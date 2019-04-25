Энергетика
Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»РБК 17:03
«Гомельтранснефть Дружба» в свою очередь уведомил российскую сторону о том, что транзит по западному направлению остановлен в связи с отказом Польши принимать некачественную нефть. «На западе нефтепровод от Мозыря в западную сторону полностью остановлен, задвижки закрыты», — сказал Вериго.
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