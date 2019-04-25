Энергетика
Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»РБК вчера в 17:03
«Гомельтранснефть Дружба» в свою очередь уведомило российскую сторону о том, что транзит по западному направлению остановлен в связи с отказом Польши принимать некачественную нефть. «На западе нефтепровод от Мозыря в западную сторону полностью остановлен, задвижки закрыты», — сказал Вериго.
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Нарышкин указал на близость глобального конфликта
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Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT поделилась инсайдерской информацией о готовящемся указе, который коснется беженцев из Донбасса.
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Украина вышла из соглашения о секретных советских изобретениях
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Политика
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Президент РФ Владимир Путин обсудил ситуацию с природными пожарами в Забайкалье во время совещания в Чите, посвященного вопросам ликвидации последствий стихии в регионе.
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Национализм посчитали основной причиной поражения Порошенко на выборах
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Общество
Экоактивисты блокировали вход в здание Лондонской фондовой биржи
Экологические активисты в рамках акций в защиту окружающей среды блокировали вход в здание Лондонской фондовой биржи, передает телеканал Sky News.
Обновлено в 03:16
Происшествия
В Иркутске осудили убийц женщины-ювелира
В Иркутске завершился суд над тремя местными жителями, который зимой убили и ограбили женщину-ювелира из Таганрога.
Обновлено в 02:25
Происшествия
В Уфе у экс-полицейского изъяли имущество на 34 млн рублей
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Экономика
Facebook грозит штраф в $5 млрд
Федеральная торговая комиссия (ФТК) США может наложить штраф в размере $5 млрд на социальную сеть Facebook из-за утечки личных данных пользователей.
Обновлено вчера в 22:19
Энергетика
Нефть Brent подорожала до $74,61 за баррель
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по Москве составляет $74,61 за баррель, что на $0,04 (0,05%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.
Обновлено в 01:21
Футбол
«МЮ» пропустил 50 голов в чемпионате за один сезон впервые за 40 лет
В последний раз «Манчестер Юнайтед» пропускал столько 40 лет назад – в сезоне-1978/79.
Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес
«Планируем поменяться»: Галкин мечтает занять место Нагиева
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия
На рельсы станции метро «Фрунзенская» упал пассажир
На станции "Фрунзенская" Сокольнической линии метро на рельсы упал пассажир.
Обновлено в 02:26
Авто
Появились первые фото «Русского Прадо» от УАЗ
Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено вчера в 06:32
Здоровье
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Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.
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Здоровье
Новосибирец едва не умер из-за порока сердца после похудения на 30 кг
Суть спора была проста – его победителем становился тот, кто быстрее сбросит 10 кг.
Обновлено вчера в 08:50
Происшествия
СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских
Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено вчера в 11:48
Происшествия
Автобус и грузовик столкнулись в Тверской области
Шесть человек получили травмы в результате столкновения в Тверской области грузовика и автобуса, который перевозил рабочих.
Обновлено в 01:39
Политика
Захарова напомнила Волкеру о высказываниях Зеленского про Донбасс
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к спецпредставителю Госдепартамента США Курту Волкеру, напомнив о предвыборных заявлениях избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:51
Экономика
Россияне стали продавать дачи из-за налогов
Как считают эксперты, данная статистика стала следствием дачной амнистии — по новым правилам дача будет облагаться налогом.
Обновлено 23 апреля в 03:54
Армия и оружие
Истребители F-35A и F-22 считают уязвимыми к взлому
Японское издание Nikkei сообщает, что американские специалисты нашли уязвимость в программном обеспечении истребителей F-35A Lightning II и F-22 Raptor.
Обновлено вчера в 21:33
Хоккей
Александр Овечкин объяснил вылет «Вашингтона» из Кубка Стэнли
Серия первого раунда Кубка Стэнли между прошлогодним обладателем трофея «Вашингтоном» и «Каролиной» завершилась поражением столичного клуба в семи матчах.
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес
Голливудской звезде Рене Зеллвегер исполняется 50 лет
Американской актрисе и обладательнице Звезды на Аллее Славы исполняется 50 лет.
Обновлено в 01:37
Происшествия
По делу Арашуковых арестовали генерала СК
Необходимость арестовать Булатова следователь обосновал в том числе показаниями его подчиненного, следователя Андрея Филиппова, а также директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева и Рустама Копсергенова, предполагаемого организатора убийства советника главы Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Фраля Шебзухова.
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Общество
Наталья Салеева покидает пост гендиректора ЮУ КЖСИ
После назначения последнего по пост губернатора Челябинской области Салеева перешла на работу в ЮУ КЖСИ.
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес
Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ
Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22
Религия
У православных христиан — Чистый четверг
Обновлено в 02:49
Авто
Стали известны цены и комплектации нового УАЗ «Буханка»
Обновлено в 01:18