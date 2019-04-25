Энергетика

Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»РБК вчера в 17:03

«Гомельтранснефть Дружба» в свою очередь уведомило российскую сторону о том, что транзит по западному направлению остановлен в связи с отказом Польши принимать некачественную нефть. «На западе нефтепровод от Мозыря в западную сторону полностью остановлен, задвижки закрыты», — сказал Вериго.
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Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»

Эхо Москвы03:00

Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»

Газета.Ru02:42

Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»

РИА Новостивчера в 23:18

Польша отказалась принимать «грязную» российскую нефть

Интерфакс00:48

В Польше призвали «Транснефть» принять меры из-за ситуации с транзитом

RT на русскомвчера в 19:32

Польша остановила транзит по нефтепроводу «Дружба»

ТАССвчера в 18:22

Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»

РБКвчера в 17:03
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Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 03:28, Ашберн
Армия и оружие

Нарышкин указал на близость глобального конфликта

Отмечается, что регистрацию на нее прошло более 1000 участников из 101 страны.
Обновлено в 02:44
Политика

Зеленский призвал к новым санкциям против РФ

Запад и Украина обвиняют Россию в военной поддержке сепаратистов, в то время как Москва отвергает эти обвинения.
Обновлено вчера в 11:42
Политика

Симоньян анонсировала указ, касающийся судьбы беженцев из Донбасса

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT поделилась инсайдерской информацией о готовящемся указе, который коснется беженцев из Донбасса.
Обновлено в 00:30
Политика

Украина вышла из соглашения о секретных советских изобретениях

Кабинет министров Украины принял решение о выходе страны из соглашения о неразглашении секретных данных, связанных с изобретениями советских времен.
Обновлено вчера в 08:36
Политика

Путин обсудил ситуацию с природными пожарами в Забайкалье

Президент РФ Владимир Путин обсудил ситуацию с природными пожарами в Забайкалье во время совещания в Чите, посвященного вопросам ликвидации последствий стихии в регионе.
Обновлено вчера в 19:35
Политика

Национализм посчитали основной причиной поражения Порошенко на выборах

Действующий президент Украины Петр Порошенко проиграл во втором туре выборов оппоненту Владимиру Зеленскому из-за националистической политики.
Обновлено вчера в 22:17
Политика

Во Владивостоке стартовала встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына

Во Владивостоке стартовала встреча Президента РФ Владимира Путина и председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына.
Обновлено в 00:36
Общество

Экоактивисты блокировали вход в здание Лондонской фондовой биржи

Экологические активисты в рамках акций в защиту окружающей среды блокировали вход в здание Лондонской фондовой биржи, передает телеканал Sky News.
Обновлено в 03:16
Происшествия

В Иркутске осудили убийц женщины-ювелира

В Иркутске завершился суд над тремя местными жителями, который зимой убили и ограбили женщину-ювелира из Таганрога.
Обновлено в 02:25
Происшествия

В Уфе у экс-полицейского изъяли имущество на 34 млн рублей

Как сообщила прокуратура республики, также ему пришлось заплатить 13 млн рублей за счет стоимости имущества, которое он успел продать, и двух квартир в Евпатории, на которые он не оформил собственность после покупки.
Обновлено в 01:44
Экономика

Facebook грозит штраф в $5 млрд

Федеральная торговая комиссия (ФТК) США может наложить штраф в размере $5 млрд на социальную сеть Facebook из-за утечки личных данных пользователей.
Обновлено вчера в 22:19
Энергетика

Нефть Brent подорожала до $74,61 за баррель

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по Москве составляет $74,61 за баррель, что на $0,04 (0,05%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.
Обновлено в 01:21
Футбол

«МЮ» пропустил 50 голов в чемпионате за один сезон впервые за 40 лет

В последний раз «Манчестер Юнайтед» пропускал столько 40 лет назад – в сезоне-1978/79.
Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес

«Планируем поменяться»: Галкин мечтает занять место Нагиева

Обновлено вчера в 13:17
Происшествия

На рельсы станции метро «Фрунзенская» упал пассажир

На станции "Фрунзенская" Сокольнической линии метро на рельсы упал пассажир.
Обновлено в 02:26
Авто

Появились первые фото «Русского Прадо» от УАЗ

Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено вчера в 06:32
Здоровье

В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.
Обновлено вчера в 23:48
Здоровье

Новосибирец едва не умер из-за порока сердца после похудения на 30 кг

Суть спора была проста – его победителем становился тот, кто быстрее сбросит 10 кг.
Обновлено вчера в 08:50
Происшествия

СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских

Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено вчера в 11:48
Происшествия

Автобус и грузовик столкнулись в Тверской области

Шесть человек получили травмы в результате столкновения в Тверской области грузовика и автобуса, который перевозил рабочих.
Обновлено в 01:39
Политика

Захарова напомнила Волкеру о высказываниях Зеленского про Донбасс

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к спецпредставителю Госдепартамента США Курту Волкеру, напомнив о предвыборных заявлениях избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:51
Экономика

Россияне стали продавать дачи из-за налогов

Как считают эксперты, данная статистика стала следствием дачной амнистии — по новым правилам дача будет облагаться налогом.
Обновлено 23 апреля в 03:54
Армия и оружие

Истребители F-35A и F-22 считают уязвимыми к взлому

Японское издание Nikkei сообщает, что американские специалисты нашли уязвимость в программном обеспечении истребителей F-35A Lightning II и F-22 Raptor.
Обновлено вчера в 21:33
Хоккей

Александр Овечкин объяснил вылет «Вашингтона» из Кубка Стэнли

Серия первого раунда Кубка Стэнли между прошлогодним обладателем трофея «Вашингтоном» и «Каролиной» завершилась поражением столичного клуба в семи матчах.
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес

Голливудской звезде Рене Зеллвегер исполняется 50 лет

Американской актрисе и обладательнице Звезды на Аллее Славы исполняется 50 лет.
Обновлено в 01:37
Происшествия

По делу Арашуковых арестовали генерала СК

Необходимость арестовать Булатова следователь обосновал в том числе показаниями его подчиненного, следователя Андрея Филиппова, а также директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева и Рустама Копсергенова, предполагаемого организатора убийства советника главы Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Фраля Шебзухова.
Обновлено вчера в 09:44
Общество

Наталья Салеева покидает пост гендиректора ЮУ КЖСИ

После назначения последнего по пост губернатора Челябинской области Салеева перешла на работу в ЮУ КЖСИ.
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес

Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ

Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22
Религия

У православных христиан — Чистый четверг

Обновлено в 02:49
Авто

Стали известны цены и комплектации нового УАЗ «Буханка»

Обновлено в 01:18
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