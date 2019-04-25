Энергетика

Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»BFM.ru 17:05

Польша уведомила Белоруссию об остановке транзита нефти по нефтепроводу «Дружба», направив телефонограмму от компании PERN, являющейся оператором польского участка нефтепровода.
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Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»

РИА Новости18:42

Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»

Эхо Москвы19:04

Польша остановила транзит российской нефти по «Дружбе»

Газета.Ru18:00

Польша приостановила транзит российской нефти

Вести.Ru17:22

СМИ: Польша остановила транзит нефти по трубопроводу «Дружба» из-за ее низкого качества

Фонтанка.Ру17:10

В Польше призвали «Транснефть» предпринять меры для возобновления транзита

RT на русском19:32

Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»

РБК17:03
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 19:50, Ашберн
Политика

Путин упростил выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 08:01
Политика

МИД РФ: угрозы России американскими авианосцами вызывают сожаления

Высказывания посла США в РФ Джона Хантсмана об угрозе России американскими авианосцами вызывают сожаления.
Обновлено в 10:59
Хоккей

Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа

Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).
Обновлено в 15:42
Экономика

Boeing оценил убытки от запретов на полеты самолетов 737 Max в $1 млрд

За последние семь месяцев разбились два лайнера Boeing 737 Max: первый – в Индонезии в октябре прошлого года, второй – в Эфиопии в начале марта.
Обновлено в 12:06
Политика

Путин прибыл в Читу на совещание по пожарам в Забайкалье

Президент России Владимир Путин прибыл в Читу, где проведет совещание в связи с ситуацией с природными пожарами в регионе.
Обновлено в 18:28
Шоу-бизнес

Ольга Бузова призналась, что Дмитрий Тарасов никогда не давал ей денег

После разводе Ольга Бузова осталась буквально ни с чем.
Обновлено в 10:17
Происшествия

ФСБ задержала двух участников банды Басаева

Мужчины задержаны как участники банды Басаева и Хаттаба, которые причастны к убийству 280 человек в Дагестане в 1999 году.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес

Анжелика Варум смирилась с изменами Леонида Агутина

Звездная семейная пара Леонида Агутина и Анжелики Варум со стороны всегда выглядит практически идеальной, крепкой и просто образцовой.
Обновлено в 19:14
Общество

Семья Юрия Романова: обвинение и продление нахождения под стражей неправомерны

10 апреля экс-главе города Свободного Юрию Романову в очередной раз продлили срок нахождения под стражей. Это сделали уже в четвертый раз.
Обновлено в 18:00
Авто

Nissan отзывает в России кроссоверы Terrano из-за проблем с тормозами

Компания Nissan отзывает в России 771 кроссовер Nissan Terrano из-за дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 03:36
Политика

Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий

О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

Шойгу пригрозил НАТО ассиметричным ответом на действия у границ России

Министр обороны России Сергей Шойгу предупредил НАТО об ассиметричных мерах в ответ на действия альянса у российских границ.
Обновлено в 05:20
Авто

Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300

По данным японских СМИ, внедорожник Toyota Land Cruiser 300 дебютирует 24 октября 2019 года на международном автосалоне в Токио.
Обновлено вчера в 23:35
Единоборства

Олейник сломал ребро в бою с Оверимом. Боец может пропустить полгода

Обновлено в 16:39
Здоровье

Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон

Национальная мясная ассоциация предложила вице-премьеру Алексею Гордееву ввести запрет на ввоз частными лицами из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования, усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе и повысить ответственность за незаконный ввоз продукции животного происхождения.
Обновлено в 18:06
Армия и оружие

В Германии задержан «гражданин рейха» с автоматом Калашникова

Германская полиция отчиталась о задержании «гражданина рейха» с автоматом Калашникова.
Обновлено вчера в 15:36
Экономика

Набсовет АЛРОСА рекомендовал выплатить 4,11 руб. на акцию за 2018 год

Наблюдательный совет АЛРОСА рекомендовал дивиденды по итогам второго полугодия 2018 года из расчета 4 рублей 11 копеек на акцию или 30,3 млрд рублей.
Обновлено в 18:46
Экономика

Россияне избавляются от дач из-за нового налога

Россияне после принятия нового закона продают дачи вместо того, чтобы регистрировать собственность по новым правилам, сообщает DEITA.
Обновлено в 14:01
Происшествия

Общежитие строителей сгорело на Сахалине

Обновлено в 19:02
Политика

Nord Stream 2 направила письмо Юнкеру по поправкам к Газовой директиве

Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток — 2», направила письмо главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру по поправкам к Газовой директиве Евросоюза.
Обновлено в 06:40
Общество

Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти

Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.
Обновлено в 02:36
Экономика

Прибыль Facebook в I квартале 2019 г сократилась на 51%, до $2,43 млрд – компания

Социальная сеть Facebook отчиталась о сокращении своей прибыли по итогам первого квартала 2019 года на 51% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 2,43 миллиарда долларов, говорится в официальном релизе, опубликованном в среду.
Обновлено в 17:13
Общество

Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты

Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено в 11:38
Наука

Утраченная в ходе эволюции кость была найдена в теле человека

Обновлено в 07:31
Политика

Госдеп обвинил Китай в поддержке законного правительства Венесуэлы

Стоит отметить, что ранее Госдеп США обвинял в неудаче попытки госпереворота в Венесуэле Кубу и Россию, оказавших политическую поддержку законному правительству Николаса Мадуро.
Обновлено в 16:28
Общество

Кадастровая палата прояснила ситуацию с «налогом на теплицы»

Россияне обязаны платить налог на имущество только за те хозяйственные постройки, включая теплицы, которые зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).
Обновлено в 01:00
Политика

Афонские старцы обвинили Константинополь в расколе церкви на Украине

Монахи просят не допускать раскольников на Афон Двенадцать старцев Святой горы Афон заявили, что константинопольский патриарх Варфоломей I вторгся в пределы чужой юрисдикции, предоставив автокефалию Украине, передает РИА Новости.
Обновлено в 10:16
Гаджеты

Названа причина поломок Samsung Galaxy Fold

Обновлено в 12:26
Гаджеты

Раскрыты основные характеристики бюджетного флагмана от Redmi

Согласно обнародованной информации, известный в сети бюджетный флагман от Redmi, прозванный как Redmi 855, имеет 6,39-дюймовый экран.
Обновлено в 17:18
Экономика

ВШЭ прогнозирует рост реальных доходов населения РФ в 2019 году

При благоприятном сценарии развития реальные доходы населения могут увеличиться на 0,8–1,1 процентного пункта, продемонстрировав положительную динамику впервые за пять лет, считают аналитики ВШЭ.
Обновлено в 06:14
Как работают Яндекс.Новости?
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