Энергетика

Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»РБК 17:03

«Гомельтранснефть Дружба» в свою очередь уведомил российскую сторону о том, что транзит по западному направлению остановлен в связи с отказом Польши принимать некачественную нефть. «На западе нефтепровод от Мозыря в западную сторону полностью остановлен, задвижки закрыты», — сказал Вериго.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 23:17, Ашберн
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