Общество
Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детейРоссийская газета 08:58
Окружной суд Варшавы отказал Стокгольму в экстрадиции россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 11:32, Вашингтон
Шоу-бизнес
Располневшую звезду сериала «СашаТаня» перестали узнавать
Обновлено в 05:45
Политика
Меркель в третий раз затрясло на публике
Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз испытала приступ дрожи на официальном мероприятии - во время встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.
Обновлено в 08:17
Общество
Большая часть Еревана осталась без электричества
Почти все кварталы Еревана с полудня среды остались без электричества, телефонная и интернет связь работают с перебоями.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Пожарные Барнаула локализовали возгорание в жилом доме
Пожарные локализовали возгорание в жилом доме в Северо-Власихинском проезде в Барнауле, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:29
Происшествия
Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено вчера в 09:27
Происшествия
В отеле Новой Москвы задушили стюардессу
В ванной отеля Новой Москвы была найдена задушенная 23-летняя девушка.
Обновлено в 09:08
Политика
Зеленский открыл Чернобыль для туристов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который разрешает туристам свободно посещать Чернобыльскую зону отчуждения.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие
«Невское ПКБ» представило новый авианосец проекта «Ламантин»
Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) представило новейший авианосец проекта 11430Э "Ламантин" на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 03:56
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
Адмирал США рассказал о сотнях российских военных в Венесуэле
Выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер обвинил Россию в том, что сотни российских военнослужащих в настоящее время пребывают на территории Венесуэлы.
Обновлено вчера в 19:33
Политика
В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о девушке якобы перебегавшей дорогу во время движения кортежа президента в Екатеринбурге рассказал детали визита.
Обновлено в 03:13
Политика
В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой
Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Хердт прокомментировал призыв немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхофа снести памятник Победы, возведенный в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 10:49
Политика
Путин рассказал о договорённостях с Обамой по Украине
США не выполнили часть договорённостей, которые были достигнуты в 2014 году в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и занимавшего в то время пост американского лидера Барака Обамы.
Обновлено вчера в 15:57
Общество
Госдума повышает штрафы за вождение без техосмотра
Госдума во втором чтении приняла пакет законопроектов, ужесточающих наказание за вождение без пройденного техосмотра, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
Обновлено вчера в 08:02
Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире
Список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей опубликовал американский Forbes.
Обновлено в 10:18
Политика
Медведев встретился с Бойко и Медведчуком
Премьер-министр России Дмитрий Медведев проводит встречу с лидерами украинской оппозиции Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 09:19
Авто
Lada Largus обновился и подорожал
«АвтоВАЗ» официально представил рестайлинговый универсал Lada Largus. Модель немного изменилась внешне и получила новое оснащение.
Обновлено вчера в 06:20
Авто
Volkswagen Amarok получил дефибриллятор
Португальская федерация спасателей получила 28 специально подготовленных пикапов Volkswagen Amarok.
Обновлено в 06:36
Экономика
Кудрин усомнился в прогнозах Минфина о росте реальных доходов россиян
В Счетной палате считают "слишком оптимистичным" прогноз главы Минфина Антона Силуанова о том, что в 2019 году реальные доходы россиян вырастут на 1%, заявил глава контрольного ведомства Алекей Кудрин.
Обновлено в 05:12
Общество
Собянин рассказал о льготах за создание точек роста за пределами ТТК
Столичные власти решили дать финансовые льготы инвесторам, занимающимся строительством и реконструкцией зданий коммерческого назначения за пределами Третьего транспортного кольца.
Обновлено в 10:58
Политика
Поезд Киев-Москва оказался самым прибыльным на Украине
Поезд Киев-Москва, оператором которого является Украинская железная дорога ("Укрзализныци"), приносит больше денег, чем пять самых прибыльных внутренних маршрутов Украины.
Обновлено в 10:25
Интернет
Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет
База, в которой содержатся адреса электронной почты и пароли почти от полумиллиона аккаунтов пользователей интернет-магазина Ozon, на днях была выложена на одном из сайтов, собирающих утечки данных, обнаружил РБК (копия базы есть в распоряжении редакции).
Обновлено в 11:05
Футбол
ЦСКА сменил конечного бенефициара
Сын владельца ЦСКА Евгения Гинера Вадим перестал быть конечным бенефициаром московского клуба.
Обновлено в 09:22
Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя
Президент Украины Владимир Зеленский выгнал с совещания секретаря городского совета Борисполя Ярослава Годунка, сообщает "Обозреватель".
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес
СМИ узнали, из-за кого расстались Ирина Шейк и Брэдли Купер
Российская топ-модель Ирина Шейк рассталась с голливудским актером Брэдли Купером из-за его мамы Глории Купер.
Обновлено вчера в 23:24
Шоу-бизнес
После развода с Собчак Виторган переметнулся к Нино Нинидзе из Грузии
Актер Максим Виторган, расставшийся в этом году с телеведущей Ксенией Собчак, был замечен на спектакле "Нод" на ВДНХ в сопровождении 27-летней актрисы Нино Нинидзе, вместе с которой они держались за руки, сообщает телеграм-канал "Только никому" Нинидзе также пережила в этом году развод.
Обновлено в 08:20
Авто
Renault доставит автомобиль вам на дом
Обновлено в 10:25
Происшествия
В Ленобласти обнаружили останки красноармейцев советско-финской войны
У поселка Медянка Ленинградской области военнослужащие Красносельской мотострелковой бригады Западного военного округа и члены поискового отряда "Советский патриот" обнаружили останки красноармейцев времен советско-финской войны.
Обновлено в 07:41
Общество
Возраст уголовной ответственности за жестокое обращение с животными могут снизить
По словам авторов инициативы, в настоящее время подростки в возрасте от 14 до 16 лет не несут ответственности за жестокое обращение с животными даже в случаях совершения данных преступлений группой лиц в отношении нескольких животных в присутствии малолетних с применением садистских методов и трансляцией в интернете.
Обновлено в 10:48