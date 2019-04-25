Энергетика

Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»РБК 17:03

«Гомельтранснефть Дружба» в свою очередь уведомил российскую сторону о том, что транзит по западному направлению остановлен в связи с отказом Польши принимать некачественную нефть. «На западе нефтепровод от Мозыря в западную сторону полностью остановлен, задвижки закрыты», — сказал Вериго.
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Стал известен срок поступления грязной российской нефти в Евросоюз

Газета.Ru22:31

Польша прекратила принимать российскую нефть, поступающую по нефтепроводу «Дружба»

Эхо Москвы22:04

Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»

РБК17:03

Польша объявила об остановке транзита нефти по трубопроводу «Дружба»

RT на русском17:22

Польша приостановила транзит российской нефти

Вести.Ru17:22

СМИ: Польша остановила транзит нефти по трубопроводу «Дружба» из-за ее низкого качества

Фонтанка.Ру17:10

Польша остановила транзит российской нефти

РИА Новости18:42
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 22:53, Ашберн
Политика

Пресса КНДР сообщила о приезде Ким Чен Ына в Россию день спустя

Обновлено в 22:13
Наука

Доказано существование редкой и аномальной материи

Физики Инсбрукского университета в Австрии получили новое доказательство существования одной из самых экзотических и редких форм материи, демонстрирующей парадоксальные свойства.
Обновлено в 06:52
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Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля

Обновлено в 11:46
Происшествия

Суд отказался выпустить подозреваемого в налете на посольство КНДР

Суд американского Лос-Анджелеса отказался выпустить под залог бывшего военнослужащего Корпуса морской пехоты США, подозреваемого в нападении на посольство КДНР в столице Испании Мадриде, сообщает агентство Yonhap.
Обновлено в 20:54
Политика

В МИД России выразили сожаление из-за угроз американскими авианосцами

В МИД России отреагировали на слова посла США в Москве Джона Хантсмана, который пригрозил Москве двумя авианосцами, находящимися в Средиземное море.
Обновлено в 19:47
Экономика

Facebook грозит штраф в $5 млрд

Федеральная торговая комиссия (ФТК) США может наложить штраф в размере $5 млрд на американскую социальную сеть Facebook из-за утечки личных данных пользователей, сообщает CNBC со ссылкой на отчет компании.
Обновлено в 17:30
Путешествия

Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осенью

Полеты из России на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх могут возобновить в октябре.
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Гаджеты

Раскрыты основные характеристики бюджетного флагмана от Redmi

Согласно обнародованной информации, известный в сети бюджетный флагман от Redmi, прозванный как Redmi 855, имеет 6,39-дюймовый экран.
Обновлено в 17:18
Политика

Симоньян: Путин подпишет указ о гражданстве РФ для беженцев с Донбасса

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке получения российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР.
Обновлено в 15:09
Экономика

Назван возраст россиян, чаще всего берущих микрозаймы

Россиянами в возрасте 18–24 лет в первом квартале 2019 года было подано 27,6% заявок на микрозайм, а средняя запрашиваемая ими сумма составляет 8000 рублей.
Обновлено в 22:26
Происшествия

Три человека погибли при пожаре в общежитии на сахалинской ГРЭС-2

Пожар произошел в здании общежития строителей ГРЭС-2 на Сахалине в селе Ильинском, сообщает агентство «Сахалин.инфо».
Обновлено в 19:49
Происшествия

Неизвестный застрелил подростка в Новокузнецке

В Новокузнецке неизвестный застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в среду, 24 апреля.
Обновлено в 10:34
Политика

Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения

Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:05
Здоровье

Проблемы тугоухости обсудили на Сахалине

В детской поликлинике обсудили актуальные проблемы тугоухости.
Обновлено в 21:56
Здоровье

Эксперты объяснили, почему россияне полнеют

Эксперты объяснили, почему число страдающих от ожирения россиян выросло в два раза за последние восемь лет.
Обновлено в 19:22
Общество

Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиян

«В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года и составив в среднем 72,9 года»,— сказала госпожа Скворцова на итоговой коллегии Минздрава (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено в 05:55
Кино

Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель

Обновлено в 16:57
Шоу-бизнес

Дочь Кончаловского и Толкалиной показала фото в купальнике

В кадре девушка предстала перед фолловерами, которых на сегодняшний день уже больше трех тясяч, в слитном купальнике с глубоким V-образным вырезом, демонстрируя крупное тату на руке, выше локтя, и мехенди чуть выше кисти — на другой.
Обновлено в 06:57
Экономика

Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах

Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 13:38
Политика

В Евросоюз ежегодно проникают до 20 тысяч экстремистов, заявили в ГРУ

В Евросоюз под видом беженцев ежегодно проникают до 20 тысяч экстремистов, заявил в среду представитель Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ генерал-майор Сергей Ковалев.
Обновлено в 10:34
Политика

В Госдепе осудили решение России по гражданству для жителей ДНР и ЛНР

24 апреля российский президент Путин подписал указ об упрощении процедуры получения паспортов России жителями самопровозглашённых республик Донбасса.
Обновлено в 20:50
Экономика

Россияне избавляются от дач из-за нового налога

Россияне после принятия нового закона продают дачи вместо того, чтобы регистрировать собственность по новым правилам, сообщает DEITA.
Обновлено в 14:01
Политика

Путин поручил составить программу по восстановлению жилья в Забайкалье

Президент России Владимир Путин поручил властям Забайкальского края до 10 мая подготовить программу по восстановлению пострадавших при природных пожарах жилых домов.
Обновлено в 20:32
Наука

CRISPR-еда будет доступна к употреблению в пищу уже через пять лет

Обновлено в 02:22
Политика

Саакашвили назвал тестом для Зеленского указ Путина о паспортах

Бывший глава Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал указ президента РФ Владимира Путина об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 18:04
Шоу-бизнес

Собчак проверила ресторан Бузовой и довела ее до слез

Ксения Собчак в новом выпуске собственного YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» провела проверку в ресторане певицы Ольги Бузовой BuzFood.
Обновлено в 15:02
Политика

Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий

О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Футбол

«Зенит» победил «Динамо» в матче чемпионата России

Обновлено в 16:02
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в дерби

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Шоу-бизнес

Анджелина Джоли написала завещание

Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено в 16:49
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