Энергетика
Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»BFM.ru 17:05
Польша уведомила Белоруссию об остановке транзита нефти по нефтепроводу «Дружба», направив телефонограмму от компании PERN, являющейся оператором польского участка нефтепровода.
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