независимости кончились деньги на безопасность
На празднование Дня независимости, во время которого проходило мероприятие «Салют Америке», администрация Вашингтона потратила $1,7 млн.
Обновлено в 18:55
Политика
В Закарпатье жители прогнали Порошенко с предвыборного митинга
Бывшего президента Украины Петра Порошенко прогнали с предвыборного митинга жители города Свалява в Закарпатской области.
Обновлено в 19:41
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
Обновлено в 09:53
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать русский язык
Советник президента Украины Владимира Зеленского, кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев предложил переименовать русский язык в "российский".
Обновлено в 19:38
Происшествия
В США на шоссе из машины высыпались деньги
Неизвестное количество купюр вылетело из бронированного автомобиля, который ехал по шоссе в штате Джорджия.
Обновлено в 11:24
Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Кино
«Король лев»: первые отзывы кинокритиков оказались положительными
В социальных сетях появляются первые отзывы зарубежных критиков, сообщает сайт международного кинорейтинга Rotten Tomatoes 10 июля.
Обновлено в 16:38
Политика
Выгнанный с совещания чиновник пообещал подать на Зеленского в суд
Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого Владимир Зеленский на рабочем совещании выгнал из зала заседания, в интервью «Комсомольской правде в Украине» пообещал подать на президента в суд.
Обновлено в 15:36
Общество
Найдены доказательства инсценировки отравления Алибасова
Помощник продюсера Бари Алибасова заранее договорился с врачом о госпитализации музыканта.
Обновлено в 16:21
Музыка
Контракт The Beatles с продюсером продали на аукционе Sotheby’s
На торгах Sotheby’s в Лондоне продали оригинальный контракт The Beatles и продюсера Брайана Эпстайна, который положил начало карьере музыкантов.
Обновлено вчера в 18:36
Наука
У риса и рапса выключили гены мужской стерильности
Обновлено вчера в 13:01
Общество
Не стесняйтесь блокировать. Когда обязательно менять банковскую карточку
В каких ситуациях нужно немедленно заблокировать и перевыпустить банковскую карту, чтобы со счета не пропали деньги, рассказывает АиФ.ru.
Обновлено в 06:09
Музыка
Пригожин прокомментировал решение Украины по детскому Евровидению
Продюсер Иосиф Пригожин считает глупым решение украинского вещателя запретить участвовать в Евровидении детям, которые приезжали на концерты в Россию.
Обновлено в 06:22
Армия и оружие
Автоколонна главы Донецкой области попала под обстрел
Обновлено в 12:49
Происшествия
Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
27 мая Хайруллина вынесла из банка в городе Салават рубли, доллары и евро на общую сумму более 20 млн рублей.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие
Россия потратит 200 млрд рублей на новый авианосец
Глава «Крыловского государственного научного центра» Павел Филиппов заявил, что на создание малого неатомного авианосца потребуются 5 лет работы и 200 млрд рублей.
Обновлено в 08:29