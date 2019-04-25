Энергетика
Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»РБК 17:03
«Гомельтранснефть Дружба» в свою очередь уведомил российскую сторону о том, что транзит по западному направлению остановлен в связи с отказом Польши принимать некачественную нефть. «На западе нефтепровод от Мозыря в западную сторону полностью остановлен, задвижки закрыты», — сказал Вериго.
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Наука
Доказано существование редкой и аномальной материи
Физики Инсбрукского университета в Австрии получили новое доказательство существования одной из самых экзотических и редких форм материи, демонстрирующей парадоксальные свойства.
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Обновлено в 11:46
Происшествия
Суд отказался выпустить подозреваемого в налете на посольство КНДР
Суд американского Лос-Анджелеса отказался выпустить под залог бывшего военнослужащего Корпуса морской пехоты США, подозреваемого в нападении на посольство КДНР в столице Испании Мадриде, сообщает агентство Yonhap.
Обновлено в 20:54
Политика
В МИД России выразили сожаление из-за угроз американскими авианосцами
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Обновлено в 19:47
Экономика
Facebook грозит штраф в $5 млрд
Федеральная торговая комиссия (ФТК) США может наложить штраф в размере $5 млрд на американскую социальную сеть Facebook из-за утечки личных данных пользователей, сообщает CNBC со ссылкой на отчет компании.
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Путешествия
Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осенью
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Политика
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Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке получения российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР.
Обновлено в 15:09
Экономика
Назван возраст россиян, чаще всего берущих микрозаймы
Россиянами в возрасте 18–24 лет в первом квартале 2019 года было подано 27,6% заявок на микрозайм, а средняя запрашиваемая ими сумма составляет 8000 рублей.
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Три человека погибли при пожаре в общежитии на сахалинской ГРЭС-2
Пожар произошел в здании общежития строителей ГРЭС-2 на Сахалине в селе Ильинском, сообщает агентство «Сахалин.инфо».
Обновлено в 19:49
Происшествия
Неизвестный застрелил подростка в Новокузнецке
В Новокузнецке неизвестный застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в среду, 24 апреля.
Обновлено в 10:34
Политика
Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения
Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:05
Здоровье
Проблемы тугоухости обсудили на Сахалине
В детской поликлинике обсудили актуальные проблемы тугоухости.
Обновлено в 21:56
Здоровье
Эксперты объяснили, почему россияне полнеют
Эксперты объяснили, почему число страдающих от ожирения россиян выросло в два раза за последние восемь лет.
Обновлено в 19:22
Общество
Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиян
«В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года и составив в среднем 72,9 года»,— сказала госпожа Скворцова на итоговой коллегии Минздрава (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено в 05:55
Кино
Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель
Обновлено в 16:57
Шоу-бизнес
Дочь Кончаловского и Толкалиной показала фото в купальнике
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Обновлено в 06:57
Экономика
Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах
Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 13:38
Политика
В Евросоюз ежегодно проникают до 20 тысяч экстремистов, заявили в ГРУ
В Евросоюз под видом беженцев ежегодно проникают до 20 тысяч экстремистов, заявил в среду представитель Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ генерал-майор Сергей Ковалев.
Обновлено в 10:34
Политика
В Госдепе осудили решение России по гражданству для жителей ДНР и ЛНР
24 апреля российский президент Путин подписал указ об упрощении процедуры получения паспортов России жителями самопровозглашённых республик Донбасса.
Обновлено в 20:50
Экономика
Россияне избавляются от дач из-за нового налога
Россияне после принятия нового закона продают дачи вместо того, чтобы регистрировать собственность по новым правилам, сообщает DEITA.
Обновлено в 14:01
Политика
Путин поручил составить программу по восстановлению жилья в Забайкалье
Президент России Владимир Путин поручил властям Забайкальского края до 10 мая подготовить программу по восстановлению пострадавших при природных пожарах жилых домов.
Обновлено в 20:32
Политика
Саакашвили назвал тестом для Зеленского указ Путина о паспортах
Бывший глава Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал указ президента РФ Владимира Путина об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 18:04
Шоу-бизнес
Собчак проверила ресторан Бузовой и довела ее до слез
Ксения Собчак в новом выпуске собственного YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» провела проверку в ресторане певицы Ольги Бузовой BuzFood.
Обновлено в 15:02
Политика
Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий
О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
«Зенит» победил «Динамо» в матче чемпионата России
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Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в дерби
Обновлено в 16:56
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли написала завещание
Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено в 16:49