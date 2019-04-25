Энергетика
Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»BFM.ru 17:05
Польша уведомила Белоруссию об остановке транзита нефти по нефтепроводу «Дружба», направив телефонограмму от компании PERN, являющейся оператором польского участка нефтепровода.
Читать в источнике
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 19:50, Ашберн
Политика
Путин упростил выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 08:01
Политика
МИД РФ: угрозы России американскими авианосцами вызывают сожаления
Высказывания посла США в РФ Джона Хантсмана об угрозе России американскими авианосцами вызывают сожаления.
Обновлено в 10:59
Хоккей
Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа
Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).
Обновлено в 15:42
Экономика
Boeing оценил убытки от запретов на полеты самолетов 737 Max в $1 млрд
За последние семь месяцев разбились два лайнера Boeing 737 Max: первый – в Индонезии в октябре прошлого года, второй – в Эфиопии в начале марта.
Обновлено в 12:06
Политика
Путин прибыл в Читу на совещание по пожарам в Забайкалье
Президент России Владимир Путин прибыл в Читу, где проведет совещание в связи с ситуацией с природными пожарами в регионе.
Обновлено в 18:28
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призналась, что Дмитрий Тарасов никогда не давал ей денег
После разводе Ольга Бузова осталась буквально ни с чем.
Обновлено в 10:17
Происшествия
ФСБ задержала двух участников банды Басаева
Мужчины задержаны как участники банды Басаева и Хаттаба, которые причастны к убийству 280 человек в Дагестане в 1999 году.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес
Анжелика Варум смирилась с изменами Леонида Агутина
Звездная семейная пара Леонида Агутина и Анжелики Варум со стороны всегда выглядит практически идеальной, крепкой и просто образцовой.
Обновлено в 19:14
Общество
Семья Юрия Романова: обвинение и продление нахождения под стражей неправомерны
10 апреля экс-главе города Свободного Юрию Романову в очередной раз продлили срок нахождения под стражей. Это сделали уже в четвертый раз.
Обновлено в 18:00
Авто
Nissan отзывает в России кроссоверы Terrano из-за проблем с тормозами
Компания Nissan отзывает в России 771 кроссовер Nissan Terrano из-за дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 03:36
Политика
Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий
О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
Шойгу пригрозил НАТО ассиметричным ответом на действия у границ России
Министр обороны России Сергей Шойгу предупредил НАТО об ассиметричных мерах в ответ на действия альянса у российских границ.
Обновлено в 05:20
Авто
Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300
По данным японских СМИ, внедорожник Toyota Land Cruiser 300 дебютирует 24 октября 2019 года на международном автосалоне в Токио.
Обновлено вчера в 23:35
Здоровье
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Национальная мясная ассоциация предложила вице-премьеру Алексею Гордееву ввести запрет на ввоз частными лицами из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования, усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе и повысить ответственность за незаконный ввоз продукции животного происхождения.
Обновлено в 18:06
Армия и оружие
В Германии задержан «гражданин рейха» с автоматом Калашникова
Германская полиция отчиталась о задержании «гражданина рейха» с автоматом Калашникова.
Обновлено вчера в 15:36
Экономика
Набсовет АЛРОСА рекомендовал выплатить 4,11 руб. на акцию за 2018 год
Наблюдательный совет АЛРОСА рекомендовал дивиденды по итогам второго полугодия 2018 года из расчета 4 рублей 11 копеек на акцию или 30,3 млрд рублей.
Обновлено в 18:46
Экономика
Россияне избавляются от дач из-за нового налога
Россияне после принятия нового закона продают дачи вместо того, чтобы регистрировать собственность по новым правилам, сообщает DEITA.
Обновлено в 14:01
Происшествия
Общежитие строителей сгорело на Сахалине
Обновлено в 19:02
Политика
Nord Stream 2 направила письмо Юнкеру по поправкам к Газовой директиве
Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток — 2», направила письмо главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру по поправкам к Газовой директиве Евросоюза.
Обновлено в 06:40
Общество
Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти
Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.
Обновлено в 02:36
Экономика
Прибыль Facebook в I квартале 2019 г сократилась на 51%, до $2,43 млрд – компания
Социальная сеть Facebook отчиталась о сокращении своей прибыли по итогам первого квартала 2019 года на 51% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 2,43 миллиарда долларов, говорится в официальном релизе, опубликованном в среду.
Обновлено в 17:13
Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено в 11:38
Наука
Утраченная в ходе эволюции кость была найдена в теле человека
Обновлено в 07:31
Политика
Госдеп обвинил Китай в поддержке законного правительства Венесуэлы
Стоит отметить, что ранее Госдеп США обвинял в неудаче попытки госпереворота в Венесуэле Кубу и Россию, оказавших политическую поддержку законному правительству Николаса Мадуро.
Обновлено в 16:28
Общество
Кадастровая палата прояснила ситуацию с «налогом на теплицы»
Россияне обязаны платить налог на имущество только за те хозяйственные постройки, включая теплицы, которые зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).
Обновлено в 01:00
Политика
Афонские старцы обвинили Константинополь в расколе церкви на Украине
Монахи просят не допускать раскольников на Афон Двенадцать старцев Святой горы Афон заявили, что константинопольский патриарх Варфоломей I вторгся в пределы чужой юрисдикции, предоставив автокефалию Украине, передает РИА Новости.
Обновлено в 10:16
Гаджеты
Названа причина поломок Samsung Galaxy Fold
Обновлено в 12:26
Гаджеты
Раскрыты основные характеристики бюджетного флагмана от Redmi
Согласно обнародованной информации, известный в сети бюджетный флагман от Redmi, прозванный как Redmi 855, имеет 6,39-дюймовый экран.
Обновлено в 17:18
Экономика
ВШЭ прогнозирует рост реальных доходов населения РФ в 2019 году
При благоприятном сценарии развития реальные доходы населения могут увеличиться на 0,8–1,1 процентного пункта, продемонстрировав положительную динамику впервые за пять лет, считают аналитики ВШЭ.
Обновлено в 06:14