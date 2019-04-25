Энергетика
Польша остановила транзит по нефтепроводу «Дружба»ТАСС вчера в 18:22
Польша уведомила Белоруссию об остановке транзита нефти по нефтепроводу "Дружба", направив телефонограмму от компании PERN, являющейся оператором польского участка нефтепровода. Об этом сообщило в среду агентство БелТА со ссылкой на главного инженера ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрея Вериго.
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